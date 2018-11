Ciudad de México.- Aurelio Nuño hará un “repliegue táctico” en su carrera política. La decisión la tomó hace apenas tres semanas. Se va a dedicar a la academia y a desarrollar actividades privadas.No es un adiós a la política. Es un hasta pronto. Sabe que no hay condiciones para un regreso inmediato. El 1 de julio marcó esa ruta.Le ofrecieron la dirigencia de uno de los sectores del PRI. No la quiso.Sabe que algunos dirigentes en el tricolor culpan a las reformas estructurales de la derrota y que hay sectores que no quieren pelea con el próximo presidente de la República.Él, Aurelio, es artífice de la reforma educativa. Encabezó la SEP de agosto del 2015 a diciembre del 2017. La dejó para convertirse en coordinador de la campaña de José Antonio Meade.Está convencido de que esa reforma es el camino para superar el rezago educativo que hay en el país. Está consciente que AMLO la va a cancelar. Desaparecerá al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, junto con el Servicio Profesional Vigente.Bienvenidas las presiones de la CNTE, que no va a dejar de hacer plantones y bloquear carreteras porque ganó López Obrador.Con el tiempo volverán a tomar la calle para que les devuelva el control de la nómina y de los ascensos, vaticina.“Ellos decidían quién era maestro, quién ascendía. Lo tienen por escrito. Subir dependía de las veces que marcharas en las manifestaciones“Era el ciclo negociación, manifestación, negociación, manifestación, que les fue arrebatado con la Reforma Educativa”, puntualiza.Y más: “Se le quitó a la CNTE la capacidad de movilización. En 2015, llegaron a movilizar a 60 mil personas en la Ciudad de México. Se quedaron cuatro meses. En mayo pasado apenas trajeron 3 mil”, ilustró.El día que el presidente López Obrador dé marcha atrás en la citada reforma, Aurelio no se va a quedar callado sólo para proteger ese espacio que le ofrecieron. Por eso lo rechazó. Se lo explicó a quien debía explicárselo y lo entendió.¿Regresa Elba Esther al SNTE? Preguntamos.“Depende de López Obrador. No creo que, por sí misma, tenga la capacidad política para desplazar a Juan Díaz. Hay 63 secciones en el SNTE. Él (Díaz) cambió a todos los líderes”, repuso.Se cumple el vaticinio. La terca realidad de la aldea global será contrapeso al gobierno de AMLO. La caída del 5.81 por ciento en la Bolsa de Valores obligó a Morena a congelar en el Senado la iniciativa que elimina cobro de comisiones a los bancos.Los cobros de comisiones de los bancos son excesivos. Las hay para todo: el uso de los cajeros, transferencias, intereses moratorios, reposiciones y anualidades de tarjetas.“No deben ponerse nerviosos. Es la Cuarta Transformación. Ya son otros tiempos, pero no vamos a avasallar a nadie.“No vamos a cometer suicidios que lesionen la economía del país”, dijo Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario guinda en la Cámara alta.Banqueros e inversionistas serán incorporados al debate de la atrevida propuesta de borrar las comisiones, y no moderarlas, que era lo sensato. Eso fue lo que hizo bajar drásticamente las acciones de los bancos en la bolsa.Estamos a 21 días de la toma de protesta de López Obrador y las cuentas nomás no dan para cumplir con los compromisos asumidos en campaña por el todavía presidente electo.El plan es sacar esos recursos, calculados originalmente en 500 mil millones de pesos, del agresivo plan de austeridad republicana, que ya siembra descontento; y del combate a la corrupciónCálculos de expertos, externos a Morena, estiman que al gobierno de la Cuarta Transformación le están haciendo falta recursos adicionales que equivalen a otros 2.5 puntos del PIB para cumplir a cabalidad con esos compromisos: pensiones, ninis, jubilados, becas, Tren Maya.Cada punto del PIB representa alrededor de 200 mil millones de pesos. Estamos hablando de 500 mil millones de pesos más.“Es poco probable que ese plan traiga todos los recursos que esperan”, coinciden consultores del Grupo Eurasia en su reporte diario sobre México.Según Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. el gobierno entrante asignaría 982 mil millones de pesos (alrededor de 398 mil millones de pesos más que en 2018) para cumplir son esos planes.Sólo hay dos maneras de conseguir esos recursos, según los expertos: Una reforma fiscal para subir el IVA a 21 por ciento o ampliar el déficit fiscal. “No lo va a hacer. Es rehén de sus palabras”, puntualiza la fuente.La hora de la verdad será cuando presente el presupuesto. Si los mercados no le creen, nos castigarán y las presiones inflacionarias se reflejarán de inmediato.Otra bronca que vislumbran los expertos es la política energética que se perfila en la Cuarta Transformación. Hay temores fundados de que AMLO suspenderá las famosas rondas o licitaciones de campos petroleros, programadas para febrero. Eso será un golpe fatal a la reforma energética.