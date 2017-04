Obamacare, más fuerte que Trump

Washington – Cuando fracasó el proyecto de ley republicano de revocación del Obamacare, el presidente Trump prometió que es sólo cuestión de tiempo para que los demócratas se arrodillen, suplicándole que los salve del autocolapso de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).En otras palabras, Trump y los republicanos creen que no necesitan tomar medidas para 'matar' las bolsas de seguros de salud subsidiadas. De hecho, han sugerido, la implosión de la ACA es inevitable.La realidad es que Trump no puede hacer mucho más que esperar que eso ocurra de alguna manera, lo cual se antoja difícil luego de la derrota de la alternativa republicana. La realidad es que el ánimo político se inclina contra ellos.La administración Trump parece estar consciente de esto, y ha anunciado en silencio que se abstendrá de dar un paso importante que podría haber empujado los mercados individuales de la ACA hacia el colapso. La administración continuará pagando las llamadas "reducciones de costos compartidos" (subsidios) a las compañías de seguros para cubrir el reembolso de los costos de bolsillo de alrededor de siete millones de clientes de bajos ingresos.Si Trump detuviera los pagos por su cuenta, podría hacer que los aseguradores huyeran de los intercambios, lo que los derretiría, dejando al menos 10 millones de estadounidenses sin cobertura. Trump podría hacer esto ahora mismo.En lugar de hacer eso, al mantener los pagos, la administración ha enviado una señal a las aseguradoras de que no deben abandonar los intercambios, al menos por ahora. La administración merece el crédito por hacer lo correcto y evitar el costo humano que empujar los intercambios en colapso habría desencadenado. Pero en términos puramente políticos, esto equivale a una concesión de debilidad.Recuerde, Trump ha dicho que, a pesar del fracaso del proyecto de ley de salud del GOP, la ACA se encuentra actualmente en un estado de colapso catastrófico - y por lo tanto, los esfuerzos del Partido Republicano para revocarlo continuarán.Esos argumentos son socavados por la conclusión de la Oficina del Presupuesto del Congreso de que los intercambios probablemente se mantendrán estables y por un reciente informe de Standard and Poor's que concluye que no hay espiral mortal y que los mercados pronto podrían ser rentables para las aseguradoras.Pero es impensable que Trump y los republicanos admitan que la ley está funcionando, aunque sea imperfectamente. Los republicanos no pueden reconocer que su propio esfuerzo se derrumbó en parte debido a que el pueblo estadounidense se enfrentó a una dura elección entre el ACA y el regreso masivo regresivo de su expansión histórica, y claramente eligió la ACA.La decisión del gobierno de Trump admite que cualquier esfuerzo activo para socavar esa expansión de cobertura podría jugar contra ellos políticamente y que el estatus quo no es tan desastroso para el pueblo estadounidense como él y los republicanos reclaman.Todo esto plantea un dilema para la administración y los republicanos sobre lo que viene a continuación. Gracias a la demanda en curso de la Cámara de Representantes, las reducciones de costos compartidos (subsidios) podrían ser invalidadas en el futuro. Los republicanos del Congreso ahora tienen que decidir si apropiarse del dinero para ellos o si ayudan a mantener los intercambios.Esto podría formar la base de un acuerdo entre republicanos y demócratas que podría mantener los intercambios por ahora. No se sabe si los republicanos de la Cámara estarán realmente de acuerdo con esto, por lo que el futuro de los mercados individuales sigue siendo precaria.Pero ahora está claro que la política de la batalla por el futuro de la ACA no necesariamente favorece al Partido Republicano.