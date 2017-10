No debes 'matar' al Medicare

Washington— La izquierda está nerviosa por lo que va a suceder con la política de atención médica bajo la dirección del representante Tom Price, republicano por Georgia, quien fue escogido por Donald Trump como secretario de Salud y Servicios Humanos.Después de todo, la lista de deseos de Price parece una pesadilla liberal.¡Quiere privatizar el Medicare y bloquear el subsidio del Medicaid!, ¡suavizar la prohibición de negarle un seguro a los pacientes que tienen alguna condición médica preexistente! y ¡desmantelar los subsidios de los seguros en base a los ingresos para la gente pobre!Cualquiera que sea la razón de esas ideas, es relativamente improbable que se materialicen. Son extremadamente impopulares y existen algunos intereses en el camino.Imagine los gritos desaforados que se escucharían si el Congreso tratara de privatizar el Medicare.La razón por la que un posible cambio de políticas que le podría preocupar más –sin importar que sea republicano o demócrata– es otra. Se trata de lo que algunos estadounidenses han escuchado: los esfuerzos del Medicare para dejar la atención basada en las cuotas por servicio y adoptar una atención basada más en el valor.Es decir, se pagaría por resultados no por volumen.En el Obamacare había una provisión poco notoria que, de alguna manera, era un cauteloso intento relacionado con la reforma de derechos. Digo ‘cauteloso’ porque no incluye el recortar los beneficios a los adultos mayores ni incrementarles las primas o impuestos, las herramientas más visibles y dolorosas que en algunas ocasiones ofrecen los fiscales vigilantes.En lugar de eso, creó una especie de tienda R&D interna para la reforma gubernamental de pago por la atención médica, llamada Centro de Innovación del Medicare y Medicaid.El Centro de Innovación lleva a cabo experimentos para encontrar la manera de eliminar el desperdicio en el gasto en salud que hace el Gobierno.Generalmente, esos no son experimentos sobre qué tipos de drogas funcionan, o para decirles a los médicos qué tipos de tratamientos o intervenciones clínicas deben darles a sus pacientes.No son unos ‘paneles de la muerte’ mucho más exagerados. Sino que son experimentos sobre si el pagarles a los proveedores de atención médica de manera diferente puede darles espacio para encontrar la manera de atender a los pacientes de una manera más efectiva y más barata, por su cuenta.‘El Gobierno no puede ordenarles que sean más eficientes. Sólo pueden incentivar a la gente para que sea más eficiente’, comentó David Cutler, economista de salud de Harvard y asesor de atención médica del presidente Obama durante su campaña del 2008.Esto significa, por ejemplo, si se les puede pagar a los proveedores una cuota fija por paciente por el reemplazo de una cadera, en lugar de desembolsar más dinero cada vez que recetan una aspirina o proporcionan una atención leve.O miden cuidadosamente si el programa de YMCA diseñado para impedir la diabetes funciona y si le ahorrará dinero al Gobierno a largo plazo.O determinan si el pagarle al médico las visitas a domicilio mejora la salud de los adultos mayores y disminuye los costos.O examinan si pagarles a los médicos el 6 por ciento del costo por cada medicamento que administran los hace que seleccionen medicinas más caras, aunque no necesariamente más efectivas.Entonces, si esos experimentos mejoran los resultados en la salud sin incrementar los costos, o producen los mismos resultados a un costo más bajo, el Medicare puede optar por aumentarlos e implementarlos en todo el sistema.La conclusión es ésta: Usualmente existe una opción falsa entre ahorrar el dinero de los contribuyentes de una manera, algo que les gusta especialmente a los conservadores, y la otra, ayudar a las mujeres pobres de edad avanzada, algo que les gusta especialmente a los liberales.El sistema de la reforma en la distribución está encontrando la manera de hacer las dos cosas.Por supuesto que el Centro de Innovación es nuevo. Hasta ahora, los ahorros en el costo de esos intentos han revelado que son modestos, pero medibles.Tomando en cuenta que los experimentos aún están perfeccionándose, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que el Centro de Innovación reducirá el gasto federal neto en salud en 34 billones de dólares en la próxima década.Otro beneficio de la tienda R&D de este gobierno es que algunos de sus hallazgos han sido adoptados por aseguradoras privadas.Ciertamente, existe espacio para reducir el desperdicio en todo el sistema, tomando en cuenta que una tercera parte de casi la mitad de todo el gasto en salud de Estados Unidos podría ser eliminada sin afectar a los consumidores ni reducir la calidad de la atención.Todo esto es la razón por la que las reformas que mueven los pagos de salud hacia una base del valor, generalmente han sido apoyadas por estudiosos de las políticas de salud, tanto republicanos como demócratas.Sin embargo, Price ha expresado su disgusto con el Centro de Innovación, así como también con otras medidas recientes diseñadas para moverse hacia el Medicare con pagos basados en el valor.El poderoso cabildeo farmacéutico lo ha hecho también. En una carta enviada en el mes de septiembre, Price acusó al Centro de Innovación de excederse y dijo que necesitaba ‘dejar de experimentar con la salud de los estadounidenses’.No se sabe qué va a hacer con el Centro de Innovación como secretario de Salud –continuar con modestos cambios o eliminarlo. Sin embargo, como fruto del ponzoñoso árbol del Obamacre, el valioso trabajo del centro ya ha sido vulnerable bajo una administración republicana y tomando en cuenta las anteriores críticas de Price, parece que así será, especialmente en este momento.Los republicanos se han quejado durante años de que los costos del Obamacare han entrado en una espiral sin control, lo cual, para ser claros, no ha sido así.Sería una pena si se convierten en un objetivo de las pocas cosas que son responsables fiscalmente ante la ley.

