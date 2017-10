No hay lugar para depredadores sexuales, aunque sean ricos

Cuando un tipo llamado Harvey Weinstein es despedido de una empresa llamada la Compañía Weinstein, debe servir como una alerta a toda persona poderosa en Estados Unidos que abusa de las personas menos poderosas: No crea que va a evitar las consecuencias.Si uno de los mayores magnates de Hollywood está perdiendo su posición en el exitoso estudio de cine que fundó, ningún acosador sexual está seguro. Si este comportamiento ya no se tolera en una industria donde el "sofá de las entrevistas" es un cliché, ninguna empresa que tolera el acoso sexual está segura. La era en la que los superiores pueden someter gratuitamente a los que están por debajo de ellos a avances no deseados ha terminado. Los que no cambian pronto estarán en la línea del desempleo.En una declaración, Weinstein admitió que "la forma en que me he comportado con colegas en el pasado ha causado mucho dolor", diciendo que llegó a la mayoría de edad "cuando las reglas sobre el comportamiento en los lugares de trabajo eran diferentes".La reputación de Weinstein no era un secreto en el negocio. Pero hasta que algunos de sus acusadores hablaron públicamente en un reportaje de The New York Times la semana pasada, él era intocable. Bueno, excepto por los abogados: La Compañía Weinstein había pagado compensación a al menos ocho mujeres que acusaron a Weinstein de obligarlas a tener sexo.¿Será este el escándalo que finalmente obliga a los abusadores ya sus empleadores a darse cuenta de que tienen que cambiar? Tal vez. Pero ha habido otros casos que deberían haber puesto a todos en el aviso.Roger Ailes, que construyó Fox News en un coloso, fue despedido el año pasado después de que dos docenas de mujeres se acercaran para acusarlo de usar su posición para intentar extraer favores sexuales. Fue seguido por la puerta de Fox News por el comentarista Bill O'Reilly, arruinado por alegatos creíbles de conducta similar.El fundador de Uber, Travis Kalanick, fue expulsado como director general por supuestamente tolerar una cultura de la compañía de acoso sexual.Weinstein tenía el poder de hacer o arruinar carreras, y sus acusadoras tenían mucho que perder al hablar. Pero este ya es un país diferente, y las mujeres sintieron la obligación de denunciarlo.Otra pregunta obvia es: ¿dónde estaba la junta directiva? Los acuerdos pagados para comprar silencio se remontan a décadas. Los directores allí y en otros lugares deben estar más vigilantes en el futuro. Hacer la vista gorda a la mala conducta de un compañero ejecutivo invita a demandas costosas y acuerdos para las compañías que se supone que están supervisando. Los miembros de la Junta también pueden ser demandados personalmente por tales abusos.Los directores de esta empresa y otros que han ignorado tal conducta deben dejar de asumir que el acoso sexual es parte del trabajo. Y el episodio debe enviar un mensaje fuerte a los ejecutivos que piensan que tienen derecho a aprovecharse sexualmente de sus empleadas o empleados. Deben limpiar sus mentes de tales ideas arcaicas, o limpiar sus escritorios e irse.