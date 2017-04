Tormenta transatlántica

Madrid—Una profunda tormenta se abate sobre el mundo transatlántico, sobre el orden mundial liberal, multilateral, reglado, construido tras la derrota del nazismo. Un estado de confusión sobre dónde está el poder. Incierto torbellino provocado por la deriva del mundo anglosajón hacia un pasado imposible de nacionalismo y aislacionismo.Saltan las costuras de la UE cuando cumple 60 años mientras el Reino Unido abandona Europa en un viaje a lo desconocido. El foco apunta estos días al desamarre británico. Desde una Europa desnortada, pero que aún encarna el mejor mundo posible, debemos atender también los acontecimientos que proyecta desde Estados Unidos la presidencia de Donald Trump.Poco más de 60 días después de su llegada a la Casa Blanca nos creemos vacunados contra la conducción estrafalaria de Trump, pensando que se trata sólo del arranque furioso de un novicio político. Error de juicio. El temor inicial se consolida: la caricatura se convierte en la realidad. En tres escenarios.Ignorancia. Trump demuele las políticas de Obama destinadas a combatir el cambio climático. Reglas verdes que en su opinión dañan el desarrollo económico. Cree que la responsabilidad de la humanidad en el calentamiento global es un engaño de China para destruir a la industria de Estados Unidos. Desregulación de la producción de carbón apoyando a las energías sucias. Lleva la contraria al consenso científico, repudia de hecho los Acuerdos de París para reducir las emisiones que provocan el efecto invernadero, y nombra al frente de la EPA, la agencia de protección ambiental, a un negacionista del cambio climático, al tiempo que reduce su presupuesto en un 30 por ciento.El presidente pone en riesgo el planeta, afirma en un editorial el New York Times. Y regala a China el liderazgo en la lucha contra el cambio climático y las energías limpias.Incompetencia. Trump cosecha un humillante fracaso en el Congreso, por primera vez en 11 años controlado en sus dos cámaras por el Partido Republicano, al tener que retirar su ley de reforma sanitaria que revocaría el Obamacare. No controla a su propio partido, no busca aliados, sólo sabe ganar aplastando al contrario, su mito de que es un artista de los acuerdos se desmorona. La conclusión que saca Trump del descalabro legislativo es que “nadie sabía que la reforma sanitaria podía ser tan complicada”.Mentira. ¿Imagina alguien al director del FBI, bajo juramento ante un comité del Congreso, anunciando una investigación formal a un presidente de Estados Unidos en ejercicio por supuesta connivencia con Rusia para la interferencia de Putin en la elección presidencial? ¿Y llamándole mentiroso porque Trump afirmó, sin prueba alguna, que Obama había ordenado su espionaje electrónico durante la campaña electoral? El presidente ha construido una realidad virtual de hipérboles verídicas, realidades alternativas que triunfan en el mundo de la posverdad.La intuición de Trump es el hilo conductor de una presidencia manejada desde el Ala Oeste de la Casa Blanca con una mezcla de ignorancia, incompetencia y falsedad. El resultado es el dislate. El presidente no sabe que no sabe. Acabaremos añorando a Reagan que, al menos, sabía que no sabía.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.