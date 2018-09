El Canal 28 de televisión y su propietario, Sergio Valles Rivas (¿o debemos decir el prestanombres de Javier Corral?) fue la comidilla lunes y martes por todos los rincones de Palacio de Gobierno.Todos concluyeron que ha sido por completo contraproducente e inútil el gasto por decenas de millones de pesos destinados a la bolsa de Valles Rivas... ¿y/o del gobernador? tras quedar en evidencia su irresponsabilidad y su falta de seriedad en el manejo interno-técnico de la empresa.Quien antes firmaba los cheques respectivos para el canal oficialista, el ahora extitular de administración de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Luján Peña, hubiera renunciado de coraje nuevamente de haber permanecido una semana más en el cargo.Antes enfureció y aventó el arpa al saber que la administradora de Comunicación Social del Gobierno estatal, Cristina Licón, es media hermana de una empresaria proveedora del propio Gobierno pero a la vez pareja del jefe de Comunicación, Jesús Antonio Pinedo Cornejo.Ahora Valles y sus técnicos cubrían para Corral el Grito de Independencia en Palacio de Gobierno. Sólo al Canal 28 le fue permitido el acceso al evento entre los cientos de medios informativos del estado, pero con tan mala fortuna que fueron grabadas conversaciones de los mismos empleados de la televisora usando un lenguaje corriente, vulgar, altamente sexista y ofensivo para la presidenta del DIF estatal, Cinthia Aideé Chavira y para la alcaldesa, María Eugenia Campos.De inmediato esa fracción del “en vivo” fue extraída por alguno de los miles de opositores a Corral e igual de rápido fue convertida en viral. El morbo y las ansias de desquite a velocidad luz.En Palacio hasta los acólitos más sometidos al gobernador todavía ayer no dejaban de gritar indignados por lo ocurrido con el que se supone único medio en el mundo entero alineado a sus intereses. Decepción total. ¡Tantos millones pagados para nada! Andrés Carbajal, el de Obras Públicas en Juárez, alcanzó a balbucear algunas de sus tradicionales lisonjas por Face: “Mi respeto licenciada”, dijo a la primera dama, quien repudia las lambisconerías.Nadie da lo que no tiene, el 28 no es un canal noticioso-periodístico; es un negocio ramplón entre Valles y Corral desde hace tiempo. Como empresa de comunicación nunca ha tenido éxito, al grado que el gobernador fue el encargado de sufragar su nómina desde el Senado de la República.En el futuro los acólitos corralistas seguirán teniendo de ahí materia de escándalo porque los errores y la nula audiencia seguirán... con cargo al presupuesto público.***La sucesión en el PAN está elevando peligrosamente la temperatura al interior de ese partido. Justo se preparan los procesos de relevo de dirigencias en el comité estatal como en el municipal de Juárez, y eso ha puesto el ambiente como perol de bruja en vísperas de Halloween.Ya vimos un primer “entre” que se dieron el gobernador y la alcaldesa de la ciudad de Chihuahua, Maru Campos, quien a la hora de defender territorio, con todo respeto, pero sabe alzar la voz y mostrar los tamaños que se requieren para andar en esos niveles de la política, los asistentes al desfile de Independencia saben de lo que hablamos.Como es su costumbre, con malos modos y peores formas, Corral se agandalló tres de las cinco posiciones en la comisión que organizará dicho proceso de elección interna, que será la misma que definirá los tiempos y procesos de la elección en Juárez.A quienes sean electos al frente del PAN en el estado y en Juárez, les tocará conducir al partido durante el proceso electoral del 2021, de ahí la importancia de que dichas dirigencias sean electas de la mejor forma posible ya que, mientras Maru quiere buscar buenos perfiles que aseguren mejores resultados operativos y políticos, Corral sólo quiere asegurar posiciones y quedarse con las candidaturas como es su costumbre... aunque el fracaso sea seguro.En Juárez, Sergio Madero quiere reelegirse pese a sus pésimos resultados al frente del partido en esta frontera, pero hay más interesados en buscar la presidencia del partido en Juárez. Raúl García Ruiz, Daniela Álvarez, Joob Quintín Flores, Hiram Contreras a saber, más los que se apunten esta semana. Promete buenos momentos el proceso de relevo en el PAN.***Lo dijimos durante la víspera y lo repetimos ahora que el independiente alcalde Armando Cabada ha sacado la barredora para limpiar su gabinete de quienes o lo traicionaron o se hicieron loquitos durante la campaña electoral. También hubo reacomodos.Ahora sabemos que el colmillo retorcido de Víctor Valencia de los Santos fue colocado en la Secretaría Técnica para encargarse del Plan Estratégico de Desarrollo de Juárez. Igual que durante su estampida en el PRI e intentos fracasados de incursionar en Morena, se guardó hasta el último instante el regalo entregado por Armando.Atención Ciudadana la ha dejado Cabada para el dolor de cabeza de cualquier patrón de ella, Laura Domínguez, quien lo mismo responderá al alcalde independiente que al PAN de Maru Campos o a lo que queda del PRI duartista. Sin duda volarán tarjetas informativas hacia estas trincheras. Serán divertidos sus movimientos. El senador Pérez Cuéllar la sigue recordando con poco cariño.Los excandidatos a diputados independientes Mague Peña, Iván Pérez y Marisela Vega reciben Ecología, Centros Comunitarios y Desarrollo Social, respectivamente, ya que pese a haber perdido frente a candidatos de Morena hicieron buen papel y demostraron lealtad como ninguno.Hasta ahora hay ratificación en sus respectivos cargos para Víctor Manuel Ortega, oficial mayor; Martha Beatriz Córdova, Educación; Mónica Luévano, Comunicación Social y Gerardo Sáenz como secretario privado.Están fuera de la administración municipal Carlos Corona y Raúl Rodríguez; el primero por deslealtad y el segundo porque debe atender afuera negocios personales de mayor cuantía. En el transcurso de estos días se espera el anuncio de cuatro o cinco cargos más, mismos que serán sometidos al Cabildo en la sesión de esta semana. No cabe duda, Cabada se prepara a punta de sorpresas para lo que viene.***Ahora la polémica es por la supuesta tregua entre los bandos de “Los Aztecas” que se dividieron a finales del año pasado y se atacaron furiosamente desde entonces hasta hace unos días en el interior de un restaurante de la avenida Paseo Triunfo de la República.“El Tablas”, “El Genio” y “El Roñas”, representaron en la refriega a “Los Aztecas” que dieron en llamarse los de “la vieja escuela” para enfrentar a “El 300” y “La Empresa”, o los escindidos de “Los Aztecas” que se identificaban más como “La Línea”. Hubo centenares de muertos entre ambos frentes, la inmensa mayoría de ellos jovencitos en pobreza extrema apenas salidos de la adolescencia, convertidos en sicarios y/o narcomenudistas.Hablamos en pasado porque el fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava, ha informado sobre la tregua. Y efectivamente ha disminuido de manera considerable el número de asesinatos. Pero el alcalde Armando Cabada no comparte esa afirmación quizá para no confiarse ni poco ni mucho pues la Policía Municipal es la que ha enfrentado con mayor acento el rigor de la confrontación.Más que conceder la razón a uno u otro, esperemos que la violencia siga disminuyendo en bien de la ciudad y sus habitantes.

