Ignominia de Bashar al-Assad

Los Ángeles- El acto ignominioso del dictador Bashar al-Assad no debe tolerarse en sociedades civilizadas. Decenas de víctimas, incluyendo niños y niñas, perecieron esta semana debido a la utilización de gases letales, los cuales son prohibidos por la comunidad internacional.Tomando en cuenta que Estados Unidos tiene al frente un personaje impredecible, con cero de experiencia en política internacional y con ideas altamente erráticas, cuál sería la política adecuada en una región plagada por problemas políticos, étnicos y religiosos.Inicialmente, se deben tomar las siguientes consideraciones antes de tomar una medida en contra del régimen dictatorial de al-Assad.Por una parte, la administración Trump no puede olvidar que detrás de las políticas sanguinarias de al-Assad está la mano fuerte de Vladimir Putin. El dictador de Rusia no está dispuesto a perder un ápice de la influencia que consolidó a partir de la debilidad de la anterior administración norteamericana.Recordemos que la mancuerna de Assad-Putin produjo un resultado que benefició a los dos dictadores.El hecho de tener fuerzas militares en el Medio Oriente, específicamente en Siria, le permitió a Putin tener nuevamente influencia en la región. Después del deceso de la Unión Soviética, los rusos habían perdido literalmente terreno y habían cedido a Estados Unidos el liderazgo de la política internacional.Sin embargo, con Siria, los rusos adquirieron preponderancia y se transformaron nuevamente en actores principales de la política internacional.Por otro parte, antes del ataque de gases, el dictador sirio al-Assad había estado incrementando control sobre las zonas dominadas por contingentes rebeldes y grupos terroristas de ISIS.Empero, desde que inicio la guerra civil, el régimen de Bashar al-Assad siempre se ha visto dentro de un entorno de sobrevivencia. En este sentido, un hombre herido es más peligroso que un hombre en plena salud. Si al-Assad pudo utilizar gases letales contra su propia gente, lo más probable es que también los utilizará contra sus enemigos.Asimismo, no podemos hacer a un lado a los grupos terroristas de ISIS. La debilidad de los grupos rebeldes sirios y de las fuerzas de militares de al-Assad significa el empoderamiento de ISIS. Por mucho, los terroristas son más crueles que los más sádicos de las tropas de al-Assad.La política de la Administración Trump tiene que considerar estas tres atenuantes en el momento de iniciar una política en la región del Medio Oriente. No va a ser fácil. Putin es su propio jefe y no permite que nadie le está dando órdenes. Mientras que Bashar al-Assad es una bestia brutal que no le importa matar a niños y niñas inocentes con tal de mantenerse en el poder. Y de ISIS ni que se diga.

