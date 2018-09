Arrancan los movimientos de Cabada

Son 12 los enroques y cambios que de acuerdo con nuestras fuentes tendrán lugar en la administración de Armando CabadaDe la Dirección de Ecología sale Flor Karina Cuevas, quien sin pena ni gloria deambuló antes por la Dirección de Comercio y por la Contraloría municipal, y en un último intento de conseguir hueso concursó por la plaza de fiscal anticorrupción.Nos confían que resultó una decepción para el equipo independiente el desempeño de Flor Karina, a quien acusan de no dejarse ayudar por asesores y equipo que le pusieron en cada uno de los puestos que desempeñó, lo que la habría llevado a cometer error tras error. Se está definiendo el nombre de su relevo.Para la Dirección de Tránsito ha levantado la mano el exregidor panista Hiram Contreras, quien tiene asegurada una posición si no como sustituto de Verónica Jaramillo, por lo menos sí como mandamás del siempre jugoso Cerecito. Carlos Corona Tarango prepara la mudanza en la oficina que ocupaba como director de Centros Comunitarios, mientras que para el Rastro Municipal designarán a Margarita Peña.Cambian también de titular las direcciones de Desarrollo Social y Catastro. Los notarios han amontonado bultos de quejas en el segundo caso. Habrá cobijo para Víctor Valencia, quien le llevó buena parte de los alegatos en tribunales a Cabada.Otro que será recompensado por leal es Iván Pérez. Andan buscándole un huequito como asesor o director de alguna cartera menor, pero que asegura vivir dentro del presupuesto.Hemos dado cuenta en este espacio de que no es ánimo vengador el de Cabada, sino que le regaló la vida oportunidad de oro para ponderar lealtades y traiciones. Una de esas es la que le han aplicado a Martha Beatriz Córdova.Minutos después de haber recibido aquella envenenada constancia de mayoría por la Asamblea Municipal Electoral, Javier González Mocken recibió la llamada de la exdirectora de Educación y excandidata independiente. La felicitación tenía tufo de traición, hoy se la cobra Cabada dejándola fuera de cualquier espacio en el Municipio.***Fue aquí, en Juárez, que Amparo Beltrán salió electa como regidora del Cabildo. No logró semejante posición política por votos ganados con sudor de campaña, sino por ser la primera posición de la lista elaborada por el panismo juarense.La regidora del blanquiazul omitió las formas y en franco desaire prefirió irse al grito de Javier Corral en la ciudad de Chihuahua que quedarse con el resto del Cabildo en Juárez.Acompañada de Austria Galindo y en petit comité, Beltrán se olvidó de cuando pedía a los electores un voto para ser representante popular y prefirió la elegancia de la Plaza del Ángel al popular Punto de Juárez.Si a menos de una semana de protestar el puesto la novel regidora del PAN voltea a la capital y se olvida de Juaritos, qué esperar los próximos tres años.***A propósito de Austria Galindo, de cuyas vacaciones dimos puntual cuenta, resurgen las quejas en contra de la subsecretaría que encabeza por las tamañas deudas contraídas con artistas que, en franca súplica, piden se les pague por los servicios prestados.Juran los acreedores que no es que la sobrina de Ramón Galindo no quiera pagar, sino que, simple y llanamente, no la escuchan.“Austria simplemente no tiene poder, aunque quiera ir a pedir el dinero a Chihuahua, no le hacen caso, ella prácticamente está de adorno en la oficina”, contó uno de los muchos proveedores de la subsecretaría.Las deudas acumuladas son tantas, nos aseguran, que a la dependencia fronteriza no quieren venderle ni pasajes de avión.Quien decide de pagos, gastos e inversiones, se supondría, es Concha Landa, la elegantísima secretaria de Cultura que ni un ojito echa a la representación de su dependencia en Juárez.Mientras artistas y proveedores se acostumbran a que ya ni las llamadas les tomen, critican que sí haya dinero para pagar a Galindo y a su círculo que, afirman, son buenos solamente para las fotos y nada más.***Debe estar retorciéndose en su tumba lo que queda del ilustre indio oaxaqueño Benito Juárez debido a la desconcertante escena que tuvo lugar en el edificio del Ayuntamiento que lleva su nombre.Transcurría con normalidad el día en las oficinas municipales cuando los dos regidores del Partido Encuentro Social convocaron a sus asesores y cuanto subordinado hubiera disponible para… ¡orar!A puerta abierta, en horas laborales y sin recato alguno, los evangélicos hicieron uso de las laicas oficinas para seguir con su rito cristiano que, respetable sin duda, pertenece al ámbito privado.Fueron varios los que no daban crédito a lo sucedido en el edificio municipal.En las que fueron las oficinas nacionales del PES era regla que a media mañana se suspendían las actividades de algunos de los trabajadores para celebrar oraciones; la práctica quedó arraigada en muchos militantes que ahora como Gobierno pretenden seguir la costumbre.Conoceremos pronto si se considera peccata minuta lo hecho por el PES o si les cae en Cabildo una petición para que cesen los rezos en el recinto público.***Antes de saber si podrá colocarse dentro del nuevo Gobierno federal, Clara Torres dio paso con huarache para asegurarse de recursos públicos por buen rato.La expanista busca que el Congreso del Estado apruebe la creación de un fideicomiso para garantizar la ministración de dinero a las estancias infantiles que promueve.Clave resultó que el proyecto fuera un fideicomiso, y no un fondo o alguna partida etiquetada, que tienen más posibilidad de control y transparencia de gasto.El último escalón para Torres será la aprobación que, aunque pareciera trámite, particularmente enfrentará a un grupo de legisladores de Morena.