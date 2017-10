Es hora de sospechar de los blancos

Los hombres blancos me asustan. Ya está, lo dije. Sobre la base de mis conversaciones con amigos latinos y afroamericanos, creo que muchos de ellos piensan igual. Si caminan por una calle oscura de noche y ven a tres hombres blancos de 20 años caminando hacia ellos, piensan: "Oh-oh, ¡crimen de odio!"Cualquier libro de historia te dice lo que los hombres blancos hicieron a los esclavos negros, a los indios americanos, a los inmigrantes chinos y los mexicanos durante la ocupación de lo que ahora es el Suroeste estadounidense. Son los "malos hombres" originales.Después de la masacre de Las Vegas, donde un hombre blanco de 64 años llamado Stephen Paddock llevó 23 armas a una suite de hotel en el piso 32 del Mandalay Bay Resort y Casino y abrió fuego contra una multitud en un concierto al aire libre, matando a 59 personas e hiriendo a más de 520, es justo preguntar: "¿Es hora de que las autoridades comiencen a acosar/investigar a los hombres blancos que compran cantidades inusualmente grandes de armas de alta potencia?" Sí lo es.¿Y por qué no? Los agentes de la ley rutinariamente molestan a afroamericanos, latinos y musulmanes estadounidenses. Se ha convertido en parte del trabajo policial. En 1999, la Policía del Estado de Nueva Jersey admitió que se tiraba de los conductores afroamericanos con más frecuencia que los conductores blancos. En el 2010, los legisladores de Arizona codificaron el acoso étnico exigiendo a la policía local que determinara el estatus legal de los sospechosos de estar en el país ilegalmente (lea: latinos). Entonces, ¿cómo los hombres blancos llegaron a ser tan especiales que - en una época en la que tantos tiroteos en masa están vinculados a pistoleros que se ajustan a ese perfil - todavía se considera escandaloso decir que este demográfico merece escrutinio extra?Las autoridades insisten en que Paddock -que al parecer era rico, le gustaba apostar y no tenía afiliaciones políticas o religiosas conocidas- no encaja en ninguno de los perfiles establecidos. Pero en realidad, Paddock encaja uno. Es un hombre blanco, y la mayoría de asesinos en serie y asesinos en masa son hombres blancos.La impunidad termina ya. Es hora de que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley lleven un registro de los hombres blancos que almacenan armas. Después de todo, el Presidente Trump llamó a mi abuelo mexicano inmigrante -que vino a Estados Unidos legalmente hace 100 años- un criminal y un violador, y yo me aguanté. Si eres blanco y te duele ese acoso, yo puedo ayudarte a superarlo.Y para aquellos que piensan que todo este concepto es estúpido, y que cuando se trata de quién comete crímenes, no podemos hacer generales generalizaciones sobre grupos enteros de personas basadas en prejuicios, yo digo: "Ese es mi punto, exactamente. Ya entendiste la idea".

