Acabar con DACA empeora crisis de doctores

Imagínese que no puede ver a un médico cuando le da fiebre o nota un bulto en su cuello, o cuando su madre tiene dificultades para respirar. Imagine tener que viajar largas distancias o sufrir largas esperas para obtener citas para el cuidado médico que necesita. Para muchos, esto ya es una realidad desafortunada, debido a la creciente escasez de médicos en ciertas especialidades y regiones particulares del país.Aquellos que no tienen este problema lo van a tener en un futuro cercano. Los estudios demuestran que estamos tendiendo hacia una escasez nacional durante la próxima década, con 100 mil médicos menos de los que necesitamos para que nuestro sistema de salud funcione de manera eficaz.Desafortunadamente, la escasez de médicos empeorará rápidamente con la eliminación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).DACA es un programa que permite a los inmigrantes indocumentados que llegaron a este país como niños a registrarse con el gobierno y trabajar legalmente sin miedo a la deportación. Estos jóvenes sólo conocen un hogar: Estados Unidos.Por sí sola, la decisión de poner fin a DACA es moralmente deplorable. Separaría familias e infligiría años de trauma e inestabilidad. Pero el movimiento también podría ser debilitante para nuestro sistema de salud. Los beneficiarios de DACA son enfermeras, asistentes médicos, técnicos médicos, terapeutas respiratorios y sí, también médicos. De hecho, más del 25 por ciento de los médicos de Estados Unidos son inmigrantes legales.Como un médico que nació en la India y llegó a Estados Unidos de niño, esto es una cuestión de preocupación personal para mí, no sólo profesional. Mi familia emigró a Estados Unidos a través de la visa de estudiante de mi padre, que llegó en 1996 para obtener una maestría.Mientras yo estaba en la universidad, nuestra solicitud para una tarjeta verde fue aprobada, y finalmente respiramos un suspiro de alivio. Ya no tendríamos que preocuparnos por solicitar y renovar visas. Mi deseo de ser médico se cristalizó durante estos años; esperaba convertirme en el tipo de médico que podría cuidar no sólo la salud física, sino también las necesidades espirituales y psicosociales de los inmigrantes, las minorías y los pacientes desatendidos.Los "dreamers" merecen la misma oportunidad que yo y tantos otros médicos inmigrantes hemos tenido.Y su pérdida de su estatus, luego de que el presidente Trump decidiera finiquitar el programa en etapas, no es sólo un problema para ellos. Debe importarnos a todos, especialmente si nos preocupa el acceso generalizado a una atención médica de calidad.Más y más médicos que abandonan la profesión por la jubilación. A medida que esa tendencia continúa, sólo exacerbará la escasez de médicos, que es más aguda en las comunidades desatendidas, lugares donde los receptores de DACA que ingresan en la profesión médica también tienen más probabilidades de trabajar.Trump podría pensar que está anotando puntos políticos con su base al eliminar DACA. Pero amenaza con sabotear nuestro sistema de salud y poner en peligro el cuidado de miles, si no millones, en el proceso. Si el presidente no los protege (ni nosotros, los ciudadanos, tampoco), el Congreso debe tomar medidas antes de que la cancelación destruya a las familias, exile a miles y exacerbe la creciente escasez de médicos. Terminar DACA va contra los principios de este país y nos perjudicará a todos.