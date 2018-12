Los habitantes de Ciudad Juárez a menudo nos quejamos de la pésima calidad en el servicio y en la mayoría de las unidades de transporte público. En lugares donde las rutas establecidas no son fijas y en las cuales los “ruteros” tienen el poder y la autoridad para modificar los trayectos afectando a los usuarios y causando alteraciones en sus tiempos de traslado.Las autoridades estatales, quienes tienen la atribución de regular el transporte, han faltado a su competencia, lo cual propicia que los juarenses tengamos un transporte inseguro, sin regulación y obsoleto. Algunas ciudades mexicanas que son similares a Juárez en algunas características como estar ubicadas en la frontera norte de México y tener alrededor de un millón de habitantes, en alguna de ellas como en Tijuana, la situación del transporte es distinto, se han hecho esfuerzos que permearon en tener un mejor transporte de calidad y con una conectividad a los distintos polos de la ciudad.Aunque también hay ejemplos más contundentes, no sólo en el país y en ciudades como la Ciudad de México y Monterrey, sino en otros países latinoamericanos y recurro al caso de Medellín tan estudiado por los urbanistas y los ingenieros de transporte en las últimas décadas. Y basta sólo pensar en que el transporte en esa ciudad a pesar de ser un buen referente aún tiene muchas áreas de oportunidad. Entonces, ¿los ciudadanos no estamos nunca conformes a los esquemas de transporte?Sin duda la respuesta es negativa, debido a que en la planeación urbana se carece casi en su totalidad de la participación de los habitantes, no se realizan las preguntas básicas: ¿cuáles necesidades debo cubrir como autoridad en esta materia? ¿Para qué se transporta la gente? ¿Qué medios de transporte son los que suplen las necesidades de traslado? ¿Cuál es el monto que debo asignar para la construcción, operación y mantenimiento del sistema de transporte? ¿Qué modalidades pueden emplearse en la ciudad? Tomando como consideración aspectos del clima, frecuencia y seguridad en Juárez.Las interrogantes pueden resultar al lector un poco simples, lo preocupante es que cuando se construye una planeación del transporte público no se realizan estas preguntas y se cometen los errores que varios conocemos y que sin duda usted ha experimentado o ha visto en la ciudad.Esta columna no pretende señalar los errores y la mala (o carente) planeación, sino proponer una solución que me resulta muy interesante y que sin duda es factible a las condiciones actuales de la ciudad, el Desarrollo Orientado al Transporte (mejor conocido como DOT).Especialistas mundiales plantearon que el DOT resulta una herramienta integral para la planeación del transporte basada en diversos elementos, dependiendo el autor pueden ser seis o más las consideraciones que se pueden incluir en una metodología para aplicación a un modelo como el de Juárez.Considero que esta metodología puede ser vista de una forma análoga como “tierra fértil” en donde se evidenciarán los problemas resultando en una gama de grises, pero que puede propiciar la identificación y jerarquización de los problemas y situaciones a atender con soluciones definidas con diversas temporalidades.El esfuerzo que las autoridades realicen en los meses siguientes servirán para que los juarenses tengamos un mejor sistema de movilidad, integral, asequible, limpio, seguro y económico que pueda ayudar a eliminar los usos unimodales de los vehículos y que pueda ser un detonador de la interacción de los usuarios.Una ciudad diferente no es una utopía, como dijo Gandhi: “Realmente soy un soñador práctico; mis sueños no son bagatelas en el aire. Lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad”.Así que ¡soñemos, pensemos e imaginemos qué ciudad ideal necesitamos para que sea digna y habitable y sea un lugar en donde podamos vivir en armonía!