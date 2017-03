Nueva política de drones violaría ética cristiana

Washington – La semana pasada surgieron reportes de que la Casa Blanca facilitaría las cosas para que Estados Unidos lanzara un ataque con aviones no tripulados, conocidos como drones, lo cual abre la puerta potencialmente a la posibilidad de que también mueran civiles.Comparada con la prohibición para viajar, la nueva ley de salud y una investigación sobre la interferencia de Rusia en nuestra democracia, esta nueva política de drones atrajo poca atención pública.Sin embargo, este cambio crucial en la política de defensa estadounidense representa un serio contraste con los valores religiosos de los ciudadanos de nuestro país.Desde que se reportó el primer ataque con drones en el 2002, esos vehículos aéreos no tripulados, UAV por sus siglas en inglés, han sido una herramienta clave para la seguridad de nuestro país.Sin embargo, aunque han sido utilizados en más de 600 ocasiones en los últimos 15 años, su uso ha sido estrictamente regulado por reglas claramente delineadas.En base a la ley internacional y lineamientos políticos, estas reglas también han formado parte de una “teoría justa de guerra”, que es una tradición intelectual con una rica historia teológica.Esa teoría es producto de más de mil 500 años de pensamiento. Los principales contribuyentes cristianos a esa tradición intelectual fueron San Agustín en el siglo 5 y Santo Tomás de Aquino en el siglo 13.En base a las Escrituras y la filosofía antigua, Agustín y Aquino articularon las maneras en las que los cristianos podrían participar justamente en un combate, detallando lo que podía ser considerado jus ad bellum, que es justicia antes de la guerra, y jus in bello, justicia en la guerra.Sin embargo, el nuevo enfoque del presidente Donald Trump respecto a la guerra con drones amenaza con violar ambos principios.Esa medida ha rebasado los límites de esa doctrina, poniendo a prueba lo que aún puede ser reconocido como ético en un conflicto.Aún está por debatirse si un Estado tiene el derecho de lanzar un ataque. Las principales preguntas que se hacen en esta fase son si el Estado tiene una causa justa para ir a la guerra, si la persona que está autorizando el ataque tiene la autoridad adecuada para hacerlo y si ya fueron agotados todos los demás medios para lograr un objetivo particular.Trump desea darle al Departamento de la Defensa más autonomía para ordenar ataques con drones sin la supervisión ejecutiva – eliminando una protección que inicialmente fue implementada por la administración Obama para asegurarse que el Departamento de la Defensa siguiera los procedimientos aprobados.Esto pone en duda si la actual administración está acatando las leyes y apegándose al principio de la autoridad bélica adecuada. De acuerdo a estándares justos, la eliminación de objetivos deber ser autorizada por el presidente y no por el Pentágono, sin mencionar los obstáculos que representa el permitirle a la CIA que lleve a cabo más ataques con drones.El Jus in bello restringe la acción en el mismo conflicto. Santo Tomás de Aquino y San Agustín enfatizaron la necesidad de evitar dañar a los no combatientes y limitar el derramamiento de sangre.Las generaciones posteriores le otorgaron sus máximas bases seculares, que finalmente llegaron para informar la ley internacional contemporánea.El relajamiento de la Casa Blanca sobre quién califica como combatiente está directamente en contra de la minimización de las muertes de no combatientes que es la esencia de la teoría justa de la guerra.Al facilitar el darle a alguien la categoría como combatiente, Trump corre el riesgo de dañar a personas inocentes que únicamente parecen ser una amenaza violenta.Aunque los países no se gobiernan de acuerdo a la teología medieval católica, las doctrinas de una guerra justa han permeado unas esferas políticas y legales más amplias.Independientemente de cómo encajan esos principios en las creencias religiosas personales de los ciudadanos, está claro que los recientes cambios de la administración Trump en cuanto a las operaciones con drones podrían tener severas ramificaciones en nuestras relaciones internacionales.En lugar de eso, el público en general y nuestros funcionarios electos deberían debatir abiertamente cómo debe ser utilizada esa tecnología en un conflicto, una tarea que requiere mantener la conciencia de las razones por las que una teoría justa de la guerra existe actualmente.