Señor Presidente, no sabotee el acuerdo nuclear con Irán

Si el presidente Donald Trump se niega a certificar que Irán está cumpliendo con el acuerdo nuclear este mes, estará tomando su peor decisión de política exterior hasta ahora. No lo haga, señor Presidente. Escuche a sus propios oficiales militares y de inteligencia y ponga la seguridad de Estados Unidos y sus aliados por encima de su ego.La certificación no es un requisito del acuerdo de 2015, en el que Irán, después de negociaciones con Estados Unidos y otras cinco grandes potencias, acordó revertir su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. La certificación fue requerida por el congreso, que aprobó una ley que ordenaba que el presidente decidiera cada 90 días si Irán está cumpliendo sus compromisos y si el reparto está en el interés nacional de Estados Unidos.Por lo tanto, una decisión de Trump de no conceder la certificación no "rompería" automáticamente el acuerdo, como prometió hacer en la campaña de 2016. Más bien, volvería al Congreso, que podría entonces decidir si reimponer sanciones económicas. Pero eso en sí mismo es un riesgo; y en cualquier caso, la expresión de Trump de disgusto con el acuerdo sólo puede alienar los aliados más cercanos de este país, que trabajó tan duro para conseguir un trato.Como candidato, sin experiencia en política exterior, Trump tomó una línea dura contra el acuerdo, y se ha mantenido con esa posición, describiéndola recientemente en un discurso ante las Naciones Unidas como "una de las transacciones más peores y más unilaterales Estados Unidos jamás ha entrado".Esa postura refleja el hábito de Trump de rechazar los logros del presidente Barack Obama, y la influencia del primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel, que considera el trato de Irán una farsa. Además, la antipatía histórica hacia Irán en Estados Unidos sigue siendo fuerte.Trump ha acordado dos veces para certificar el acuerdo de Irán, y sus asesores de seguridad nacional le están instando a hacerlo de nuevo. Pero según los informes, está decidido a cumplir su promesa de campaña para el próximo plazo de certificación, el 15 de octubre. Que la Agencia Internacional de Energía Atómica, que vigila las actividades nucleares de Irán; la comunidad de inteligencia de Estados Unidos; y el Pentágono confirman que Irán está cumpliendo sus compromisos no parece importarle.Mientras que la mayoría del Congreso se opuso al acuerdo de Irán cuando fue negociado, muchos miembros ahora ven su valor y se oponen a provocar otra crisis nuclear mientras Estados Unidos lidia con Corea del Norte. Pero no hay garantía de lo que hará el Congreso si se introduce un proyecto de ley que reimponga las sanciones o intente renegociar el acuerdo.Lo inteligente, lo correcto, para Trump es recertificar. No hay duda de que Irán es un mal actor en muchos frentes, no menos en sus papeles en Siria y Yemen. Pero Estados Unidos tendrá una mayor posibilidad de abordar esas preocupaciones si el acuerdo es vigoroso.