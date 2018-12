¿'El Grinch' o Santa Claus?

Se acabó, tan rápido transcurrió nuestro 2018. No sé qué duró con más sabor, si el año que termina o la pelea del sábado pasado donde “El Canelo” Álvarez simplemente no tuvo rival.En un abrir y cerrar de ojos se fue el año 18 de esta centuria y tenemos que enfocarnos a un 19 que tiene mucha incertidumbre y suspenso.Santa Claus llegó en forma de aumento al salario para muchos mexicanos, el aumento en el interior es al tope de casi 103 pesos diarios mientras que para la frontera norte es casi a 177 pesos. Qué bueno que lo incrementan, eso en la teoría le debería de dar una mayor capacidad de compra al consumidor mexicano, pero, ¿cómo le hará el empresario para poder incrementar su nivel de competitividad y productividad? Es ingenuo pensar que el solo aumento en el volumen de compra será suficiente para poder soportar el incremento en los salarios. Es un hito histórico que en el corto plazo puede ser una estrategia de posicionamiento sumamente efectiva para el nuevo gobierno y lograr una imagen de que ‘si se están haciendo las cosas y que la revolución está haciendo justicia. Y la incertidumbre se asoma cuando la pregunta es, ¿y el mediano y largo plazo? No es hacer historia por generarla, si bien la inflación reportada hasta noviembre es de 4.72 por ciento y los incrementos a los salarios son hasta de 16.20 por ciento, en la historia salarial no se veía esto pero las matemáticas son crudas y aunque no son las condiciones, se asoman los fantasmas de los 80’s con una galopante espiral inflacionaria y una pérdida del poder adquisitivo, aquí esta “lo grinch del meollo”.El objetivo es cubrir la línea de bienestar. Es un acuerdo donde entro la Coparmex. Veamos si no se hipoteca por algún lado el consumo de la población mexicana, que por cierto y de acuerdo al índice de confianza que maneja Inegi sigue estable la percepción de la esperanza de poder comprar artículos, es claro; el optimismo mexicano de cara a las épocas navideñas siempre ha sido muy fuerte salvo mediados de la década de los 90’s con el “error de diciembre”.El índice de precios marca que los principales causantes del incremento de la inflación fueron la electricidad, el tomate, la vivienda, el huevo, el chile y el pollo; hasta parece un albur, pero no, son los elementos de la canasta básica que han golpeado a la economía mexicana por los incrementos.Dicho sea de paso, Juárez es la octava ciudad del país donde mayor incremento hubo, Chihuahua capital está en el 9 y el top 3 de incrementos son Mexicali, Hermosillo y Esperanza; la tendencia marca que dentro del top 10 no hay ninguna ciudad del sur y centro del país; la décima es Jiménez también parte del estado de Chihuahua. No es por ser “grinch” pero 3 del top 10 inflacionario son del estado de Chihuahua, 3 del top 10 inflacionario son frontera con Estados Unidos (Matamoros y Mexicali además de Juárez). Aun así, la onda del optimismo viene con inercia desde El Buen Fin, las empresas reportan en su mayoría un incremento en las ventas y los sectores que más beneficios reportaron fueron las agencias de autos, ventas de electrónica, celulares, cómputo, enseres domésticos, y muebles. Un poco más atrás, ropa, calzado, juguetes, música y libros.No hay optimismo consumista sin una percepción alterada por los beneficios de las estrategias empresariales, estas trampas consumistas no las tiene ni Trump; en tiempo de mesura de consumo se visualiza el arrebato de las promociones, veamos si a la larga el modelo de negocio no truena golpeando la economía de las familias juarenses vía deudas impagables. Y eso que no hemos hablado de su majestad el dólar, un ingrediente que en la frontera es capaz de volatizar hasta las causas consumistas más fervientes.El Plan Municipal de Desarrollo debe de aportar las pautas suficientes para llevar al Municipio a ofrecer la posibilidad de mejores expectativas de calidad de vida en la frontera, si se engranan a las estrategias que está planteando el Gobierno federal y el Gobierno estatal deja de lado una serie de eventos desafortunados podemos hablar de la alineación de voluntades políticas que en este país –y por desgracia– son sumamente necesarias, casi casi indispensables.Los egos políticos pueden convertirse en el grave problema que ponga un freno en la búsqueda de respuestas a cómo hacer de este lugar una mejor ciudad para vivir.Los regalos económicos vienen envueltos de buena voluntad, ojalá que cuando los abramos no jalemos también un hilo que destape una caja de pandora que con el tiempo no podamos cerrar, deseamos el desarrollo y la prosperidad de nuestra región y sus habitantes para este 2019.¿Y usted en quién quiere creer? ¿“El Grinch” o en Santa Claus?Que tenga de todo corazón muy felicies fiestas en compañía de sus seres queridos.