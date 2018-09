Inicia con trabajo y lealtad, lucha por la gubernatura

Por estas épocas comienzan a consolidarse y a desarrollarse los grupos políticos que dominarán nuestro panorama sociopolítico en la próxima década y tal vez un poco más allá y es importante hacer algunas reflexiones sobre las cualidades y virtudes que deben tener las personas que se piensan integrar a ellos con cierto éxito.Para comenzar debemos hacer algunas consideraciones sobre la lealtad, esa cualidad de las personas que es definida generalmente como ese sentimiento de fidelidad y respeto a aquellos compromisos establecidos con alguien o a unos principios determinados. Ser leal es una de las cualidades del ser humano más respetables, apreciadas y virtuosas, ya sea en relaciones de pareja, amistad o incluso en lo laboral, pero sobre todo en la política porque mis dos que tres lectores deben saber que la lealtad es la moneda de cambio más valiosa en el arte de la política y por el contrario la traición es el más execrable defecto que pudiera tener una persona. Napoleón Hill nos aclara meridianamente las cosas cuando nos dijo: “La deslealtad lo marca a uno como siendo menos que el polvo de la tierra, y trae además el desprecio que se merece. La falta de lealtad es una de las mayores causas del fracaso de cada camino de la vida”. En este breve artículo comentaremos algunos de los éxitos y fracasos de algunas carreras políticas que se iniciaron y terminaron en el “cabadismo” y algo más.La corriente política de los independientes que encabeza el señor Armando Cabada Alvídrez inició hace poco más de dos años como resultado de un descontento generalizado contra la actuación de las pandillas de políticos rateros y abusones del PRI y del PAN que habían hecho cera y pabilo, desastre y medio en la administración pública de nuestro municipio y de nuestro estado robando a más no poder a un pueblo tan miserable como el nuestro. El movimiento en contra se revitalizó con la tercera candidatura a la Presidencia Municipal del ingeniero Héctor “Teto” Murguía que hacía previsible una derrota del partido tricolor en nuestra ciudad. El triunfo de los independientes fue sencillamente apabullante, lo cual le dio a ese movimiento un impulso importante. No cabe duda, “La victoria no tiene sustituto” (General Douglas MacArthur.)Con la victoria entre las manos había que hacer un gobierno y se integraron a él algunas personas con poco tino que a la postre ocasionaron más problemas que los que ayudaban a resolver. Así pasaron los primeros dos años de la administración de Armando Cabada Alvídrez, sorteando a tirones toda la mala leche del mundo que emprendieron en su contra todos los envidiosos y especialmente el gobernador Javier Corral Jurado.Ante un panorama inicial en este 2018, que evidenciaba repetido triunfo del grupo de los independientes en las pasadas elecciones, nos encontramos finalmente con una de las elecciones más competidas de la historia por la concurrencia del llamado “Fenómeno López Obrador” que le dio sonados y generalizados triunfos electorales al partido Morena y que casi se queda con la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez.Lo interesante del asunto es que dentro de tres años tendremos elecciones nuevamente a la Presidencia Municipal, diputados, síndicos, regidores y, lo más interesante, a la gubernatura del estado para sustituir al licenciado Javier Corral, justo al término de la administración del señor Armando Cabada. Así, las fechas se acomodaron solas y el futurismo político por las próximas elecciones ya se encuentra desatado en todo el estado de Chihuahua y principalmente en esta frontera por ser la población más importante con el 40 por ciento del poder electoral.Como fruto de las críticas aparecidas en la campaña y de los apretados resultados, Armando Cabada se da cuenta que no todo fue miel sobre hojuelas en su pasada administración y se dispone a mejorar en todos los sentidos y campos la actividad de su actual y futuro gobierno, razón por la que ha hecho algunos cambios en su gabinete con el objetivo de ser la mejor administración pública que haya tenido Ciudad Juárez en su historia, lo cual no debería ser difícil de lograr debido a que la inmensa mayoría de las administraciones priistas y panistas que hemos tenido han sido una recua de ladrones ineptos para el servicio público.En tres años Armando Cabada y su equipo de independientes tienen que demostrar que son los mejores y que fácilmente pueden con el paquete de la gubernatura la cual quieren ganar en las próximas elecciones. ¿Qué