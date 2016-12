Orgullosa de ser una ciudad santuario

Nueva York – Si la agenda migratoria del próximo presidente incluye una batalla campal por las ciudades “santuario”, un término que Donald Trump utiliza con repugnancia, la respuesta apropiada de sitios como Nueva York, será: ¡venga!La palabra santuario, como la maneja Trump – un sitio donde los inmigrantes criminales están fuera de control, protegidos contra el largo brazo de la ley federal – es extremadamente engañosa porque las ciudades que tienen políticas de santuario no pueden obstruir la aplicación de las leyes federales, ni tratan de hacerlo. Más bien, hacen lo que pueden para recibir y apoyar a los inmigrantes, incluidos los no autorizados, y optan por no participar en las medidas enérgicas para deportarlos, a las que ven como injustas, contraproducentes y dañinas para la seguridad pública.La Ciudad de Nueva York lleva puesta con orgullo esa etiqueta de santuario. Mientras California considera dar pasos audaces para proteger a sus habitantes de un posible asalto migratorio de Trump, el Consejo de la Ciudad de Nueva York ya construyó su propia red fuerte de protecciones. Con un innovador programa del consejo municipal, se brinda representación legal gratuita a los niños que huyeron de la violencia en Centroamérica y llegaron solos hasta la frontera. De los mil 265 casos que se aceptaron en el programa, se les otorgó el asilo a 72 niños y la residencia permanente legal a 55. El consejo ha expandido los servicios de salud y jurídicos en las comunidades de inmigrantes. Y aprobó iniciativas de ley para mantener fuera de la cárcel de la isla Rikers a los agentes migratorios federales, y prohibir que los policías municipales y los oficiales de las correccionales detengan a sospechosos que se pudieran deportar, a menos que exista una orden judicial.El alcalde Bill de Blasio, quien firmó ambas leyes, también ha prometido defender a los habitantes inmigrantes de otras posibles amenazas, como un registro de musulmanes y una redada de inmigrantes no autorizados, desde las elecciones. El ayuntamiento dejará de guardar los expedientes personales de los habitantes que solicitaron la identificación municipal, para evitar que se haga mal uso de los datos con fines de hacer purgas para las deportaciones.El gobernador Andrew Cuomo ha repetido estos sentimientos y ha prometido, aunque sin dar detalles, que el estado de Nueva York empezará a expandir la asistencia jurídica para los inmigrantes el año entrante. El esfuerzo será bien recibido si Trump empieza a dejar caer la guillotina sobre los inmigrantes no autorizados; aunque es imposible saber los detalles de lo que hará, dado lo volubles e imprecisas que son sus muchas amenazas y promesas relacionadas con la inmigración.Cualesquiera que sean la formas que adopte la purga, las fuerzas de los santuarios tendrán que estar resueltas en su oposición. Algo bueno: Nueva York y sus aliados en las ciudades, en los gobiernos, las escuelas y las iglesias de todo el país, tendrán a la población de su parte.Se encontró con una encuesta de opinión reciente, del grupo Global Strategy, que los estadounidenses se oponen, 58 a 28 por ciento, a derogar el programa DACA del presidente Barack Obama, por el cual se protege de la deportación a los inmigrantes jóvenes, llamados soñadores. Una de Quinnipiac que se levantó después de las elecciones arrojó que los estadounidenses apoyan fuertemente – 72 a 25 por ciento – que se permita a los inmigrantes no autorizados a quedarse; 60 por ciento apoya una vía a la naturalización. Este apoyo es más alto que en ningún momento de los cuatro años que se ha formulado la pregunta, dijo Quinnipiac.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.