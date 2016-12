Sistema para evaluar maestros, reprobado

Chicago – Uno sabe que hay algo fallido en el sistema educativo cuando ambos extremos del espectro político dicen lo mismo sobre el caso.El espinoso asunto de las evaluaciones de los maestros constituye un duelo entre la izquierda, que cree que no son útiles para identificar la excelencia o la negligencia, y la derecha, que cree que a causa de esa disfunción en las evaluaciones es casi imposible echar a los maestros incompetentes.Cuando se examinan más a fondo las opiniones políticas contrapuestas sobre la manera en que debe evaluarse a los maestros de las escuelas públicas, se encuentra acuerdo en un punto: Todos los alumnos merecen maestros sumamente calificados, que sean eficaces en el manejo de aulas en las que los estudiantes progresen académicamente.Pero allí acaba el consenso.El Thomas B. Fordham Institute, un centro de investigaciones conservador, analizó recientemente normas y prácticas estatales y locales relevantes en 25 distritos escolares para determinar la manera en que permiten o constriñen el despido de maestros veteranos ineficaces.El instituto determinó que en 17 de esos distritos, los maestros pueden obtener y mantener empleo permanente independientemente de su desempeño; y en 12 distritos, despedir a un maestro ineficaz lleva como mínimo dos años.El instituto creó una clasificación de distritos, según la facilidad o viabilidad, la dificultad, o la gran dificultad de despedir a maestros ineptos. No es de sorprender que los distritos escolares conocidos por el peor rendimiento de sus alumnos—como Chicago Public Schools, New York City Public Schools y Los Angeles Unified School District—tengan normas por las que es muy difícil despedir a maestros ineptos.Parecería incontrovertible decir que deben cambiarse las protecciones que amparan a los maestros deficientes. Pero el argumento que prepondera en la izquierda es que esas protecciones rigurosas aseguran que los buenos maestros mejor remunerados, no se vuelvan fácilmente prescindibles. El problema es, por supuesto, cómo definir a “un maestro eficaz”.Investigaciones recientes de Brown University sobre las reformas de las evaluaciones de maestros durante la época de la ley Carrera hacia la Cima y su impacto sobre la eficacia de los maestros hallaron que en 19 distritos que adoptaron reformas importantes para la evaluación de maestros, menos del 3 por ciento de los maestros fueron clasificados por debajo de competentes.Se puede comparar ese resultado con datos de 2009, que hallaron que menos de un 1 por ciento de los maestros fue clasificado como insatisfactorio, pero el 81 por ciento de los administradores y el 57 por ciento de los maestros podía identificar un maestro en su escuela que era ineficaz.Varios estudios caracterizaron la evaluación de los maestros como un ejercicio superficial, que no evalúa la calidad de la instrucción ni moldea el desarrollo profesional de los maestros ni sus decisiones personales.Los investigadores de Brown University llegaron a la conclusión de que: “El diseño de los sistemas de evaluación de maestros cambió sustancialmente en los últimos cinco años, pero parece que las normas y prácticas de evaluación están demostrando ser mucho más difíciles de cambiar.”Echan la culpa de no poder diferenciar entre maestros eficaces e ineficaces a las decisiones conscientes de los evaluadores, que se ven abrumados con “problemas de implementación, intereses en conflicto, consecuencias no buscadas e incentivos contradictorios” como sentirse incómodos al expresar a los maestros que no son eficaces, volverlos, sin querer, menos receptivos a sugerencias sobre cómo mejorar la instrucción y hasta generar tensiones raciales.Eso ha llevado a algunos expertos a creer que las evaluaciones son dinero mal gastado y que deben repensarse totalmente.Mark Dynarski, economista y presidente de Pemberton Research, expresó, escribiendo para la Brookings Institution, que actualmente las observaciones de maestros miden lo que los maestros hacen en las aulas, y los exámenes de los alumnos miden lo que los muchachos saben, pero que “el puntaje de las observaciones de los maestros y el puntaje de los exámenes de los alumnos muestran poca correlación.”Todo el que haya enseñado en una escuela pública, como yo lo hago ahora, sabe que uno puede ser un maestro entretenido y con sumos conocimientos, pero que algunos estudiantes con innumerables problemas socioeconómicos no rendirán de la misma manera que sus pares más prósperos. La única respuesta para los gobernantes es comprender qué atributos de los maestros deben medirse.“No invertimos lo suficiente para comprender [lo que es] una instrucción eficaz y para medir la eficacia de los maestros”, escribe Dynarski.“Necesitamos más investigaciones para identificar las prácticas de los maestros que se relacionan directamente con el aprendizaje, en lugar de usar nociones sobre lo que deben hacer los maestros eficaces.”Sin esos parámetros objetivos para las evaluaciones de los maestros, los maestros no se sentirán a gusto al ser observados ni podrán ser aconsejados constructivamente sobre cómo mejorar.Y los sindicatos de los maestros no tendrán garantías sobre el uso, por parte de los administradores, de observaciones subjetivas para deshacerse de maestros experimentados y caros, a fin de contratar maestros más nuevos y baratos, cuando hay que apretar el presupuesto.Hasta que las evaluaciones de los maestros no sean fiables, apolíticas y rigurosas—y exijan responsabilidad con objetividad y justicia—arreglar sistemas en los que es casi imposible despedir a maestros ineficaces, continuará siendo una fantasía.