caso tendría haber ganado la Presidencia de Juárez si no se aspira a la gubernatura? Para ello el presidente Armando Cabada ha reestructurado su gabinete y está concientizando a todos que la lealtad a los objetivos y personas es lo más importante para arañar la meta. Y es que en el pasado reciente hubo casos muy sonados de traidores a la causa y a la persona lo cual no se va a tolerar.Los ingresos más notorios al equipo de Armando Cabada son: Sergio Almaraz Ortiz, funcionario brillante y capaz al que se le asigna la Dirección de Tránsito Municipal, Gustavo Méndez Aguayo, que se le ha nombrado titular de la Contraloría, Víctor Valencia de los Santos padre, como súperconsejero, Víctor Valencia Carrasco, joven dinámico e inteligente que se le designa responsable de Atención Ciudadana en el suroriente; Patricia Santana Fernández, responsable del área de Salud; Verónica Corchado se le asigna el Instituto Municipal de las Mujeres, María Reyes López, va a la Dirección del DIF municipal, Francisco Ibarra dirigirá el Instituto del Deporte, Gerardo Silva Márquez será titular de Obras Públicas, Lili Ana Méndez será responsable de Desarrollo Urbano, Juan Enrique Díaz dirigirá Planeación y Evaluación, Raúl Rodríguez se ocupará de Servicios Públicos, Humberto Álvarez, será titular de Desarrollo Económico, Miguel Rojas se ocupará de Informática, Mónica Luévano García dirigirá Comunicación Social, Marcos García Soriano se ocupará del departamento jurídico y Rosalía Mejía fue designada directora de Gobierno.Todos estos funcionarios deben comprender lo que dice Jeffrey Gitomer: “No te ganas la lealtad en un día. Te la ganas día a día”. Trabajando duro para el equipo y el hombre que los ha llamado a colaborar, dejarse de habladurías y de intrigas, mucho menos de ataques y filtraciones. No están en el PRI ni en el PAN, la gente no está acostumbrada a las grillas internas y las ve muy mal. Se les pierde la confianza y recuerden lo dicho por Paul Ekman: “Ninguna relación importante puede sobrevivir cuando la confianza se pierde por completo”.Lamentablemente en el corto período de la pasada administración vimos brillar con posibilidades y luego eclipsarse algunas estrellas personales que ahora tuvieron que ser removidas del equipo independiente porque se dudó de su lealtad en muchos de los casos y al efecto quienes salieron del grupo son Carlos Corona Tarango que se desempeñó como director de la campaña, Alejandro Loaeza Canizales que era presidente suplente y secretario técnico, Raúl González Ornelas que era director de Atención Ciudadana, Flor Cuevas, directora de Comercio y un caso muy triste que a mi juicio tenía la oportunidad de realizar una brillante carrera que lo fue la licenciada Irma Medrano, que se convirtió en una de las más acervas críticas y opositoras del alcalde Armando Cabada. ¿Cómo quieren trascender con tamaña lengua viperina?Otros que también abandonan el equipo independiente son Jesús Ortega que era director de Educación, Verónica Jaramillo que se desempeñó como directora de Vialidad, Pablo Arana Pérez que actuó como regidor de Seguridad Pública con magros resultados, Patricia Inés Salinas que ya no será más secretaria técnica y quienes ocupaban la oficina de Catastro y la Dirección del Deporte. Habrá más cambios pero esos los iremos reseñando en posteriores entregas.Al equipo de independientes que encabeza el alcalde Armando Cabada le esperan tres años de jornadas intensas de proselitismo ciudadano a base de demostrar trabajo efectivo y leal disciplina y no deben olvidar lo que nos dijo Mario Puzo: “La fuerza de una familia como la fuerza de un ejército se funda en su mutua lealtad”. No son parientes pero no olvidemos que “La sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia” y esto es lo más importante porque la obra que realizarán tiene como objetivo colocar al grupo independiente en la posibilidad real que existe en aspirar y ganar la gubernatura del estado. “Cuando la batalla recrudece, se prueba la lealtad del soldado” nos decía Martin Lutero y en mucho tiene razón, “Hasta la supervivencia de una banda de ladrones necesita de la lealtad recíproca” (Antonio Genovesi.)Lealtad, perseverancia, honestidad y trabajo son los ejes que presidirán los próximos tres años de la presente administración municipal si aspiran a ganar el favor del electorado fronterizo. Existen muchas posibilidades de ganar, puesto que Maru Campos tiene problemas de lealtad y disciplina al interior de su equipo y su partido y el licenciado Cruz Pérez Cuéllar es apenas humo débil tierno que no acierta ni a cuajarse. Todas las esperanzas del grupo están en su desempeño.