Ciudad de México.- No es un secreto que La Jornada está enfrentando problemas financieros. Este 10 de septiembre publicó un editorial de primera plana, "Una sentencia irracional", en el que cuestionaba a los magistrados que ordenaron la restitución del contrato colectivo del periódico, con "prestaciones mucho más amplias de las que establece la Ley Federal del Trabajo", a pesar de que esto hace "inviable el sostenimiento de La Jornada".Tampoco es un secreto que ese diario, que durante largo tiempo ha expresado los puntos de vista de la izquierda y en particular de Andrés Manuel López Obrador, ha recibido un apoyo especial del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese mismo 10 de septiembre el periódico llevaba tres anuncios de página completa del Gobierno federal (SCT, Servicio Geológico Mexicano y Semarnat), dos "robaplanas" (casi la página completa, de la Secretaría del Trabajo y Bancomext), otro robaplanas del gobierno priista de Hidalgo y un cuarto de plana del de Colima. No sorprende que el periódico haya tenido una actitud benigna hacia el gobierno priista en los últimos años.La asignación de publicidad gubernamental se maneja con criterios políticos. El pasado 7 de septiembre el periódico El Heraldo, de reciente creación y escasa circulación, tenía cinco planas de publicidad gubernamental; el Reforma (aclaro interés, yo colaboro con este periódico), ninguna.Los recuentos físicos de las planas de publicidad gubernamental en periódicos revelan compras muy sesgadas. Entre enero y agosto de este 2018 El Universal tenía 683, Excélsior 669, Milenio 343, Récord 247 y Reforma 65. En los 12 meses de 2017 El Universal acumulaba 905, Excélsior 715, Milenio 436 y Reforma 162.El gasto de publicidad oficial del gobierno de Peña Nieto se duplicó de 5 mil 736 millones de pesos en 2013 a 10 mil 310 millones en 2017. Este monto fue siempre mayor a lo presupuestado, que en 2017 fue de apenas 3 mil 268 millones de pesos. Los gobiernos estatales gastaron otros 9 mil 529 millones en 2016 (María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, Dinero bajo la mesa, Mexicanos contra la Corrupción e Integralia, 2018).La mayor parte de la publicidad oficial se va a las televisoras; en 2016, Televisa recibió 18.75 por ciento y TV Azteca (con la que también colaboro) 10.67 por ciento. Excélsior obtuvo 3.6 por ciento, Starcom Worldwide, Inc. (Promotour) 3.32, Radio Fórmula 2.52, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 2.35, Starcom Worldwide (que se registra por separado) 2.05, Estudios Churubusco 1.97 y Organización Editorial Mexicana (El Sol de México) 1.78.En internet, SDP Noticias recibió 22.8 millones de pesos, laprimeraplana.com.mx 14.5 millones, culturacolectiva.com 11.4 millones, oscarmariobeteta.com 10.6 millones y laotraopinion.com.mx (Ricardo Aleman) 5.9 millones. El portal lopezdoriga.com obtuvo 9.7 millones a través de una empresa y 4 millones por otra.El presidente electo López Obrador ha prometido disminuir la publicidad gubernamental en 50 por ciento, pero no ha indicado que vaya a cambiar la forma discrecional de asignarla. Mi posición personal es que debe eliminarse toda; el gobierno puede difundir los mensajes necesarios a través de comunicados y de sus portales de internet. Si se mantiene el gasto, sin embargo, los criterios de asignación deben racionalizarse y transparentarse. Hoy esta publicidad sólo sirve para premiar a ciertos medios.La entrega de 700 millones de pesos en efectivo de Sedesol y Sedatu a empresas con domicilios falsos entre 2014 y 2017 parece una muestra más de la corrupción del gobierno. Rosario Robles respondió ayer que las auditorías no han hallado ninguna prueba, ningún elemento, que la vincule a los presuntos desvíos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.