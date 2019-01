Uno de los reconocimientos que se daban a los alumnos de primaria allá por la década de los 60 era, junto con aprovechamiento, el de urbanidad. Sólo para recordar qué significa urbanidad, diremos que está muy relacionado con la urbe y quienes viven en ellas, pues se refiere al buen comportamiento social que debemos tener las personas que vivimos en las ciudades ya que, de lo contrario, la vida en ellas se convierte en un caos: se trata del respeto que debemos tener unos con otros. En aquellos días cuando los maestros formaban a sus alumnos, tan importantes eran los conocimientos, como la enseñanza del respeto y buenas maneras que los niños y jóvenes debían mostrar hacia sus compañeros y personas mayores. De esta manera en las aulas se apoyaba el quehacer de los padres en la familia.Existían las clases de civismo en donde se enseñaban las normas de comportamiento social; se trataba no sólo del respeto hacia el otro, sino también a nuestro entorno: se hablaba de las bondades de no tirar basura, del orden en los hogares y en los espacios adyacentes, de los deberes y obligaciones con la patria. Sin decirlo, en las aulas se afianzaban los valores que traían como consecuencia una mejor convivencia y un entorno de calidad, sea cual fuere el nivel socioeconómico de las personas.Si eso era antes, hoy sólo es historia; ciertamente, puedo afirmar sin temor a equivocarme que usted habrá vivido no una, sino varias experiencias similares a la que hoy le comparto. Hace unas semanas al buscar un lugar en el estacionamiento de la universidad, una alumna que iba a desocupar uno accionó el control de su auto. Me aproximé al sitio y eché a andar la direccional de mi vehículo para indicar mi intención de esperar. Todo esto sucedía cuando el auto que estaba atrás me rebasó y el conductor abordó a la joven. El conductor dio vuelta en “u” y se colocó al igual que yo a esperar el estacionamiento. Era obvio que se había percatado de mi presencia y de mi intención de estacionarme en ese sitio. Al fin, la alumna desocupó el lugar de forma tal que me bloqueó el acceso mientras lo facilitaba al segundo conductor, quien de inmediato y de forma arrebatada, ocupó el preciado espacio, tan fue así que debió hacer varias maniobras para alinease correctamente en el sentido del cajón.No me retiré del lugar, permanecí ahí. El joven también se mantuvo adentro de su vehículo hasta que pasados unos minutos al fin abrió la puerta y salió. Le pregunté: ¿Te diste cuenta de que yo estaba esperando el estacionamiento antes que tú?. “Yo se lo pedí a la muchacha cuando ella venía”, me respondió. ¿Pero me viste?, reiteré… y él repitió su respuesta. “Viste que estaba aquí con la direccional puesta ¿sí o no?”, y al fin respondió: “Sí”. “¿No se te hace un abuso? ¿Te parece bien sentirte ‘ganador’ aunque pases por encima de los otros?”, le dije… y se mantuvo en silencio. “Me apena mucho –continué– que eres un estudiante universitario y puedas sentirte satisfecho de lograr lo que tú quieres aun pasando por encima de las personas, y si así como tú se comportaran todos tus compañeros, ¿qué nos espera?”, el estudiante siguió en silencio y yo me retiré del lugar.Ciertamente las normas de comportamiento y buenas maneras hoy brillan por su ausencia. Acciones tan sencillas como saludar, ceder el paso en la calle o ante una puerta, ayudar a las personas mayores o con discapacidad a cruzar la calle o cargar bultos pesados, hacer buen uso de los recursos naturales o servicios para conservarlos en buen estado, ceder los asientos del transporte público en caso necesario, para los alumnos cuidar los libros de la biblioteca o mobiliario de las aulas –que por cierto, destruyen a diestra y siniestra– y no organizar estruendosas fiestas nocturnas que tienen a los vecinos en vela dañando con ello la relación, son gestos de urbanidad que si se aprenden desde la infancia evitan muchos dolores de cabeza a la sociedad y nos permiten convivir mejor. Me preocupa que estudiantes universitarios, los futuros líderes de nuestra sociedad, se sientan satisfechos de hacer trampa y avasallar con tal de lograr lo que quieren. ¿Cuándo dejó de enseñárseles que el bienestar colectivo fortalece el bienestar personal? ¿Será posible que un día no tengamos que actuar a la defensiva? ¿Dónde están los padres de los niños y jóvenes?Ya llegó el 2019, para usted y su familia, van mis mejores deseos de salud y prosperidad.