La 'protesta' del vicepresidente nos dice mucho sobre él

Con la excepción del presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, no hay ningún político republicano que se haya degradado más por el bien de Donald Trump que el vicepresidente Mike Pence, que alguna vez disfrutó del respeto como un conservador decente y consistente.Su estratagema el domingo en un juego de la NFL muestra que se ha reducido al estatus de los Generales de Washington, los farsantes del basquetbol que los Harlem Globetrotters humillan una y otra vez durante sus giras de exhibición.Pence iba a asistir al partido de los Colts de Indianápolis en el que el número de Peyton Manning debía ser retirado, una celebración de gala de las contribuciones del ex quarterback de los Colts al estado natal de Pence. "El ex gobernador de Indiana y su esposa, que llevaban una camiseta Manning No. 18, salieron del Lucas Oil Stadium después del himno nacional, siguiendo las instrucciones del Presidente Trump después de que varios jugadores de los San Francisco 49ers se arrodillaron en protesta durante el himno nacional."Le pedí a @VP Pence que abandonara el estadio si alguno de los jugadores se arrodillaba", dijo Trump en Twitter. "Estoy orgulloso de él y de @SecondLady Karen".La primera regla de los trucos políticos es no telegrafiar que se trata de un truco. Pence estaba actuando no por patriotismo espontáneo, sino por lealtad ciega a un presidente que reduce a todos los que le rodean a personajes de un reality show. El odioso juego-protesta tuvo el efecto deseado de agitar más la animosidad racial. El sitio web The Hill informó: Eric Reid, de los San Francisco 49ers, criticó la protesta del vicepresidente Mike Pence durante el partido de su equipo contra los Colts de Indianápolis el domingo, calificándolo de "truco de relaciones públicas"."Esto me parece un truco. (Pence) sabía que la mayoría de nuestros jugadores se han manifestado. Sabía que probablemente iban a hacerlo de nuevo", dijo Reid, uno de los jugadores que se arrodilló.Bueno, al menos los partidarios de Trump ya no podrán acusar a los jugadores protestantes de "politizar" el fútbol. Trump ha hecho más que nadie para convertir la protesta contra la violencia policial en otro campo de batalla en su guerra populista diseñada para agudizar el resentimiento blanco.Este intento vergonzoso de alentar las tensiones raciales está por debajo de la dignidad del cargo de vicepresidente y debe dejar claro que Pence es tan moralmente inepto como lo es Trump de ocupar altos cargos. Además, el viaje y los gastos de seguridad se pagaron con dólares de los impuestos.Para recapitular: Pence desperdició el dinero del contribuyente, participó en una acción divisiva orquestada por Trump para animar la animosidad racial e hizo el papel de un inexperto mensajerito del jefe. Aquellos que lo animan – incluyendo a su legión de partidarios conservadores evangélicos, deben reflexionar sobre la medida en que Trump los ha corrompido (moralmente, políticamente, intelectualmente) Pence y ellos.