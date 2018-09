Los siete magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), confirmaron el domingo 9 de septiembre, que quien recibió el día 5 de este mes la constancia de mayoría de manos del presidente de la Asamblea Municipal Electoral (AME) y por lo tanto el estatus de alcalde electo, Héctor Armando Cabada Alvídrez, presidirá el Ayuntamiento de Juárez en el período 2018-2021. Con esta sentencia, el alcalde en funciones se confirma como el segundo alcalde independiente reelecto en el estado y el primero en este municipio.En su condición de candidato sin partido formal, el alcalde reelecto se consolida como uno de los tres casos en Chihuahua, donde el llamado tsunami electoral que representó el triunfo de López Obrador no logró traducirse en el éxito de sus candidatos. En los tres casos, se trató de reelecciones: de la presidenta municipal de Chihuahua capital, de filiación panista; el presidente municipal independiente de Hidalgo del Parral y el presidente municipal independiente de Juárez.En el caso de la capital, el triunfo de la coalición del PAN y Movimiento Ciudadano fue claro: obtuvo 51.37 por ciento de los votos, la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena, PT y PES, 27.29 por ciento; mientras que el PRI alcanzó 12.87 por ciento. En Hidalgo del Parral, el resultado expresó un abrumador respaldo al hoy presidente independiente reelecto, quien obtuvo 68.39 por ciento de los votos emitidos; el PRI 17.48 por ciento y la coalición Juntos Haremos Historia sólo 7.15 por ciento.En Juárez la situación fue diferente. El resultado electoral confirmado por la constancia respectiva el sábado 14 de julio, indicaba que Javier González Mocken, de la coalición Juntos Haremos Historia, había obtenido 34.41 por ciento de la votación emitida, en tanto el candidato independiente y presidente municipal con licencia, Armando Cabada Alvídrez, contaba con 34.22 por ciento de los votos, la coalición del PAN y Movimiento Ciudadano 13.44 por ciento y el PRI sólo 8.87 por ciento. La diferencia entre el primero y el segundo lugar era de 981 votos.Tras tres sucesivas sentencias, emitidas por el Tribunal Estatal Electoral en Chihuahua, la Sala Regional en Guadalajara y la Sala Superior en la Ciudad de México, se revierte el triunfo avalado por la AME y la diferencia entre el primero y segundo lugar se redujo a 489 votos a favor de Armando Cabada. Tuvieron que pasar poco más de dos meses para que se definiera quién administrará este municipio.Como se muestra, de los tres casos indicados Juárez resultó el más competido y el que, si se comparan los 209 mil 762 votos obtenidos por Cabada en 2016, con los 176 mil 479 logrados en 2018 antes de las sentencias, así como la distribución de la votación alcanzada por el PRI y el PAN, partidos predominantes en el municipio hasta el triunfo del independiente, se observa lo siguiente: que entre una y otra elección el presidente electo perdió 33 mil 283 votos, lo que representa 15.87 pro ciento; el candidato de la coalición PAN y Movimiento Ciudadano, sólo obtuvo 6 mil 706 votos más que su candidata externa en 2016; el PRI contendiendo solo logró 45 mil 745 votos, lo que representó una pérdida de 61 mil 633 votos con relación a los obtenidos con la coalición PRI-PVEM-PT-PNA; en tanto la coalición Juntos Haremos Historia superó con creces cualquier logro previo de los partidos coaligados.En este sentido, se podría decir que de los 177 mil 460 sufragios a favor de la coalición Juntos Haremos Historia, 53.48 por ciento, es decir 94 mil 916, provendrían de votantes que en 2016 habían favorecido a Héctor Murguía y a Armando Cabada; mientras que 82 mil 544 serían resultado del tsunami electoral. Obviamente, las cosas no son tan simples, como lo deja ver la votación alcanzada por la síndica electa, postulada de la coalición Juntos Haremos Historia, Leticia Ortega Máynez: 228 mil 274 sufragios; lo que suma 50 mil 814 votos más que González Mocken, es decir 28.63 por ciento. Muy probablemente el reciente pasado priista del abanderado de esta coalición haya influido en esta diferencia, como su reconocido desempeño como alcalde suplente le pudo atraer votantes tanto nuevos como de su anterior partido.El alcalde reelecto ha manifestado haber identificado errores en su desempeño a cargo del municipio. Esto daría a entender que ha tomado nota del resultado electoral y que, si bien resistió al tsunami, fue a un costo muy superior al que hubiera estimado. No es el único actor que tendrá que esforzarse a fin de mejora su desempeño y brindar certidumbre a la ciudadanía. La AME deberá prever procesos tan complicados como el que acaba de llegar a su fin.

