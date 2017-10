No es otro país, es hogar de estadounidenses que debemos ayudar

Los puertorriqueños son estadounidenses, y no debe tomar un huracán para que lo entiendan.Sin embargo, una encuesta reciente de The Morning Consult, una compañía de investigación, encontró que sólo el 54 por ciento de los estadounidenses saben que las personas nacidas en Puerto Rico son ciudadanos de EU. No está claro si alguna vez perseguirá la condición de Estado, a pesar de años de referendos nacionales con resultados variables. Hasta que lo haga, Puerto Rico seguirá siendo visto como un primo lejano de Estados Unidos.El mito de que Puerto Rico no es parte de Estados Unidos es tan penetrante y arraigado en nuestra sociedad que incluso los niños interiorizan el malentendido.Al comienzo del año escolar, estaba observando un aula en la que los estudiantes de secundaria aprendían a formar argumentos para defender sus opiniones. La tarea consistía en que los grupos pequeños de estudiantes decidieran qué sabor de helado era el mejor y luego persuadían al resto del aula hacia el consenso.En esta escuela predominantemente hispana - y abrumadoramente mexicana -, los estudiantes nombraron sabores que van desde lo ordinario, como la vainilla y el chocolate, hasta decadentes y tropicales. Una joven escribió en el cartel de su grupo: "El mejor sabor es coquito, porque alivia mi alma extranjera".Coquito es un postre puertorriqueño, una bebida tipo rompope con crema de coco. Sólo el respeto por el aula de otro maestro me impidió discutir el error atroz de esta estudiante.Cuando sonó la campana, corrí a alcanzarla cogerla y le pregunté: "¿Eres puertorriqueña?" Ella dijo tímidamente, "Sí." Le dije: "No vuelvas a llamarte extranjera: los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, tu alma no es extranjera, es tan hermosa y parte de Estados Unidos como la de los demás".Ella rompió en una sonrisa grande, amplia y me dio un "sí" tímido.Sin embargo, no fue algo sorprendente.Al igual que con todas las materias que se enseñan en la escuela - con la excepción de la escritura y las matemáticas - la geografía y la educación cívica están bastante diluidas. En unidades sobre la geografía de Estados Unidos, es raro que mucho tiempo (si alguno) se gaste en Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte u otros territorios americanos.Como tal, los puertorriqueños no están solos en este tipo de malentendidos. El mejor amigo de mi hijo menor es de St. Croix, y él está obligado a siempre explicar que es parte de las Islas Vírgenes, otro territorio estadounidense.Reitero para quienes no lo entienden: los puertorriqueños no son inmigrantes ni extranjeros. Si algo bueno puede salir del sufrimiento y devastación que nuestros compatriotas en Puerto Rico están experimentando por culpa del huracán María, que sea que puedan reconstruir su comunidad para ser más fuertes que nunca. Y, tal vez, sus conciudadanos en Estados Unidos continental puedan finalmente entender su estatus de ciudadanía.