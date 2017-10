Tiempo de espera

El final de cada año suele acelerarse una vez que celebramos el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). Sucede que es el banderazo para la recta final anual, aunándose a esta fiesta una de las mayores ventas nacionales en los Estados Unidos como lo es el llamado Viernes Negro (Black Friday) y ahora en territorio Mexicano han inventado una manera de incrementar sus ventas con el denominado “Buen Fin”.El ritmo de vida parece acelerarse, los rostros de los compradores reflejan gestos de ansiedad al no encontrar la prometida oferta o porque van en el regalo número tres y todavía les faltan como unos quince más. No se diga las largas filas que forman en todas la tiendas los clientes que les urge gastar sus dólares o sus exprimidos pesitos convertidos a la otra moneda para pagar deudas y realizar compras por adelantado.Las fechas más esperadas en esta año, sin duda son las siguientes:La bella costumbre de celebrar la Navidad tiene unos antecedentes culturales muy arraigados en casi todos los países del orbe, quizá en algunos países no cristianos o con unas fechas del Año Nuevo que pudieran ser diferentes, como el llamado y famoso año chino, trae consigo que se celebre de diferente manera, en diferentes fechas o de plano no se celebre nada.En el caso del mundo occidental cristiano se aprovecha estas fechas para iniciar con el adviento en el calendario religioso, en el que se hace una invitación para hacer una sincera preparación para celebrar una vez más el nacimiento del Dios niño. Esta preparación consiste en que hagamos una sincera revisión de conciencia acerca de nuestra conducta observada, esto es, si ésta se ajusta a los lineamientos éticos o ha tenido alguna desviación y que amerite nuestro sincero arrepentimiento, que traiga consigo el perdón concedido mediante el sacramento de la reconciliación.La Navidad es pues un evento muy esperado que se llena de buenos deseos del corazón, en cuyo tiempo se respire la esperanza de que podemos convivir en paz y con promesas de una mayor fraternidad en nuestros círculos; tradición en materia de regalos para los chiquillos que no se acaba. Sólo basta ver los rostros infantiles pidiendo sus regalos al Niño Dios con la esperanza de que se los traiga todos, pues se ha portado bien durante todo el año, de acuerdo a nuestra cultura.El nombre lo dice todo, hacemos promesas de todo tipo: desde conseguir un mejor empleo, de ya llevarme bien con mis nueras, dicen ellas, de tratar bien a mis empleados, dicen los patrones; de bajar de peso, de comer bien, de hacerle caso al médico, de hacerme mis exámenes médicos anuales sin falta, de ser más amigable con mis vecinos. En fin, todo encaminado a que este 2017 que recién va a nacer sea un período anual diferente y mejor al que está terminando.Año Nuevo, vida nueva, actitud que esta pletórica de los deseos para iniciar cambios que mejoren nuestra vida y de los allegados a nuestra influencia, quiénes no tiene la culpa de nuestros desaguisados, sino que por el contrario deseamos que encuentren en nosotros una persona nueva, diferente, cambiada y con deseos de una mejora continua.En esta fecha inicia un nuevo periodo presidencial en Estados Unidos.Lo anterior no significa que se empiece con todos los cambios habidos y por haber al tomar el poder un partido diferente. A partir de esa fecha se tiene la batuta oficialmente para iniciar lo que ya ha comentado Donald Trump como candidato, así como el poder constitucional que le den validez a las iniciativas y acciones, aún cuando muchas de ellas deben ser convalidadas por el Senado y la Cámara de Representantes, contrapeso del Poder Ejecutivo que sí tiene una función específica en EU.Pareciera que los astros se alinearon este 2016 en favor de Trump: tiene el Congreso y la Cámara de Representantes con mayoría republicana, así como la posibilidad de nombrar y llenar la vacante que dejó el juez federal Antonin Scalia, de la Suprema Corte de EU, quién murió recientemente.También propondrá candidatos para las vacantes que estos años venideros se abran al retirarse los jueces que ya están entrados en años. Trump ha declarado que serán de tendencia conservadora para lograr una jurisprudencia acorde tanto en materias éticas y sociales, como sería la cuestión del aborto y los derechos de los homosexuales.Inclusive la muerte de Fidel Castro el viernes 25 de noviembre, podría interpretarse como una facilidad para el nuevo gobernante, pues el peso moral de Castro con una oposición consistente en contra del capitalismo, lo habían erigido como en símbolo reacio a cualquier relación con este país.Mientras tanto y la fecha llegue, ya los barruntos negativos se dejan sentir en México, pues la amenaza que pende sobre el Tratado el Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) han hecho temblar al peso que se ha disparado por arriba de veinte pesos por uno.Los nombramientos del gabinete de Trump se siguen dando, ahora ha nombrado al titular que encabezará el Departamento de Salud y Servicios Humanos, recayendo en Tom Price, un crítico acérrimo del plan de salud de Barack Obama, por lo que estará enfocado para revocar y reemplazar el denominado Obamacare, según declaraciones del mismo Trump.Asimismo Elaine Chao se ha mencionado para el Departamento de Transporte.La negociación que abriera el Gobierno federal entrante con la compañía “Carrier”, fabricante de aires acondicionados, concluyó al declarar la compañía que mantendrán mil empleos en Indiana, en lugar de transferir la producción a México.Acerca de esto último, creemos que el nuevo gobierno pudiera hacerle al “apaga fuegos” con acciones como esta, o legislar leyes punitivas a la compañías que decidan emigrar fuera del país y declarar victorias con esa política, la cuál van en sentido contrario a las leyes que marcan el sano desenvolvimiento de la economía global, por lo que tarde que temprano se revertirá en contra del crecimiento interno.A la vez, han abierto la posibilidad de que las compañías con tan sólo amenazar por emigrar sean arropadas con ofrecimientos, prebendas y condonaciones fiscales para que permanezcan en el país. Lo más lamentable sería que las amenacen, al estilo Trump.

