Texas frenó a Trump en las elecciones de medio término

Austin – Todos conocemos el espectáculo mediático entre Ted y Beto en las elecciones de esta semana, sin embargo, los atractivos de esa competencia no explican completamente los resultados.Todo esto fue acerca de Donald Trump.Las elecciones de medio término son una especie de calificación para los presidentes, habría que preguntarles a Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.El llevar a cabo una elección a la mitad de una presidencia les da a los electores la oportunidad de ajustar su representación. Y en este año en Texas, esos votantes se movieron un poco a la izquierda, ya que eligieron a demócratas para que reemplazaran a los republicanos en la Legislatura estatal y en el Congreso, pegándoles a los márgenes electorales que esperaban los republicanos texanos.Los resultados normales para los candidatos republicanos en el Estado fueron tambaleantes. Los republicanos perdieron o no tuvieron una buena actuación en lugares como los Condados Collin, Denton, Williamson y Tarrant.Esos son lugares en los que el Partido Republicano depende para contrarrestar a los votantes demócratas de Dallas, Houston, Austin y San Antonio. La votación fue inesperadamente cerrada en las competencias de todo el Estado y barrieron con muchos republicanos que no ocupaban un lugar importante en las boletas, lo cual estaba bien en un año normal.Aunque una victoria es una victoria, aun cuando sea por unos cuantos votos. Habría que felicitar a los ganadores republicanos que lo lograron por un reducido margen. Sin embargo, el mensaje que enviaron los votantes – los votantes republicanos, en particular – fue muy claro.Hay que bajarle de tono.Los republicanos de Texas no agregaron ni una sola persona a las filas de la Cámara estatal. Los demócratas de Texas añadieron a 14, junto con un par de miembros de la delegación congresista.Fue una noche de victorias cerradas para muchos de los ganadores.Habría que llamarlos los “apenitas” – a las personas que apenas y lo lograron, incluyendo a los nuevos miembros demócratas del Senado y Cámara estatal que superaron a los republicanos y lograron escabullirse. También incluyen a algunos republicanos en funciones en la Cámara, de quienes no se esperaba que tuvieran problemas.Una pregunta que será respondida en el mes de enero, cuando se reúna la Legislatura para su sesión regular será: ¿Los temores electorales callaron algunas voces o será que los conservadores que ganaron nuevos términos a todo pulmón, regresarán con toda su fuerza?El primer indicio llegará antes del inicio de la sesión, mientras los 150 miembros de la Cámara deciden quién reemplazará al saliente Joe Straus como presidente de la misma.A la luz de los resultados de la elección, es probable que sea alguien más moderado, como Straus, que alguien que no lo sea.Los ruidosos conservadores que habían clamado para tener más carne roja y menos moderación fueron derrotados – o apaleados.Los republicanos moderados tuvieron mejores resultados con los votantes que los de línea dura.Y aunque cada uno de los republicanos de todo el Estado que estuvieron en las boletas ganó, cada uno de los que repetirá – desde el senador Ted Cruz y el gobernador Greg Abbott – ganaron en esta ocasión por un margen más pequeño.

