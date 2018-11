Ciudad de México.- El resultado final es lo más cercano a un empate que pueda haber. El Partido Democrático arrebató el control de la Cámara de Representantes a los republicanos y también ganó 23 gobiernos estatales, siete más que antes; pero los republicanos no sólo mantuvieron el Senado, sino que ampliaron su mayoría, y obtuvieron 25 gobiernos estatales. El partido en el poder no sufrió la derrota contundente que algunos habían previsto. Por eso el presidente Donald Trump pudo festejar este 7 de noviembre: "Ayer fue una Gran Victoria y todo bajo la presión de unos Medios Sucios y Hostiles".El partido del presidente suele ceder terreno en las elecciones intermedias en Estados Unidos. Entre 1910 y 2014 la pérdida fue en promedio de 30 escaños en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado. Los presidentes con una aprobación menor al 50 por ciento han tenido golpes todavía mayores: 37 representantes desde 1946 (Gallup). Los demócratas de Barack Obama cedieron 63 asientos en 2010 y los de Bill Clinton 53 en 1994.Si consideramos que Trump tiene una aprobación de 40 por ciento, y que ha promediado 39 por ciento en su gobierno (Gallup), era de esperarse una derrota contundente. Con las cifras todavía incompletas disponibles al escribir este artículo, los demócratas han aumentado en 26 sus representantes y en siete sus gobernadores, pero los republicanos han sumado dos nuevos senadores. No es una gran victoria, como dice Trump, quien está acostumbrado a mentir, pero sí una derrota menos contundente de la que podía esperarse.En términos prácticos, el resultado debilita a Trump. Un presidente populista con mayoría en ambas cámaras del Congreso resultaba realmente peligroso para la Unión Americana y para el mundo. A partir de 2019, sin embargo, la Cámara de Representantes será un contrapeso al mandatario. Este nuevo cuerpo legislativo, por ejemplo, no le aprobará a Trump su soñado muro en la frontera con México. Por otra parte, la nueva mayoría puede oponerse a la aprobación del nuevo tratado comercial con México y Canadá, lo cual tendría la ventaja de mantener en vigor, cuando menos de manera temporal, el actual, que es bastante mejor, pero generaría incertidumbre y reduciría la inversión de largo plazo. La Cámara de Representantes puede iniciar una investigación sobre el presidente Trump y promover un juicio político en su contra, pero sería imposible obtener la mayoría de dos terceras partes en el Senado para condenarlo y destituirlo.Trump considera los resultados de este 6 de noviembre como un triunfo porque el simple hecho de que no fue derrotado, a pesar de su baja aprobación personal, lo pone en camino de la reelección en 2020. Los presidentes estadounidenses en funciones suelen sufrir derrotas en las votaciones intermedias, pero es muy difícil vencerlos en los intentos de reelección. El empate se convierte así en el lanzamiento de la campaña de Trump para 2024. El resultado ratifica que estamos viviendo tiempos en que los populistas tienen mejores posibilidades que nunca de ganar y mantener el poder. Las posiciones moderadas ya no atraen la atención de los electores, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en muchos otros países. La gente quiere soluciones mágicas; y los ciudadanos que se vuelven adictos a las promesas de los populistas están dispuestos a salir a votar en mayor número, por lo que pueden derrotar a quienes sufragan a favor de los candidatos moderados.Ayer Trump acusó al reportero Jim Acosta de grosero y añadió: "Cuando reportas noticias falsas, cosa que CNN hace mucho, eres un enemigo del pueblo". No es, sin embargo, el único populista que dice que sólo él representa al pueblo.

