Trump y Putin en la caballeriza

Nueva York— Yo crecí en una época en la que pasábamos mucho tiempo preocupados por Rusia. Eso se debía al comunismo, que era tal obsesión en la escuela católica a la que asistía que en el mapa los países estaban coloreados de rojo (los controlados por los comunistas), rosa (con inclinaciones hacia el comunismo) o verdes (a salvo … por ahora). Solo Estados Unidos e Irlanda eran verdes.Para quienes pasaron su infancia haciendo simulacros para estar preparados a morir por su fe en caso de que los comunistas llegaran al poder, fue un verdadero alivio que la Unión Soviética se desmembrara y nadie se sintiera obligado a preocuparse por lo que pudiera hacer Moscú.Pero ahora las cosas se están poniendo terribles de nuevo. Vladimir Putin invadió Ucrania, bombardeó Alepo hasta dejarla en ruinas, trató de interferir con las elecciones de Estados Unidos. Es precisamente el tipo de personas contra las que nos advertía Sor María Ingrid. Pero Donald Trump lo adora. Y no es posible entrar en el gabinete de Trump a menos que uno piense que Putin es un tipo sensacional.El romance parece haberse iniciado en 2013, cuando Trump se estaba preparando para asistir en Moscú al concurso de Miss Universo. Él se preguntó –en Twitter, por supuesto– si Putin iría a estar ahí también. “Y si es así, ¿será él mi próximo amigo íntimo?”Poco después, en una conferencia conservadora, Trump habló de lo “bien” que lo habían tratado los rusos. “Putin incluso me envió un regalo. Un bonito regalo con una bonita nota.” ¿Qué pudo haber sido ese regalo? ¿Un arma? Putin le había regalado al presidente de Egipto un AK-47. Pero el dueño de un concurso de belleza probablemente recibiría unas muñecas matrushka o una bonita selección de tés.No habló para nada de que se hubieran reunido en persona. Más tarde, al hablar en el Club Nacional de Prensa en mayo de 2014, Trump afirmó que cuando estuvo en Moscú había hablado “directa e indirectamente con el presidente Putin, que no pudo ser más amable y tuvimos un éxito tremendo”. ¿Qué cree el lector que pueda significar hablar “directa e indirectamente”? ¿Comunicarse a señas?El vínculo estaba floreciendo, al menos en la mente de Trump. Cuando estaba en marcha la campaña presidencial, él empezó a jactarse de que Putin y él habían tenido la oportunidad de convivir cuando estuvieron en el mismo programa noticioso. “Creo que lo mejor que tenemos es que estuvimos juntos en ’60 Minutes’ y tuvimos un índice de audiencia fantástico”, aseguró Trump. “Así que eso fue bueno, ¿no creen? Fuimos compañeros de establo”.El escucha inocente probablemente supuso que los dos se reunieron en la misma sala antes del programa. Sin embargo, Trump fue entrevistado para el programa en Nueva York. Putin fue grabado en Moscú, hablando con Charlie Rose sobre política exterior. Estuvieron en partes muy diferentes del mundo.Además, ¿qué es eso de “compañeros de establo”? ¿Se están imaginando a Trump y Putin en su caballeriza, pateando heno y relinchando afectuosamente? Esa historia volvió a surgir en uno de los debates en la campaña primaria, cuando Trump afirmó que él tuvo la oportunidad de conocer a Putin “muy bien porque los dos estuvimos en ’60 Minutes’, fuimos compañeros de establo y nos fue muy bien esa noche”.El índice de audiencia, por cierto, no fue precisamente “fantástico”. Pero como que a estas alturas ya estamos acostumbrados a eso. Sabemos que si nuestro presidente electo juega al golf, pierde diez pelotas y no logra acabar el juego, él les dirá a los reporteros que estuvo fantástico y que los caddies dijeron que él había jugado mejor que Tiger Woods. Pero la idea de que invente una historia de amistad con un estadista extranjero que no conoce es… digamos que rara. Particularmente cuando el estadista extranjero es un matón que quiere convertirse en la versión masculina y descamisada de Catalina la Grande.Cuando escuchó las declaraciones de amor político que le estaban enviando, Putin dijo que Trump era “muy pintoresco y talentoso”. Pero no dio ninguna indicación de los momentos íntimos pasados juntos en la caballeriza.Después hubo una cierta evolución. En un acto político en febrero, Trump reconoció ante la multitud que él no tenía ninguna relación con Putin, fuera del hecho “de que él me llamó genio”. No vamos a perder más tiempo señalando que Putin jamás llamó genio a Trump.Pero la verdadera media vuelta la dio la semana de la convención demócrata, cuando WikiLeaks dio a conocer los mensajes de correo electrónico robados al Comité Nacional Demócrata. En una conferencia de prensa, Trump dijo que esperaba que Rusia pirateara aún más a los demócratas. Eso quizá fue un chiste. Muy gracioso, ja, ja.Pero en la misma conferencia de prensa –la última conferencia que ha dado Trump, por cierto–, él les dijo a los reporteros que “nunca me he reunido con Putin. No sé quién sea Putin. Él dijo una vez algo amable de mí. Dijo que yo soy un genio”.La primera conversación verificable entre los dos ocurrió cuando Putin le llamó a Trump para felicitarlo por haber ganado la elección. Ahora sabemos que Rusia estuvo manejando una campaña de pirateo cibernético que al parecer estaba destinada, al menos en parte, a ayudar a que Trump fuera elegido. Vaya, ¿piensan que todo este tiempo hubo una especie de complot? ¿Algo así como el candidato de Manchuria?Sería difícil que hubiera un complot con un tipo que nunca hemos visto. Excepto esa vez en el establo…