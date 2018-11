Maneja Chihuahua con ineptitud y con mentiras

El cuatro de octubre de 2016, Javier Corral prometió a sus gobernados un Chihuahua diferente que acabaría con la corrupción, la inseguridad, combatiría la deuda, gastaría de forma austera… sería, dijo, un “nuevo amanecer”.Dos años y más de cuatro mil homicidios después –incluidos los de políticos, activistas y empresarios, balaceras y masacres–, la entidad se ha sumido en una crisis de inseguridad que se extiende por Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y por supuesto, la zona serrana, territorios totalmente controlados por la delincuencia.Con funcionarios destituidos por acoso sexual, otros investigados por su propio Gobierno por actos de corrupción, escasez de medicamentos, prácticamente nula inversión en obra pública, sin la confianza del Ejército y sin diálogo con la Federación, Chihuahua enfrenta además un panorama de bancarrota: 52 mil millones de pesos de una deuda que por más refinanciamiento no para de crecer.Pero nada, no hay tema que valga para que Corral asuma la autocrítica. Para él, Chihuahua es la plataforma de su candidatura a la Presidencia de la República y, mientras se lanza, organiza marchas, encuentros y por supuesto carreras, que lo de gobernar no se le da (recordemos, ha sido el plurinominal por excelencia).Ayer, cuando fue a votar al PAN, el gobernador perdió los estribos en el momento en el que se le preguntó sobre la situación que tiene al Estado al borde de la bancarrota.‘Ya chale con El Diario’, insistió el gobernador al reportero que le preguntó sobre el aumento imparable de la deuda pública.Contestó el gobernador con mentiras a las preguntas hechas por los periodistas sobre los temas perfectamente documentados con información gubernamental como el de la deuda pública, que pasó de 49 mil millones en diciembre de 2017 a 52 mil 881 millones hasta septiembre de este año (contando todos los pasivos que reporta la Secretaría de Hacienda de Chihuahua a las autoridades federales). Es información oficial del propio Estado, no de El Diario.Dijo el mandatario que la realidad no corresponde a los datos proporcionados en el portal de Hacienda, comandada por Arturo Fuentes Vélez. Tremenda acusación la del gobernador a su funcionario, todo por negarse a ver que el Estado se le está saliendo de control y que aunque le pese, sus números muestran que la deuda en el Estado ha crecido.Ha hecho Javier Corral de la negación de la realidad un ejercicio cotidiano, casi tanto como el del golf.***Uno salido de reality shows, empresario inmobiliario, ‘bully’ de todo lo que suene a enemigo; otro, autonombrado periodista –a pesar de que hace décadas no es más que opinador–, fanático de la tribuna parlamentaria y amigo de los intelectuales orgánicos, acosador de la prensa.Ambos, Donald Trump y Javier Corral entablaron estos días otro episodio del inacabable monólogo contra los medios de comunicación y, en especial, contra los periodistas.“(Los periodistas) son gente muy deshonesta”, “no tienen fuentes y por eso se las inventan”, “existen unos periodistas terriblemente deshonestos y hacen un daño tremendo”, “la mayor parte de estos grupos de comunicación tienen su propia misión y agenda”… son las frases de uno.“Es absolutamente falso y calumnioso”, “Es una campaña mentirosa y calumniosa del periódico”, “No nos dejaremos extorsionar”, “que tú te prestes a reproducir esta farsa”, “No desperdicien su dinero, y menos en un periódico… que hoy nos vuelve a calumniar impunemente”… ha lanzado el otro.Impresionante el parecido entre Trump y Corral que arremeten desde su posición contra quienes en el ejercicio de su trabajo cumplen con la función del periodismo de cuestionar al poder.Proceso, El Universal, La Jornada, El Diario, La Opción... y sus periodistas, han sido objeto de las burlas y ataques de Corral.“Deben terminar por aceptar que no nos vamos a dejar chantajear y pueden seguir con su campaña de mentiras los cinco años si quieren”, sentenció quien por cinco años recibió la apertura incondicional de El Diario en sus páginas para publicar sus artículos, nada más y nada menos, la inmensa mayoría contra César Duarte. A la mentira, la ingratitud.Así, de plano, el gobernador no contestará nada que le incomode, como si no se tratara de un funcionario público que como tal está obligado a responder sobre su actuar.El periodista Salvador Camarena en mayo del año pasado le dedicaba una columna a Corral: “Un medio es un espejo. El espejo reflejará las imágenes con todas sus imperfecciones. Cada quien elige si prefiere trabajar en corregir esos defectos, ocultarlos o desestimarlos. Pero si lo que elige (Corral) es vivir peleado con el espejo, que tenga en cuenta que expondrá más aún a los periodistas… como si a los periodistas de Chihuahua les hiciera falta afrontar más riesgos”.Hoy, Corral Jurado ha determinado seguir en la confrontación y desde su silla acusar de mentiroso a quien exponga la realidad del fracaso de su gobierno.“No es información oficial. No ha estado creciendo, es una mentira del periódico”, soltó molesto Corral. Acusa de fake news el gobernador a El Diario, tan parecido al mandatario estadounidense verdugo por excelencia de los medios de su país.***Va una más que tampoco le va a causar gracia pero que, de nueva cuenta, está sustentada con información oficial. Ni modo. Le dolerá pero es funcionario público y vive del dinero de los chihuahuenses.Más de dos años de régimen los ha ocupado el mandatario en organizar y participar en cuanta carrera se atraviese.Los 10 kilómetros han sido la modalidad elegida para mostrar que en términos de preparación, el gobernador va cada vez peor.Cuando hizo la primera carrera, por allá del 2016, el tiempo era de 52:40. Ayer hizo más de una hora, llegando a la meta casi al último de los competidores.Una supuesta lesión es la que lo llevó a correr en 1:00:55, lo que retrasó a sus fieles acompañantes deportivos: Miguel Riggs y Royce Banda Núñez.Tal vez fue esa la molestia del gobernador o acaso que terminada la carrera debió trabajar como gobernador y premiar a los ganadores…La cobardía es también su característica, culpó a una lesión.***Hizo falta solamente un nombramiento de medio pelo, el de coordinador de los diputados de Morena, para que Miguel Ángel Colunga se creyera mandamás consagrado en Chihuahua.En las últimas semanas, Colunga ha sido acusado por sus compañeros de bancada de hacer amarres en lo ‘oscurito’ y en contra de la doctrina del partido.Ahora otra estampa muestra el comportamiento del diputado: lleva tiempo sin tomarle las llamadas al profe Martín Chaparro. No cree Colunga que tenga que dar explicaciones a quien jerárquicamente es el líder del partido en la entidad.Mientras, testigos de honor presenciaron cómo en la última semana los expriistas Fernando Tiscareño y Marco Quezada se han reunido para afinar el cada vez más cercano ingreso de Quezada en la estructura de Morena. Suicida el chaparrito del Aeroshow.***Mientras el sábado Gustavo Madero, Corral y Riggs cerraban campaña en Chihuahua con Manuel Gómez Morín, en la frontera Joob Quintín Flores, que busca colocarse como jefe en el PAN de Juárez, hasta foto presumió de su voto a favor de Marko Cortés.Dijo Joob que con su decisión se pasaba de lado ganador. A ver qué tan cara le sale la decisión al panista.Mañana tenemos análisis de los resultados tanto de la pelea estatal como de la nacional blanquiazul.