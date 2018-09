Hoy debe ser el día. Deben quedar atrás las terroríficas historias de abusos, desorden, sospechosas relaciones con un grupo u otro, sobre todo en esos horarios nocturnos tan lucrativos para algunos jefes de la corporación y/o del crimen desorganizado.El independiente alcalde Armando Cabada parece al fin resuelto a concretar la respuesta a quejas y múltiples voces que le advirtieron sobre las irregularidades detectadas en la Dirección de Tránsito al mando de Verónica Jaramillo, una mujer que dejó hacer y dejó pasar como pocos jefes que le antecedieron en esa área vital del Municipio.Son varias puntas de distintas madejas las que han jalado distintas corporaciones fiscalizadoras al comportamiento de la todavía jefa de Tránsito; no todas son del Municipio. Eso de los abusos en los retenes ‘antiebrios’ y trompicones que los tránsitos se han dado inclusive con funcionarios estatales, federales y hasta judiciales, le ha costado el cargo a doña Verónica.Armando Cabada sabe que la mujer es insostenible, cosa que no ha entendido en su terreno Javier Corral con su César Peniche y su Óscar Aparicio (por cierto el nuevo rico de Palacio), así que hoy concretaría el cambio anunciado. El relevo puede ser el jefe del Cerecito, Sergio Almaraz.También habrá cambios en Contraloría y la Operadora de Estacionamientos.***Imposible que dos agujas se piquen. El controversial político panista juarense Javier Palacios Reyes tuvo su debut público con su jefe inmediato, el también megapolémico comisionado de Seguridad en el Estado, Óscar Aparicio Avendaño.Ambos aparecen monísimos en una foto que subió a su cuenta de Face Aparicio informando de una reunión para “continuar con la reorganización, el fortalecimiento y la consolidación del trabajo estratégico” con Palacios, comisario jefe de la División de la Policía Vial, Rafael Javier Palacios; y con el director general operativo de la CES (Comisión Estatal de Seguridad), Álvaro Serrano Escobedo.Palacios sin duda llegó a ese nuevo cargo en la ciudad de Chihuahua como concesión del patrón, Javier Corral, al ahora subsecretario de Desarrollo Social, Ramón Galindo Noriega.Corral conoce desde luego al alacrancito que es Palacios y seguramente fue justo su mala fama que lo disuadió por entregar la plaza, pero el negocio será de Galindo, para quien trabajó hace añales precisamente en la Policía Municipal de Juárez.El antecesor de Palacios, un exdirectivo de Coparmex, Carlos Reyes, no significó gran problema en las operaciones deshonestas de Aparicio a través de la chihuahuita Policía Vial, pero hay un mundo de diferencia con Palacios que sabe perfectamente cómo sacar provecho de la parte por donde masca la iguana.***Cuentan que de muy, muy arriba, vino la orden para que los diputados federales de Morena no alborotaran las aguas y, de momento, muestren buena voluntad y cooperación con el alcalde de Juárez, Armando Cabada, pero sobre todo con el gobernador Javier Corral.Aparte de no levantar olas con el patroncito Javier, existe la orden para los diputados de Chihuahua de privilegiar la comunicación y evitar cualquier tipo de confrontación con el mandatario, nos aseguran.De ahí que el exhorto que prepararon en Morena para condenar el atentado contra el alcalde electo Blas Godínez quedara en meras buenas intenciones y le quitaran la enérgica exigencia para que el gobernador de Chihuahua se pusiera a trabajar para combatir la inseguridad en la zona serrana.Lo raro de la “orden” es que en realidad no fue replicada en el Senado de la República ni tampoco en el Congreso local, donde los legisladores tienen manga ancha para pedir cuentas, revisar el ejercicio de gobierno y frenar las iniciativas en las que no hay consenso.Se preguntan algunos sobre el origen de la línea dictada a los legisladores, pues más que desde la dirigencia nacional del partido, apunta al nuevo mejor amigo de Corral, un personaje cuyo nombre empieza con Juan Carlos y termina con Loera, quien sigue convencido que el papel de tapete le servirá para ser gobernador… o alcalde.***Adelantábamos en este espacio la bronca que traía “Chuy” Velázquez con Omar Bazán y las consecuencias que ello tendría en la conformación del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Chihuahua.En algún otro momento, un diputado sin partido hubiera significado la muerte política por aislamiento, la congeladora, pues; sin embargo en la conformación actual del legislativo, donde PAN y el bloque opositor comandado por Morena buscan asegurar la mayoría, “Chuy” además de caer en blandito se convirtió en la flor más bella del ejido, peleada por ambas fracciones .que buscan sumar un legislador más para fortalecer su peso en cada decisión del Congreso.No sabemos cuál es el precio que pondrá Velázquez para tomar por uno u otro partido –ni las consecuencias que ello traiga en su militancia–; lo que es un hecho es que tanto a los panistas como a los morenos les urge sumarlo cuanto antes para la designación de secretarías, órganos de control y poder fundamentales dentro del parlamento.La fecha límite para definir quién ocupará las tres secretarías es el próximo 30 de septiembre, por lo que será a más tardar la próxima semana cuando, seguramente, haya decidido “Chuy” en cuál de los dos lados se siente más a gusto.***Apenas ayer comentamos sobre el proceso interno de elección del PAN en Chihuahua, y ya salió publicada la convocatoria respectiva, al menos en los estrados electrónicos del PAN nacional.Y ya desde esta publicación empiezan a confirmarse los rumores que han corrido: será una elección muy manoseada. El link que circuló en el PAN estatal no funciona, no abre el documento en mención, por lo tanto no se conoce aún su contenido y en la página del PAN Chihuahua aún no se publica en los estrados electrónicos de dicho portal.Es un rumor muy fuerte que es deseo del primer panista del estado, el gobernador Corral, que sea Rocío Reza quien dirija los destinos del PAN en el estado, no importa que haya perdido en su contienda por el Senado de la República.Por el lado de Maru Campos aún no está claro si apoyará a Mario Vázquez para que regrese a dirigir a los blanquiazules chihuahuenses, o si apoyará alguna otra candidatura. También deshoja la margarita la exdiputada Daniela Álvarez Hernández, a quien tampoco le fue bien en la contienda electoral pasada.Otro que ya levantó la mano y anda recorriendo el estado en busca de los acuerdos y consensos necesarios, es Eduardo Fernández Sigala, exregidor en Juárez, y exsecretario general del PAN tanto en el CEN como en Chihuahua, quien también ya presidió el partido aquí en el estado por un breve período de 7 u 8 meses.Y otra corriente blanquiazul, la más crítica y opuesta al gobierno de Corral y tradicionalista a morir, impulsa la candidatura del exdiputado local Jorge Espino Balaguer, quien en una nada y hace la chica debido a su clara postura anticorralista en combinación con la escasa popularidad del mandatario entre la base panista.En fin, que esto apenas empieza y promete álgidos momentos de la grilla gomezmoriniana.