Preparan despidos masivos en Gobierno

Es definitivo que Javier Corral no puede con el paquete. Escogió una talla que arrastra hasta el suelo llamada gubernatura. Ahora colocará en la piedra de los sacrificios al 20 por ciento del personal de la administración estatal. Los despedirá.Ayer publicamos en lo que tradicionalmente se conoce en lenguaje periodístico como ocho columnas ese tema de los intereses pagados por la deuda pública incrementados a los 341 millones de pesos sólo durante el mes de agosto.Insólito pero así es. El desconocimiento total de Corral sobre el mundo financiero y sus implicaciones por cada movimiento realizado mantiene a Chihuahua con números resaltados en rojo intenso.No deberá sorprendernos que en poco tiempo deba el gobernador declarar quebradas las finanzas estatales y luego echar la culpa a sus opositores políticos y/o a los medios de comunicación. No hay ningún presupuesto que aguante pagos de casi 350 millones de pesos sólo en intereses cada mes.Corral cayó en el garlito de una reestructuración de la deuda directa del Estado sin contemplar que apenas estampaba su firma en los documentos crediticios aumentarían significativamente las tasas de interés. De kínder el error.Por otro lado la ha pasado solicitando miles de millones en créditos de corto plazo que pagan también intereses monumentales. Los banqueros saltan de júbilo con un gobernador tan torpe.Esa situación ha llevado al panista a tomar decisiones que golpean la calidad en los servicios públicos prestados por el Estado como más despido de personal, recortes de salarios, suspensión de entregas de combustibles aun para vehículos policiales, etc.Eso sí, son intocables aquellos gastos en viáticos para el señor jefe de Palacio, para sus secretarios y los pagos multimillonarios a los proveedores de casa, incluidos novios y novias.***El nuevo rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Juan Ignacio Camargo Nassar, ya tiene a la vista la fila de prospectos para dirigir los cuatro institutos de la máxima casa de estudios.Su equipo administrativo es una cosa, lo mantiene todavía bajo reserva pues toma protesta hasta el 10 de octubre, pero las direcciones de los conglomerados de escuelas son punto y aparte. Con pincitas debe ser hecha la selección. Ahí es donde se hace la verdadera grilla aunque hablemos de capacidades académicas, etc.Los consejos técnicos de los cuatro institutos ya eligieron el viernes las ternas correspondientes: por Ciencias Sociales y Administrativas (ICSA), a Santos Alonso Morales, Blanca Lidia Márquez y Bogart Acosta; en Arquitectura y Diseño (IADA), Guadalupe Gaytán Aguirre, Alpha Elena Escobedo y Enrique Aguirre Escárcega; en Ciencias Biomédicas (ICB), Tania Hernández García, Ramón Rivera Barreno y Salvador David Nava; en Ingenierías (IIT), Juan Francisco Hernández, Miguel Domínguez e Ismael Canales.Todos ellos pasarán a la siguiente y definitiva etapa que es la presentación de sus respectivos proyectos a los miembros del honorable y también recién electo Consejo Universitario, conformado por 44 estudiantes y maestros, la máxima autoridad universitaria.No somos brujos en La Columna pero creemos que de esas ternas surgirán como nuevos directores Alonso Morales, para ICSA; Francisco Hernández para IIT; Guadalupe Gaytán para IADA y Salvador Nava en Biomédicas.No es complicado llegar a esa conclusión si tras un breve análisis encontramos que ellos son los más afines al nuevo rector y quienes guardan también las capacidades administrativas y académicas requeridas en los respectivos cargos.Claro, la última palabra la tiene el Consejo Universitario, no La Columna.***El independiente alcalde Armando Cabada por fin tomará varios días de relativo descanso sin temor a ser asaltado durante las noches por pesadillas y sudores fríos con figuras de magistrados electorales y Javier González Mocken despojándolo de su despacho y su silla de la alcaldía.Fueron tres meses y fracción de tormento auténtico los que sufrió Armando, –no se diga el buen licenciado Mocken–, desde el 1 de julio hasta un par de horas de asumir nuevamente la alcaldía, el 9 de septiembre. Fue el recorrido por tres instancias diferentes para alcanzar la ratificación definitiva.Ahora dormirá el alcalde a pierna suelta, en sentido literal y figurado. Tomará la semana entrante para tratar de relajarse pero también para ser intervenido de una lesión en una pierna que lo persigue desde antes de la campaña electoral.Una vez reintegrado continuará con los últimos reacomodos y labores de limpieza entre su equipo de colaboradores. No todo terminó el jueves con enroques y nuevos nombramientos. Faltan al menos dos más. Toda la semana en espera de la sorpresa.***Un fiasco de regular hacia abajo resultó el operativo mediático del Gobierno del Estado para transmitir la inauguración del Festival Internacional Chihuahua (FICH) desde la belleza inigualable de la Sierra Tarahumara.Colocaron los ingenieros genios de Palacio de Gobierno una concha acústica para arrancar como Dios manda un evento de esa naturaleza encabezado no por el gobernador Corral pero sí por su señoría del canto también incomparable, Eugenia León.Todos los funcionarios estatales invitados; invitada también una gruesa comitiva estadounidense liderada por la gobernadora de Nuevo México, la recordada amiga de baile y jugadas políticas de César Duarte, Susana Martínez.Qué sería de todo ello si no hubiesen sido ellos acompañados por decenas de periodistas también convocados por la Coordinación de Comunicación Social del propio Gobierno estatal, Javier Corral.Fue un fiasco total. Los “en vivo” no pudieron llevarse a cabo por la simple y sencilla razón de que los genios no contemplaron la casi nula señal telefónica y de internet en esa área, que es la misma donde fueron instalados por Duarte los espectaculares teleféricos y tirolesas.Los periodistas debieron hacer sus tomas y salir rápidos y furiosos por un camino de terracería de unos cinco kilómetros hacia los hoteles donde la señal para teléfonos y etcéteras es un poco más decente. Fue el tormento total para los colegas pero más para el gobernador y sus funcionarios que buscaban aparecer en vivo en todos los medios. Lástima.Quizá el Altísimo sancionó al patrón Corral porque durante la mañana en evento público con la gobernadora estadounidense (allá mismo en las Barrancas) dijo que su administración es enemiga de “la corrupción política y de la impunidad” en clara alusión a Duarte y compañía: ¿por qué decirlo en cara a doña Susana? La descortesía y la imprudencia fueron notorias.