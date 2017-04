Los hispanos necesitan que luches por ellos

Chicago— El año pasado, en Harvard Business Review, Avivah Wittenberg-Cox escribió que para poder introducir más mujeres y minorías en el mundo corporativo de los Estados Unidos, las iniciativas en pro de la diversidad deben utilizar la credibilidad, el poder y el capital político de los hombres blancos.“La mayoría de los enfoques sobre diversidad e inclusión en las empresas, hasta la fecha, se han centrado en empoderar a los grupos ‘externos’ o en instruir a los grupos ‘internos’ sobre sus prejuicios inconscientes. Lo único que se logró con eso fue irritar a todo el mundo”, escribió Wittenberg-Cox, directora ejecutiva de una firma consultora que se especializa en asuntos de género.“Cuando las viejas mayorías se convierten en las nuevas minorías, ha llegado el momento de actualizar el enfoque. Y sin embargo, muy pocas veces he visto estrategias de inclusión que acentúen la necesidad de incluir, escuchar, y trabajar con el grupo dominante –el que está viendo que se cuestiona su preeminencia. Es ahí donde más se necesita el liderazgo: para ayudar al grupo dominante de hoy en día a adoptar la realidad del mañana”.Las palabras de Wittenberg-Cox quedaron sonando en mis oídos después de que un inmigrante mexicano fuera baleado, en su casa de Chicago, presuntamente por agentes de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).Félix Torres, de 53 años, fue herido cuando agentes de ICE intentaron entregarle una orden de arresto para su hijo de 23 años. Torres y su esposa han residido en Chicago durante más de 25 años y son residentes legales. Según el Chicago Sun-Times, había otras seis personas en la casa cuando ocurrió el incidente, entre ellas tres hijos nacidos en Estados Unidos.El hijo, Félix Torres Jr., que también nació en Estados Unidos, fue interrogado acerca de su ciudadanía antes de que lo dejaran libre sin que se le imputaran cargos, según el abogado de la familia. (Según se informa, los agentes dicen que el padre apuntó un arma contra ellos, pero la familia niega que estuviera armado).La comunidad inmigrante de Chicago se horrorizó cuando sus peores temores se hicieron realidad. Envalentonados por la promesa del gobierno de Trump de “desencadenar” a los agentes de ICE y volver a priorizar para deportación a los inmigrantes presentes en el país ilícitamente, el foco ya no está en los que tienen condenas penales más severas.“Primero tenemos un gobierno que está escalando la criminalización de nuestra comunidad, y ahora tenemos a agentes de ICE tirando tiros en las casas”, dijo Analía Rodríguez, directora ejecutiva de Latino Union of Chicago. “Está creando mucho temor en nuestra comunidad —la gente teme ir a comprar sus alimentos, teme estar en su casa porque está claro que [el Departamento de Seguridad del Territorio y los agentes de ICE] tienen armas de fuego y están listos para usarlas”.Rodríguez me dijo que Latino Union, que organiza a trabajadores de bajos ingresos inmigrantes y nativos, considera que este incidente ilustra las consecuencias de un presidente que llegó a su cargo con una retórica explosiva, que instigaba a sacar a los “hombres malos”.“La gente debe ver que ICE está planeando y ejecutando redadas violentas en nuestros hogares y lugares de trabajo, sin recurso para los que son objeto de esas redadas”, dijo Rodríguez. Agregó que no se producirán cambios si los que no están directamente afectados por la amenaza de esas deportaciones —o tienen amigos o parientes que viven bajo dichas amenazas— comprenden lo que está sucediendo en las comunidades de inmigrantes.“Ese tipo de incidentes deben abrir los ojos y los oídos de los que, en el pasado, quizás hayan leído acerca de esos incidentes en los diarios o hayan visto algo en las noticias y hayan dicho, ‘Oh, esto es realmente grave’, pero en realidad nunca hicieron nada al respecto”.Para decirlo de otra manera, los hispanos —tanto inmigrantes como nativos— necesitan que los no-hispanos luchen por ellos.“Las organizaciones ya están por allí, trabajando en estos problemas”, dijo Rodríguez, “y ya tenemos gente que está dispuesta a firmar una petición en línea o extender un cheque para ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Algunos hasta vendrán a congregarse. Pero lo que necesitamos realmente son personas que nos ayuden a que nuestras voces sean oídas”.Imaginen lo siguiente: Blancos y otros no-inmigrantes convenciendo a sus pares de que no todos los hispanos son inmigrantes, de que no todos los inmigrantes están presentes en el país ilícitamente y de que no todos los presentes ilícitamente son delincuentes violentos que merecen ser expulsados agresivamente y hasta letalmente.“Existe la oportunidad para que los aliados blancos —y otros— se enteren de nuestra vida, conozcan nuestras historias y nuestras luchas, y lleven eso a sus comunidades. Hay muchos espacios en que no se invita y no se recibe bien a los hispanos y es allí donde nuestra historia debe contarse”, dijo Rodríguez. “Es mucho más fácil unirse a una concentración que ir a casa y sostener conversaciones difíciles sobre la raza y las deportaciones, pero ese es el desafío que presentamos a nuestros aliados blancos”.Entonces, blancos de Estados Unidos, ¿aceptan ese reto?