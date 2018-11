Ni una bicicleta de apoyo a Ciudad Juárez hubo el martes de Javier Corral para esta frontera.Presidió el gobernador del estado una reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública en la ciudad de Chihuahua. Entregó uniformes, equipos de comunicación y vehículos diversos para 15 municipios. 30 flamantes pick up Ram para 15 alcaldías del estado... cuatrimotos, etc.Allá estuvo el presidente Municipal de Juárez, Armando Cabada. No le preguntamos, pero deben haberle abrumado sentimientos encontrados. Su relación con Javier Corral es ahora mejor que nunca en los dos años de administración. Parecen hermanitos cada que se encuentran. Es otro el mandatario cuando viene a Juárez, inclusive algo relajado.La Policía Municipal de Juárez trabaja coordinadamente con la Policía Estatal en algunos sectores de la ciudad desde hace unas semanas que hicieron crisis los ataques de grupos delictivos. Los créditos son compartidos en los distintos operativos conjuntos.Todo eso no ha bastado para que el Gobierno estatal tuviera al menos la cortesía de ofrecer algo del apoyo también a Juárez sino es que por obligación debe otorgarlo. Se quedó la administración municipal nomás mirando mientras eran entregadas llaves y vehículos a 15 presidentes municipales.Obliga la pregunta: ¿será entonces nomás de dientes para afuera o sólo objetivo de reflectores y fotografías el reencuentro entre el alcalde Cabada y el gobernador Corrral? Queremos pensar que no sea así y que se trate únicamente de ‘confusión’ entre los responsables de administrar los recursos y palomear en primera instancia su destino.***El voto popular y particularmente el latino se dejó escuchar en la elección intermedia que se vivió el supermartes en los Estados Unidos. Por más alardes de triunfo que el presidente Donald Trump aviente por los cuatro puntos cardinales, la victoria también tiene más un sabor a derrota y le augura un crudo panorama hacia los siguientes dos años en la búsqueda de la reelección. Es nada el coraje que pasó ayer durante su conferencia de prensa para lo que viene. Hígado de repuesto le hará falta.Los republicanos mantienen el control del Senado y la mayoría de las gubernaturas, pero los demócratas arrebatan la Cámara de Representantes, en donde radica la facultad primaria legislativa, fiscalizadora y desde donde con seguridad las expresiones nacionalistas y xenofóbicas del presidente encontrarán barrera y castigo permanente.No se visualiza que Trump atenúe su discurso; por el contrario, los pronunciamientos que ha vertido tras los resultados permiten adelantar que continuará con sus posturas radicales contra aquellos que considera como enemigos de América del Norte: mexicanos, centroamericanos y hasta competidores comerciales a los que considera fuera del margen de los parámetros de negociación que pretende imponer.Los republicanos pierden en las ciudades, aunque mantienen de su lado a la población blanca, rural y conservadora, reflejo de que el país donde se cocina el “sueño americano” está más dividido que nunca.***En medio del clima de inseguridad y caos que impera en la ciudad, en buena medida gracias a la inacción e indiferencia precisamente del régimen estatal, la flamante regidora del PAN, Amparo Beltrán, en vez de ocuparse de labores propias de su cargo como edil, aprovecha el recurso público para visitar delegados a favor de la candidata oficial a la presidencia del comité estatal blaquiazul, Rocío Reza.Hasta La Columna han llegado las fotos donde, a plena luz del día, en horario hábil, se le ve en casas recorriendo al lado de Rocío en busca del apoyo de la militancia panista. Recordemos que los regidores tienen un horario y una obligación para con el pueblo. Como se puede apreciar en las imágenes, Amparo hace campaña abiertamente cuando debería estar desempeñando sus funciones.Es obvio que está aprovechando para llevar agua a su molino, y darle su visitadita al padrón del PAN, pues dicen los que saben que está entre ella o Evangelina Mercado la decisión de la 02 (Leticia Corral) para favorecerla en la renovación del comité municipal. Se vale pero no en horario laboral y menos con dinero público.***Otro que muerde el polvo por acoso en la administración estatal que preside Javier Corral.Ahora ha sido el director del Instituto Chihuahuense para la Infraestructura Educativa (Ichife), Rodolfo Bermejo Rodríguez, un panista al que le están exhibiendo como falso un conservadurismo y decencia a ultranza.Hace meses era investigado Bermejo por la Secretaría de la Función Pública. Fue denunciado por acosar sexualmente a dos empleadas del propio Ichife. Creímos por algún momento que la denuncia dormiría el sueño de los justos como otro paquete de casos en otros temas que permanecen bajo proceso en esa contraloría estatal.Ayer fue justo una sorpresa el anuncio lanzado desde la oficina que dirige la maestra Stefany Olmos. Seguramente se echará encima a varios funcionarios también en apariencia ultraconservadores, entre ellos el padrino de Bermejo, el titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Carlos Borruel.Igual que otras denuncias tanto relacionadas con el acoso sexual como laboral, no iniciaron en la Secretaría de la Función Pública sino en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichimujeres). Su jefa, Emma Saldaña, ha sido inmisericorde con el tema. Es la que ha documentado los casos y los ha llevado a Función Pública.Por supuesto, este caso de Bermejo como otros en realidad apenas empieza. El aludido está recibiendo la sanción por parte de la Función Pública pero el sancionado tiene varios caminos jurisdiccionales a seguir, desde la petición de revisión hasta el amparo hacia adelante.Si no tiene culpa, debe llevar con él buenos abogados; si la tiene, también, pero lo recomendable es que ni gaste y se apreste a cumplir con el castigo resignadamente. Veremos cuál camino escoge. Sería saludable que lo informara a la opinión pública como servidor público que ha sido hasta ahora.

