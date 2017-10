El dinero no debe comprar el silencio

Durante años, Harvey Weinstein, productor de cine y televisión en el ápice de la industria del entretenimiento estadounidense, ha prodigado dinero y atención a los mayores nombres y causas del Partido Demócrata.Weinstein ha dado más de 1,4 millones de dólares a candidatos, partidos y comités de acción política desde 1990, informó Variety, citando cifras del Centro de Política Responsiva. Entre sus beneficiarios más grandes están el presidente Barack Obama, cuya hija hizo un internado en la compañía del Sr. Weinstein este año.Durante un taller de carrera para los estudiantes de secundaria en la Casa Blanca, donde el Sr. Weinstein fue invitado varias veces, Michelle Obama lo llamó “un ser humano maravilloso, un buen amigo y sólo una potencia”.El Sr. Weinstein es también un amigo de años de Bill y Hillary Clinton, para cuya campaña presidencial de 2016 fue un importante contribuyente y fuerza motriz, celebrando en una ocasión un evento para recaudar fondos en su casa.Ha recaudado dinero para Planned Parenthood, ha ayudado a dotar a una cátedra de facultad en la Universidad Rutgers en el nombre de Gloria Steinem y distribuyó una película, “The Hunting Ground”, sobre la agresión sexual en el campus.Pero mientras que la estatura del Sr. Weinstein creció como león liberal, también lo hizo el número de acusaciones de acoso de las mujeres que empleaba, actores y solicitantes de empleo, encontró The New York Times.El jueves, una investigación del Times describió con desdén detalles cómo, durante tres décadas, las mujeres jóvenes lo han acusado de acoso sexual y contacto físico no deseado, alcanzando al menos ocho acuerdos con él.El informe describía los esfuerzos del Sr. Weinstein para encontrarse con mujeres en las habitaciones de hotel, donde las tocaba, les pidió que lo miraran mientras se duchaba o le dieran un masaje mientras estaba desnudo.El informe reveló que el Sr. Weinstein es una versión en pantalla grande de lo que las mujeres trabajadoras encuentran todos los días: el jefe que piensa que puede tomar lo que quiera de ellos, y cubrir sus huellas con dinero cuando es atrapado. No hay duda de que su poder alentó el descaro de su comportamiento y ayuda a explicar el hecho de que se salió con la suya durante tanto tiempo.El Sr. Weinstein había controlado muchas vías para el avance en su industria y podría matar la carrera de cualquier mujer que no guardara silencio.Las sumas que pagó a sus acusadores eran mezquinas en comparación con aquellas que hombres como Roger Ailes y Bill O'Reilly pagaban a sus acusadores, pero las acusaciones eran similares.Las mujeres que hablaron en el informe del jueves, incluida la actriz Ashley Judd, dijeron que esperan animar a las mujeres en toda la fuerza de trabajo, no sólo a las celebridades en las industrias de alto perfil, a presentarse y exponer el comportamiento depredador. “Las mujeres hemos hablando de Harvey entre nosotras durante mucho tiempo, y es simplemente tiempo de ir más allá y tener la conversación en público”, dijo Judd. Qué familiar le suena a todas las mujeres que trabajan.Los cuentos de las ofensas del Sr. Weinstein fueron ampliamente compartidos en Hollywood pero no discutidos públicamente. A pesar de años de recaudación de fondos con celebridades de Hollywood, los que tomaron sus donaciones tal vez nunca han escuchado las historias. Pero ahora tienen que.Varios miembros del Congreso se han comprometido a dar todas las contribuciones que recibieron del Sr. Weinstein a la caridad, incluyendo a las organizaciones que ayudan a las víctimas de agresión sexual y violencia doméstica.No ha habido comentarios hasta ahora de Obama o Clinton, quien, como candidato, condenó a Donald Trump por presumir de asalto sexual en la infame cinta “Access Hollywood”. Estos líderes demócratas, modelos a seguir para muchas mujeres y hombres jóvenes, deben dejar claro que el Sr. Weinstein también merece ser condenado. Si los políticos tan poderosos como estos toman el dinero y se preguntan mamá, ¿quién hablará por las mujeres jóvenes como las que acusan del Sr. Weinstein?En una declaración tanto arrepentida como auto engrandecimiento, el Sr. Weinstein prometió aún más dinero para las causas liberales, incluyendo el control de armas y las becas para mujeres en el cine. El dinero, sin embargo, no va a resolver este problema.Después de que el informe de The Times fue publicado, Rose McGowan, que después de un encuentro con el Sr. Weinstein en una habitación de hotel, según se informa, llegó a un acuerdo de 100 mil dólares con él en 1997, alentó a las mujeres a “luchar y a los hombres que están afuera, a levantarse. Te necesitamos como aliados”.Esos aliados, incluidos los prominentes amigos del Sr. Weinstein, necesitan afirmar públicamente que el comportamiento que lo ha hecho notorio no puede ser tolerado. Por nadie.