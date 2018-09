Corral: Rampante intolerancia

El más reciente, y acaso el más ríspido, incidente entre el gobernador Javier Corral y algún medio de comunicación, ocurrido a principios de la semana, en el que el Gobierno del Estado de Chihuahua decidió invertir sus recursos –de todo tipo, incluida la difusión en la cápsula informativa radiofónica “Puntualizando”– para acusar a los directivos de El Diario de intentar extorsionarlo a cambio del otorgamiento de “convenios de publicidad”, presentó un nuevo episodio en el curso de una entrevista realizada al mandatario en el programa radiofónico “Opinión Pública”, a propósito del 40 aniversario del programa, conducido por uno de los locutores más emblemáticos de la radio chihuahuense, Marco Antonio Guevara.Además de la relevancia implícita de la entrevista, tiene un ingrediente mayor pues reveló, en todas sus dimensiones, las concepciones del gobernante en su relación con los medios de comunicación.A Guevara lo acompaña, desde hace 16 años, Víctor Medina, articulista de El Heraldo de Chihuahua y de Aserto-La Revista y Aserto Radio. Medina y Corral fueron quienes protagonizaron el ríspido intercambio de palabras.Guevara hacía alusión a que había opiniones críticas acerca del quehacer del gobierno de Chihuahua y que, en todo caso, éste no se comunicaba adecuadamente.Corral respondió que “… pero tú sabes (dirigiéndose a Marco Antonio Guevara) que estamos bajo una andanada mediática muy consistente, incluso, no necesariamente los ejercicios de crítica, esos los respetamos y esos no solamente los respetamos y los valoramos, valoramos mucho tu espacio, más allá de tu sentido crítico porque sabemos desde donde lo haces, ¿no?”.“… pero hay otros medios que nos están ‘guerreando’, como se dice, pues bajo intentos de extorsión, porque quieren convenios de publicidad, todo es una negatividad, todos nos descalifican, todos nos cuestionan, y hay muchas mentiras…”.Minutos después, Víctor Medina lo abordó:- “Otro tema que ha sido recurrente en los últimos días, señor gobernador, es el del ataque a los medios de comunicación; usted dice que ha habido intentos de extorsión de parte de algunos medios: ¿por qué no se ha presentado la demanda en contra de esos medios?- Porque no corresponde a eso, sino a la denuncia pública visibilizar cuáles son las campañas, no nos interesa perseguir penalmente…- Pero, es un delito ¿no?…- No, bueno, la extorsión en términos de convenios de publicidad, a esa extorsión nos referimos, nosotros hicimos una medida muy importante; redujimos considerablemente el presupuesto en materia de publicidad en medios de comunicación; se les daba más de mil millones de pesos al año. Y por eso todo mundo hablaba muy bien del gobernador, incluso no se hablaba de sus excesos, de sus ‘rateriajes’ , había todo un silencio muy bien organizado…”.- En algunos medios, ¿no?, le respondió Medina.- “En la mayoría, las excepciones eran pocas, la mayoría estaba en una sintonía, pues porque había cientos de convenios que nosotros, pues, por las circunstancias en las que está Chihuahua, no podíamos continuar con esa práctica…- ¿Ya no se están haciendo convenios de publicidad…?- No, lo que ahora hacemos es que transparentamos toda la asignación publicitaria, otorgar la publicidad con los criterios que están en el decreto (sic), es una asignación ya mucho menor (sic), ciertamente, pero redujimos, eliminamos mil millones de pesos, y de ahí que se diga que es un ataque a los medios, pues no, yo no lo veo así…”.Continuó:“No todos los medios se resisten a la medida, muchos ya han aceptado y la verdad tenemos muy buena relación con el conjunto de medios electrónicos del estado, simplemente hay dos o tres que no quieren aceptar estas nuevas condiciones y que nos han puesto topes o condiciones que son inaceptables, no sólo desde el punto de vista de las finanzas, sino de la ética pública, ¿no? entonces, ahí está en mucho el tema. Nosotros no tenemos una campaña de persecución contra nadie. Del gobernador se han dicho cosas que, incluso, no solamente no son ciertas, son injustas, son, moralmente muy cuestionables ¿no?”