Crear luz es la manera de actuar

A diferencia de la mayoría de las fiestas judías, Janucá no se celebra con un banquete o cena especial. El festival de luces, con duración de ocho días, que comienza este sábado por la noche, el 24 de diciembre, y que se observará hasta el domingo 1 de enero, se celebra con el encendido de llamas. En la primera noche, encendemos una vela en el candelabro tradicional de ocho brazos –llamado menorá o janukía–, y cada noche añadimos una luz de manera sucesiva, hasta que tenemos ocho flamas ardientes brillando en la noche final de Janucá.Existen diversas comidas tradicionales y juegos que han evolucionado en la cultura de Janucá, pero la esencia del festival es exclusivamente el encendido de luces cada noche. Aunque la ausencia de una cena festiva pudiera parecer extraña, el ritual de encender las velas nos ofrece una lección poderosa y relevante para todos nosotros, dos milenios después.Janucá conmemora la salvación del pueblo judío en Israel hace más de 2 mil 100 años. En esa época, la comunidad judía fue anexada por el Imperio Griego de Siria. Durante el reino de Antioco IV (174 antes de la Era Común), los griegos realizaban una campaña de asimilación, para que todas las naciones bajo su dominio adoptaran su modo de vida.Cuando los judíos reaccionaron a su propuesta con un desinterés absoluto, los griegos apelaron como último recurso a la persecución y extorsión. Emitieron decretos con la intención de destruir cualquier vestigio de la vida judía. Cuando saquearon el Santo Templo, fijaron su postura al convertir en impuro todo el aceite de oliva destinado para uso ceremonial. Su meta era extinguir el alma del judaísmo.El más inesperado de los héroes se levantó para liberar a Israel del férreo dominio de su opresores. Una familia sacerdotal, los hasmoneos, conformaron un movimiento popular de resistencia conocido como los macabeos. Contrario a la percepción generalizada, estos hombres no eran guerreros de nacimiento. Tampoco estaban familiarizados con la estrategia militar, entrenados para la batalla o poseían arsenales. Eran estudiosos, entrenados desde su infancia para oficiar los rituales del Santo Templo.Al enfrentar al ejército más grande y mejor preparado de su tiempo, sus probabilidades de vencer eran casi nulas. Aun así, armados con fe inquebrantable y una oración en sus labios, se lanzaron a una batalla para santificar el nombre de Dios. Su victoria fue un milagro de proporciones épicas.Tras recapturar el Santo Templo, procedieron a restaurar las instalaciones desacralizadas para que recuperaran su gloria anterior. Para iniciar el servicio ritual de encendido de lámparas de la menorá, buscaron desesperadamente el aceite de oliva ritualmente puro. Como el estatus espiritual de la dotación anterior había sido afectado de manera intencional por los invasores, sólo un pequeño jarró que contenía aceite para una sola noche fue hallado en Jerusalén. Producir un nuevo suministro tomaría ocho días.La duda y la indecisión no paralizó a los valientes macabeos. Aprovechando la oportunidad para observar el mandamiento divino, llenaron las lámparas esperando lo mejor. El impresionante milagro ocurrió y las llamas duraron encendidas durante ocho noches, las cuales son replicadas como las ochos noches de Janucá.Es cierto que la victoria militar fue espectacular y que se evitó una catástrofe. Pero su decisión de proseguir con el encendido de la menorá y el milagro que siguió se convirtieron en el tema central de la celebración de Janucá para todos los tiempos.La lección universal es clara. Cuando la situación se vuelve dura y uno está rodeado por lo que se puede percibir como un mundo de tinieblas y corrupción, quejarse o filosofar no es la manera correcta de actuar. Tome iniciativa. Encienda una llama en la vida de otro. Incluso si se carece del suficiente combustible emocional y moral para usted mismo, haga su parte y Dios se encargará del resto.Para aprender más sobre Janucá, visite por favor www.chabadelpaso.com/chanukah Levi Greenberg es rabino asociado en Chabad Lubavitch@RabbiLeviELP

