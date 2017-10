Sabotaje, la nueva orden de Trump sobre el Obamacare

Hace dos semanas, los republicanos fracasaron por última vez para revocar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u Obamacare). Ahora cualquier cambio requerirá 60 votos en lugar de 50 en el Senado, lo cual parecería haber frenado en seco a los republicanos. Pero un nuevo veneno se ha vertido en el pozo.El jueves por la mañana, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que reducirá las regulaciones de Obamacare y facilitará la compra de planes que no cumplan con los requisitos de la ley ACA. Se incluyen nuevas reglas para los “planes de asociación”, en los que las pequeñas empresas se unen para negociar beneficios. También se incluyen un alargamiento de las pólizas de corto plazo con menos cobertura, de tres meses a casi un año, y una expansión del uso de dólares antes de impuestos para cualquier gasto médico, no sólo aquellos que cumplan con los requisitos de la ACA.Los críticos se preocupan de que esto reducirá la inscripción en los planes del mercado de seguros del Obamacare y aumentará los costos, poniendo en peligro el éxito del sistema. La administración previamente coqueteó con el corte de subsidios para los aseguradores que ayudan a los clientes de bajos ingresos. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha reducido el próximo período de inscripción por la mitad, ha hecho que el sitio web de HealthCare.gov esté menos disponible, reducido el presupuesto de publicidad en un 90 por ciento y recortado el financiamiento para los grupos que firman a la gente para la cobertura.En caso de que hubiera alguna duda sobre lo que la administración está haciendo, este comentario de una portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos debería aclararlo:“Obamacare nunca ha cumplido con las expectativas de inscripción a pesar de los esfuerzos de la administración anterior. Los estadounidenses saben que no les conviene y muchos no se inscribirán en la cobertura de salud que no la pueden pagar. Los estadounidenses vieron aumentos de dos dígitos de la prima y casi la mitad de los condados de nuestra nación se enfrentan monopolios de seguros. Como Obamacare continúa colapsándose, HHS está evaluando cómo servir mejor a los estadounidenses perjudicados por el fracaso del Obamacare”.A juzgar por esa declaración y la nueva acción de Trump, está claro que el presidente no va a levantar un dedo para mejorar la ley. Parece ansioso, de hecho, por matarla.Si realmente cree que Obamacare está fracasando, debe pedirle a los legisladores que busquen una solución bipartidista que resuelva el Congreso.Pero los defensores de la ley están cada vez más exasperados porque consideran que la administración no ha actuado de buena fe. Algunos ya le llaman abiertamente un “sabotaje”.

