Igual que en la Dirección de Tránsito, también en la Secretaría de Seguridad Pública deberá soltarse el chamuco durante los próximos días y semanas.Fuera de Ricardo Realivazquez y Luis Aguirre Rodríguez; (‘Acero 1’ y ‘01’ para la tropa y versados en claves policiacas), gran parte de los mandos inferiores cayeron en el garlito de que Armando Cabada sería derrotado y se cargaron temerariamente hacia exjefes de la corporación que trabajaron en campaña electoral para Morena y su candidato a la alcaldía, Javier González Mocken.En Tránsito hubo comportamientos similares pero la barredora amenazante será echada a andar por comportamientos de corrupción y desobediencia vil a toda decisión superior; en la Policía aprovecharán Realivazquez, Aguirre y Asuntos Internos los procesos pendientes por abusos y también por corrupción para proceder a la limpia de los elementos incómodos.Hay pendiente inclusive el caso de un colega periodista que fue detenido con todo y familia; esposado, golpeado y llevado a las instalaciones policiacas. Ahí permaneció hasta que una alma piadosa levantó el reporte y lo entregó a Realivazquez, quien de inmediato procedió a la liberación. Aliento alcohólico, algunas palabras de más –o de menos-, las razones.Aparecen en la lista completa varios coordinadores de distrito y subjefes de área. Todos ellos saben el pecado que se cargan; tanto que han venido tomando algunas previsiones como amenazas de rebelión si efectivamente llega el descabezadero.Todos los datos los tiene en su escritorio el ratificado jefe Realivazquez, que justo en esa confirmación ha recibido de su jefe el alcalde Cabada el voto de confianza para llevar a cambio los movimientos necesarios que devuelvan a la corporación la “indispensable institucionalidad en bien de los juarenses... y la lealtad a sus superiores”. ¡Faltaba más!***Los capitales verdaderamente descomunales en el país son los auténticos preocupados por las indagatorias que lleva a cabo hoy día el equipo económico y financiero del electo presidente Andrés Manuel López Obrador en temas harto delicados como los impuestos y los salarios.Dijimos en este espacio el miércoles que recorren la República expertos extranjeros en finanzas contratados por magnates para visualizar los escenarios inmediatos y poner bajo buen resguardo las fortunas.Los especialistas en finanzas y derecho internacional principalmente suizos y neoyorquinos trabajan en múltiples ángulos, la situación legal de las empresas, todo el aspecto laboral (concentrados en eventuales aumentos y prestaciones) pero particularmente en el ángulo más delicado para los empresarios: las herencias.Hace dos años quedó congelada en el Congreso de la Unión una iniciativa de ley para imponer gravámenes justo a las herencias. Hoy los megaempresarios han sabido que de nuevo el próximo régimen que inicia en diciembre contempla regresar el tema para incluirlo en el paquete económico 2019. En Chihuahua menudean los encuentros entre las grandes fortunas y sus asesores para mover desde los dineros y colocarlo en aquellos lugares donde no sufran ni quebrantos ni sobresaltos.***Mazunte, Oaxaca fue el destino elegido por Austria Galindo para alejarse de la Subsecretaría de Cultura en Juárez; los espectaculares atardeceres de una de las playas más hippies del pacífico mexicano fueron suficientes para que a la funcionaria se le olvidara el #SomosFrontera que divulga a diestra y siniestra como la marca de su gestión cultural.Enfundada en vestidos y sandalias ad hoc para la playa, la sobrina de Ramón Galindo decidió dejar en otras manos la organización de la agenda cultural de esta semana. Están las fotos del paseo en la versión digital de La Columna.Mientras actores, actrices, tramoyistas, personal de apoyo y demás se preparaban para la función de ayer de la obra “Historia de un Saltimbanqui”, Austria esperaba que cayera la noche en la laguna de Manialtepec para ver el espectáculo de bioluminiscencias que ofrece ese cachito del pueblo mágico de Mazunte.Parece que tomó algo de vacaciones aunque el trabajo rebose la oficina. Queda claro que a la sobrina del excandidato a alcalde por el PAN no le preocupa cuidar su chamba. Si no hubo reprimenda por la exhibida de sus paseos con dinero público a New York ni por las denuncias por la falta de apoyo a artistas en la frontera, menos por que se ausente de sus funciones para vacacionar.Sería mucha sacada de cobre que Austria haya cargado el viaje a los contribuyentes, confiamos en que lo haya pagado de su bolsa.***La licitación pública electrónica nacional, LA-908005999-E14-2018, autorizada por la Secretaría de Salud antier ya muy de tardeada, en un comité a modo, se convierte en un auténtico negociazo digno de a los que nos tiene acostumbrado el nuevo amanecer del nada pulcro Javier Corral Jurado.Mediante este contrato el beneficiario del momento, la empresa SIMA, Sincronía Médica Aplicada SA de CV, brindará insumos para el funcionamiento de la sala de hemodinamia ubicada en el Hospital General en Chihuahua capital. El negocio nos dicen podría llegar a los 79 millones e irse hacia arriba de los 100.Es una obra creativa de las personas que operaron para Ernesto Ávila, el exsecretario que aún parece manejar los hilos de las compras en la Secretaría de Salud.No se descarta que alguna de las empresas afectadas interponga el recurso de inconformidad ante la evidencia de favoritismo. En especial aquella vinculada a la aún poderosa familia Bibriesca Sahagún.Estaremos al pendiente de los datos que aún no se develan.***Dos cartuchos muy percutidos integrará Corral a su desmadejado cuerpo de gobierno. Al exprocesado penalmente Gustavo Elizondo Aguilar lo sacará del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y llevará a la Secretaría de Obras Públicas que ahora es dirigida con incomparable torpeza por Norma Ramírez; y al sonoroso derrotado candidato del PAN por la alcaldía, Ramón Galindo Noriega, lo pondrá al frente del fideicomiso del que sale Elizondo.Dicho en términos rancheros, ese Corral ya no tiene arreglo; con razón prefirió fumar la pipa de la paz con el independiente alcalde Armando Cabada. Es el único cerca de Gobierno con plus de ganador.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.