.Y sin hacer pausa alguna, Corral dijo que “aquí (en “Opinión pública”) se ejerce la crítica sin ningún problema; aquí ejerce usted (Víctor Medina) la crítica con calificativos que yo jamás le he reprochado (en ese momento, Guevara intenta hablar), personales… con calificativos personales (al decir esto, giró la cabeza, con un gesto adusto y dejó de mirar a Medina) con calificativos personales que yo nunca le he reprochado a nadie (repitió con el mismo gesto y ahora ya sin mirar de frente al reportero)…”.En ese momento, Marco Antonio Guevara hizo algunas preguntas referentes al audio del programa. A continuación, dijo que “Corral dice que hay medios intolerantes” y el gobernador movió nerviosamente la cabeza de un lado a otro alrededor del micrófono, que le impedía observar bien al locutor que se había trasladado a la cabina de transmisión.Guevara continuó diciendo “de medios que tienen intereses muy marcados, lo malo, y no es el caso del gobernador Corral, sino de algunos trabajadores del Gobierno, que cortan con el mismo rasero a todos los que no estamos de acuerdo, en algún momento, con algunas cosas…”.En ese instante fueron interrumpidos por Medina:“… yo quiero hacer una aclaración en este sentido, señor gobernador, yo he ejercido la crítica en contra suya y en contra del Gobierno, pero de ninguna manera personal, no es nada personal, mi voto fue personal para usted y tuve toda la confianza para hacerlo, pero la verdad es que no he sentido que su gobierno haya cumplido con mis expectativas, en ese sentido son mis críticas”.Corral le respondió: “Yo sólo, porque usted (Medina) fue quien trató el tema, yo digo que incluso dije que a mí se me califica con calificativos personales, ni siquiera a eso lo respondo…”.Guevara intervino y remarcó que “lo que sí estamos seguros es que aquí, no”, mientras el gobernador esbozaba lo que quiso ser una sonrisa sarcástica, al tiempo que el conductor radiofónico le abría espacio a las llamadas telefónicas de sus radioescuchas, lo que puso fin a la rispidez del intercambio de palabras entre el mandatario y los periodistas.Pero lo afirmado por el gobernador deberá valorarse adecuadamente.Sus críticas a El Diario son porque, dijo, han pedido condiciones “inaceptables, desde el punto de vista, no de las finanzas, sino de la ética pública” y se quejó de que se afirman del mandatario chihuahuenses cosas “moralmente muy cuestionables”.Su problema es verdaderamente mayúsculo, pues si bien se puede conceder que pudiera haber un exceso en el número de notas y reportajes, en los que el acento son los puntos criticables de la actual administración, de ninguna manera se pueden catalogar como criticables desde el punto de vista ético, y menos, calificarlos como mentiras pues las informaciones publicadas por El Diario tienen soporte documental proporcionado por las dependencias del Gobierno estatal.¿Qué es lo que está en el fondo de las expresiones del gobernante?Indudablemente, su intolerancia a la crítica.En la entrevista de marras, Víctor Medina lo “balconeó” en ese sentido al responder a las tajantes afirmaciones del gobernante de que le endilgaba “calificativos personales”, lo que Víctor Medina negó, que no se hacen “aquí” (en “Opinión Pública”), le dijo Marco Antonio Guevara, en lo que fue un invaluable respaldo al periodista por parte del longevo periodista radiofónico.La perla del programa la ofreció Medina.Le dijo a Corral que no había cumplido sus expectativas.¡Vóytelas!Blog: luisjaviervalero; Twitter: /LJValeroF; Facebook: Aserto