'Periodicazos'

Ni el presidente Vicente Fox se atrevió a lanzar una campaña tan agresiva en contra de los medios de comunicación, como la que ha emprendido el gobernante chihuahuense, Javier Corral, en contra de los medios, pero en particular en contra de “los Diarios”, como lo hizo a través de las cápsulas informativas –“Puntualizando”– que su Gobierno difunde en la mayor parte de las estaciones radiofónicas.En el colmo de la intolerancia hacia las numerosas críticas lanzadas por este medio, a través de puntillosos y documentados reportajes publicados en los casi dos años de la actual administración, el mandatario reaccionó con virulencia:“El Gobierno del Estado de Chihuahua y su gobernador está en medio de una guerra mediática, de descalificación, de calumnias, de mentiras; ahí está el caso particular de los Diarios, (de) cómo nos han querido extorsionar con el tema de la publicidad, no los hemos dejado y no nos vamos a dejar, porque, además, nosotros no somos moscas de la política para que nos maten con un periodicazo, a nosotros no nos mata un periodicazo.Es más, que cada vez este tipo de medios mentirosos que inventan, que distorsionan y que descalifican todo, todos los días, todo lo que hagamos, que si voy a correr o no corro, que si hago una expresión de cariño a mis mascotas, o no la hago, que si voy a jugar golf los domingos, en mi día de descanso. ¡Ah, porque, además, quieren que el gobernador sea gobernador y policía, como si yo tuviera que estar arriba de las patrullas deteniendo delincuentes, ¿verdad?Porque se imaginan que ahí debe estar el gobernador, es tan evidente que ya la gente no les cree…”.No fue lejos por la respuesta, puntual, en el mismísimo “chat” de WhatsApp, creado por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal, para los reporteros que “cubren” esa fuente; la reportera Mireya Cuéllar, de La Jornada, escribió a título personal lo siguiente: “El gober tiene razón. A los políticos no los mata un periodicazo. Mata a los periodistas, a Miros (Miroslava Breach, corresponsal de ese periódico en Chihuahua) la mató una nota que publicó... sus asesinos siguen mandando en la Sierra”.¿Por qué la molestia del gobernante?¿Acaso por los reportajes en los que, con documentos del Gobierno del Estado, El Diario ha publicado sendos reportajes sobre los gastos del gobernador Corral, achacados a los asistentes más cercanos; o los contratos signados por Antonio Pinedo, su vocero de prensa; o los anteriores sobre el uso de las aeronaves del Gobierno estatal, usados para asistir eventos partidistas; o las notas informativas en las que se da cuenta de las numerosas ocasiones en las que el mandatario destina infinidad de horas para el esparcimiento?En lugar de dar respuesta a varios de los cuestionamientos que se le han hecho a lo largo de su gestión, por numerosos protagonistas de todas las vertientes sociales, el mandatario ha salido a defender su derecho de divertirse (que está bien, pero que al difundirlo, sin duda, ofende a algunos chihuahuenses) o a subir fotografías con sus mascotas, en momentos en los que la entidad pasa por una oleada violenta y que es, indudablemente, una imperdonable falta de sensibilidad política; o a justificar la cortesana fiesta del 15 de septiembre en el interior de Palacio para invitados muy seleccionados, y calificarla de “modesta”.¿Se habrá detenido, en algún momento, a cavilar qué podrían pensar los familiares de las víctimas fatales, al observar alguna de sus fotografías en la que lo acompañan sus mascotas?Más criticable, si tomamos en cuenta que sale a criticar a los “medios”, pero no es capaz de mencionar una sola palabra acerca de los señalamientos en contra de su coordinador de Comunicación Social, por la presunta ilegalidad de la contratación de servicios de una empresa propiedad del cuñado de la directora administrativa de esa dependencia, para no abundar en el supuesto vínculo de Pinedo con la hermana de su administrativa.Pero en el tema en el que se revela la absoluta falta de comprensión del gobernante chihuahuense, es en el de la inseguridad. La entidad que gobierna ya está instalada entre las más violentas del país, nuevamente, y Juárez, la urbe mayor, hasta el 31 de agosto, contaba, ya, con 899 homicidios.Pero el gobernador se queja porque, dice, quieren que “sea gobernador y policía, como si yo tuviera que estar arriba de las patrullas deteniendo delincuentes”.No es mala idea, sería mejor que andarse peleando con los medios.