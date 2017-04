United Airlines, qué vergüenza

Chicago – No hay nada como la visión de un pasajero que es arrastrado a la fuerza de un vuelo sobrereservado para recordarle a la gente que, cuando se trata de servicio al cliente, muchas compañías son irreflexivas, insensibles, desconsideradas, irresponsables y sencillamente estúpidas.Probablemente usted ha visto el video. Muestra a un policía vestido de civil que lucha un hombre de su asiento en un vuelo de United Airlines en Chicago y que arrastra su cuerpo flojo abajo del pasillo la noche de domingo. Hay gritos y una sensación general de asombro e indignación entre otros pasajeros, algunos de los cuales, no es de extrañar, sacaron sus teléfonos y registraron todo el episodio lamentable.El video, con justa razón, se volvió viral."¿Quién pensó que sería una buena idea?", Se preguntó Michael McCall, profesor de negocios de hospitalidad en la Universidad Estatal de Michigan.En el alboroto que siguió el lunes, el director general de United, Oscar Muñoz, publicó un comunicado: "Este es un acontecimiento perturbador para todos nosotros aquí en United. Me disculpo por tener que volver a acomodar a estos clientes".No somos ingenuos; entendemos que las aerolíneas, los hoteles y los restaurantes de forma regular sobresaturan sus reservaciones porque algunos clientes cancelan o simplemente no aparecen.Pero si United juega ese juego, tiene que aceptar los riesgos, específicamente el riesgo de tener que aumentar y aumentar la oferta de compensación hasta que alguien la acepte.Este incidente se produce después de un revuelo de medios sociales en el 26 de marzo por United después de que un agente de la puerta prohibió a dos adolescentes de abordar un vuelo porque llevaban 'leggings', o pantaloneras ajustadas. Esa ropa era una violación del código de vestimenta de United: Las adolescentes estaban volando bajo un programa de amigos y familia de empleados de United, lo que les obliga a cumplir con los estándares de ropa al volar. Una niña más joven estimada por un testigo de unos 10 años tuvo que subirse el vestido sobre sus leggings antes de que se le permitiera abordar.United mantuvo firme su código de vestimenta durante esa "situación", a pesar de que los requisitos del código de vestir parecen apuntar a las mujeres más que a los hombres: no leggings, ropa ajustada o faldas cortas, pero los hombres que usan un pase de compañero y llevando pantalones atléticos.Y ahora esta explosión mucho peor en los medios sociales - video de un pasajero que se arrastra de un avión.Ciertamente, no es un buen reflejo de Chicago con sede en United, y no un buen reflejo del personal de seguridad en el Aeropuerto Internacional O'Hare. Había tantas opciones sobre cómo manejar un pasajero decidido a llegar a casa en un vuelo con exceso de reservas. United eligió lo peor.

