¿Aguantaremos tanto desatino?

Ciudad de México.- Una de las preguntas que con más frecuencia plantean hoy los interesados en la situación venezolana, es cuánto tiempo más va a aguantar ese país. Las imágenes que muestran los noticiarios televisivos y las que reproducen los medios impresos, dan pie a la pregunta aquella.Al conocer un poco más, tiende uno a sorprenderse de la resistencia de ese pueblo que ha soportado todo; si bien el éxodo rebasa ya los dos millones de venezolanos, otros siguen dando la batalla y esperan, a estas alturas, prácticamente un milagro: la caída de Nicolás Maduro. A la tragedia venezolana se une la de otros pueblos, el sirio por ejemplo y los ejemplos de sobrevivencia de algunos grupos africanos.La resistencia de las sociedades ante las tragedias parece, en no pocas ocasiones, ser infinita. Sin embargo, al pasar del sentimiento de solidaridad y llegar al análisis objetivo, la conclusión es otra: no hay sociedad que posea una resistencia infinita; tarde o temprano se rompe el equilibrio precariamente mantenido, y el conflicto estalla, casi siempre violentamente.Los procesos de degradación en un país adquieren, en cada caso, especificidades que sorprenden; el desenlace no necesariamente es violento ni el proceso tarda años. Hay ocasiones donde el proceso termina en poco tiempo, y la solución es pacífica y civilizada.Sin embargo, siempre las preguntas que se hacen los especialistas en relación con las causas que dieron origen al conflicto estudiado, tardan en ser respondidas o jamás encuentran las respuestas correctas; de ahí la imposibilidad de evitar la repetición de un nuevo proceso de degradación, debido a causas diferentes o impensables poco tiempo antes del estallido de aquél.En los tiempos actuales, por ejemplo, hay procesos que a medida que se presentan situaciones nuevas, uno tiende a pensar que alguna de las entidades en conflicto –de tener el poder necesario y la voluntad política exigida–, tomará medidas radicales y el conflicto será enfrentado y resuelto. Si bien la solución no es siempre la más adecuada, al menos el conflicto cambia de carácter, y la normalidad perdida empieza a ser reconstruida.Pienso en dos, específicamente; la presidencia de Donald Trump y el proceso independentista de Cataluña, en España. Los meses pasan, se presentan situaciones que ayer eran impensables y por encima de ellas, los conflictos siguen; escalan y se complican, y su solución se ve cada día más lejana.Ahora, para pensar en lo local, imaginemos esta eventualidad: México y el próximo gobierno. Supongamos que la gobernación que lleve a cabo López y su gabinete estuviere marcada por afirmaciones como las recientes relativas a la bancarrota del país y al papel del Banco de México en un conflicto financiero, y algunas otras como la de tengo mis datos.¿Cuánto tiempo aguantarían los agentes económicos privados declaraciones así, o una gobernación basada en afirmaciones sin el menor sustento? ¿Qué posición adoptarían los organismos empresariales? ¿Sería razonable pensar que las desestimarían y seguirían invirtiendo? Además, ¿desecharían el efecto cambiario negativo que generarían, y seguirían adelante con sus proyectos de expansión y las nuevas empresas proyectadas?Por otra parte, ¿cómo reaccionarían la clase política y los partidos de oposición? ¿Qué harían los radicales que veneran a López y odian a los empresarios? Y las fuerzas controladas por López, ¿qué pensarían?¿Qué piensa usted? ¿Es impensable el ejemplo?

