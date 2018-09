El ofensivo, sexista y machista canal de Corral

El Canal 28, consentido y bien querido medio de comunicación de Javier Corral, hizo al gobernador y a la clase política chihuahuita una trastada ‘accidental’ que durante todo el lunes corrió en redes cual pólvora de juegos pirotécnicos.Los micrófonos abiertos de la transmisión en vivo de la ceremonia de El Grito de Independencia dejaron escuchar a la audiencia cómo se expresan en el 28 de la esposa del gobernador y de la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, los empleados de Sergio Valles.Son expresiones sin duda de mal gusto, machistas y ofensivas, que pusieron en aprietos al director del canal sobre el que Corral dispensa las mayores atenciones. Un desperdicio de dinero público sin duda.Del contenido del video no vale la pena profundizar porque medio Chihuahua ya lo conoce, pero el sufrimiento de Valles sí merece comentarse, ya que vive por completo del dinero público aportado en impuestos por todos los chihuahuenses.Por si fuera poco las barbajanerías que ahí se escuchan terminarán siendo pagadas por Jesús Antonio Pinedo a través del área de Comunicación Social del propio Gobierno estatal.Sin duda el vocero y su patrón Corral adjudicaron al Canal 28 la transmisión de “El Grito” debido a “su profesionalismo”, como se ha referido en otras ocasiones al hablar de la televisora oficialista.Empujado por la crítica y por los comentarios desfavorables que recibió el famoso video, a Valles no le quedó otra que pedir disculpas y ofrecer una cabeza, un operador técnico responsable de la transmisión… Como siempre, el hilo se rompe por lo más delgado.También ofreció un argumento que pocos creen: que los comentarios no los hicieron sus trabajadores sino gente cercana al micrófono ambiental que permanecía abierto. Una excusa débil, pues quienes hablan se refieren claramente al estudio de grabación de la televisora.Pero, y sólo por otorgar el derecho de la duda, si en realidad se tratara de personal ajeno a la televisora, el mensaje se traduciría entonces en un llamado a Corral, para que preste mayor atención a la lealtad de quienes integran el selecto grupo de invitados al festejo a puerta cerrada que tuvo lugar en los patios de Palacio de Gobierno.En fin, un video que pasa al anecdotario de la relación, no prensa-poder, sino de Javier Corral y Canal 28.***Gran parte de la tropa que integra la Comisión Estatal de Seguridad y la Policía Ministerial sigue absorta y muy molesta con sus mandos tras conocer que hubo instrucción de frenar la incursión total de ambas corporaciones en la región montañosa de Bocoyna luego de ser ejecutados cuatro de sus compañeros, dos de ellos incinerados.Los hechos ocurrieron hace poco más de una semana, el 7 de septiembre. Entre los agentes emboscados hubo dos de los que se han formado en las incipientes nuevas generaciones de policías donde conviven la esposa, el esposo y familiares de más amplio rango como primos, sobrinos… Casi familias enteras han ido incorporándose desde la Academia a la Estatal.Esa circunstancia produce mayor sentido de unidad y solidaridad entre la tropa cuando ocurren situaciones como la narrada. Son auténticos los sentimientos de dolor, tristeza y coraje que se presentan.Al día siguiente que ocurrieron los hechos hubo órdenes de peinar toda la región para dar con el paradero de los asesinos materiales e intelectuales, puesto que se presume que tienen allá su centro de operaciones. De Juárez inclusive fue llevado medio centenar de policías… pero de los recién salidos de la Academia. Casi carne de cañón.Menos de 24 horas después llegó la contraorden a muchos de regresar y que no salieran hacia aquella zona los que habían sido preparados para el efecto, cerca de 300 más.Toda esa información fue por supuesto del conocimiento de los agentes, incluidos los familiares de los emboscados. Es lo que ha provocado coraje y mayor desilusión hacia los mandos superiores, más cuando la especie de la corrupción y ligas con el crimen organizado está generalizada no únicamente entre sus filas, sino entre las jefaturas del Ejército Mexicano.***No pedir a Dios que le dé, sino que lo ponga donde hay, es la máxima que precede al historial del nuevo secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Gustavo Elizondo Aguilar.En la personalidad de Javier Corral están ausentes la humildad y la autocrítica. No conocimos por ello de su boca las razones oficiales que lo llevaron a separar a Ernesto Ávila de la Secretaría de Salud aunque hasta el más párvulo en Chihuahua haya sabido que fue por corrupción.Tampoco mencionó el mandatario los motivos para renunciar a la secretaria de Obras Pública, Norma Ramírez. No fue por corrupción pero sí por abulia e irresponsabilidad en su desempeño.Elizondo es guatemala a guatepeor comparado con Ávila. Al momento de ser llevado a Palacio de Gobierno por Corral fungía como director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos. Antes fue presidente municipal de esta frontera. Su fama es la misma que la de Ávila: deshonestidad por ambos costados.Muy pronto Corral Jurado tendrá sobre su escritorio las primeras fichas informativas que hablarán de Elizondo y su mano derecha Arcadio Serrano con manipulación de contratos, robos en despoblado y demás especialidades. Igual que en el caso Ávila, el gobernador cerrará ojitos, tapará sus oídos y acusará a los medios informativos de extorsión. Ordenará discreción a su secretaria de la Función Pública, como siempre en los dos años que van de régimen.***Mientras en su cuenta de Facebook la directora general de los colegios de Bachilleres genera la impresión de que tiene una muy buena relación con el recién nombrado secretario de Educación, Carlos González Herrera, casi rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y con amplias posibilidades de lograr lo que Cuarón no pudo en su relación con los maestros; en Juárez, por orden de Eduardo Limón, aún coordinador de Bachilleres, se giran órdenes en contrario.El coordinador de Bachilleres en la Zona Norte ha dicho oficialmente que los estudiantes de esta institución no visitarán los diferentes institutos de la máxima casa de estudios (UACJ), actividad que se desarrolla como parte del programa vocacional y que acerca a los estudiantes para que conozcan y valoren diferentes opciones de nivel superior, que se hace en campo, donde a los estudiantes se les guía en instalaciones, laboratorios y diversas ofertas educativas.Esta relación rota, ordenada por Limón, tiene sólo una explicación lógica: el rector recién electo, Juan Ignacio Camargo, no es del círculo de Corral, y por tal motivo, sin considerar que la UACJ es quien tiene la mejor oferta educativa de Juárez, Limón prefiere negarle el derecho a más de siete mil estudiantes que deben elegir carrera este año.Hay preguntas que saltan a la vista:¿Tiene autorización Limón para cancelar relaciones con la UACJ?¿Sabe Ortuño que Limón le está jugando en contra?¿Qué piensa el nuevo secretario de Educación de que Bachilleres Juárez rechace a la UACJ?