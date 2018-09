Lo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió para Ciudad Juárez fue mucho. Fueron varios viajes los que realizó a esta frontera mucho antes de que comenzaran las campañas electorales. Fueron varios encuentros los que AMLO y su equipo realizaron con los juarenses. Estuvieron en la Plaza de Armas del Centro de la ciudad y llenaron en varias ocasiones los amplios salones de algunos hoteles de la localidad. Incluso movilizó a El Paso, Texas a reconocidos empresarios juarenses y chihuahuenses. Se repetía incansablemente de lo mucho que Juárez requería del apoyo del Estado y de la Federación. En todos estos eventos siempre se habló de lo mucho que se haría en esta ciudad si AMLO llegaba a ser electo presidente de la República.De hecho AMLO arrancó su tercera campaña presidencial aquí en Ciudad Juárez. Aquí también iniciaron los foros de pacificación emprendidos por el equipo del presidente electo. No fueron pocas las veces que el entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Morena, Encuentro Social y Del Trabajo, afirmó categórico que esta frontera era prioritaria para su Gobierno. Pues bien, AMLO ya ganó y una vez que tome posesión el 1 de diciembre los juarenses esperan ansiosos que se cumplan todas esas promesas que se hicieron en campaña. Porque independientemente del resultado final de la contienda por la alcaldía juarense, las promesas son promesas y la ciudadanía quiere que se cumplan y se haga realidad todo lo que tantas veces se prometió. Ese rezago que padece Juárez es histórico, son décadas de abandono a esta ciudad. Desdén, es lo único que ha recibido durante muchos años por parte del Estado y la Federación.Sin embargo, parece que algunas promesas ya empiezan a verse cristalizadas. O al menos eso se intenta. En días pasados se anunció que Ciudad Juárez sería incluida dentro de un grupo de ciudades que recibirían apoyos federales del orden de los 10 mil millones de pesos. Además, se sostiene por parte de AMLO el ofrecimiento de reducir en las fronteras el IVA del 16 al 8 por ciento. Así como también la reducción del Impuesto Sobre la Renta del 30 al 20 por ciento. Igualmente en campaña se hizo énfasis en la creación de una zona franca para toda la frontera norte, promesa que parece sigue en pie. En cuanto al Gobierno del Estado, no es mucho lo que se puede esperar. En dos años ha sido muy poco lo que la administración de Javier Corral ha apoyado a este municipio. Paradójicamente, en la reciente toma de protesta de Armando Cabada, Corral prometió que esta vez sí va a apoyar al reelecto alcalde juarense en los próximos tres años. Fuerte resbalón se provocó el gobernador al reconocer que fueron diferencias personales las que lo orillaron a negar el apoyo a esta frontera. Eso quiere decir que es muy probable que si vuelven las diferencias personales por alguna u otra razón, el apoyo a esta frontera de nuevo será negado. Como quien dice, aquí la institucionalidad no cuenta, es el estado de ánimo, las filias o fobias personales las que trascienden.No entienden que Ciudad Juárez requiere de todo el apoyo posible para salir adelante del bache en el que se encuentra. El rezago es enorme. Urgen apoyos federales y estatales para pavimentación, más vialidades, infrestructura, y drenaje pluvial. Temas que siguen siendo ignorados. La ciudad está llegando al límite, los problemas cada día son más graves y más difíciles de resolver. El preocupante tema de la inseguridad es una asignatura pendiente para las tres esferas de gobierno. Es urgente que ahora sí exista una coordinación del Estado, el Municipio y la Federación. Ya no hay espacios para las desavenencias entre las autoridades. Se debe recordar que combatir la inseguridad fue una de las principales promesas de campaña tanto de López Obrador como de Armando Cabada en su intento por reelegirse. También fue recurrente tema de campaña de Javier Corral hace dos años, pero desafortunadamente, sigue siendo una asignatura pendiente.Que se vea el cariño de AMLO. Que lo que tantas veces pregonó se vea traducido en obras. Si de verdad quieren cambiar las cosas en este país, lo primero que se debe hacer es romper con esa vieja tradición de los políticos mexicanos, aquella que aconsejaba que prometer no empobrecía, era cumplir lo que aniquilaba. Es evidente que en estos momentos Ciudad Juárez ya no resiste un día más de falsas promesas. De promesas hechas con el corazón y no con la razón.

