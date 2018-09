Con todas las de la ley es Cabada

Fue no solo el tiempo, sino todas las instancias jurídicas habidas y por haber, las que dieron el triunfo a Armando Cabada como alcalde de Ciudad Juárez.Minutos antes de las 18:00 horas, algunos ilusos en Morena buscaban confundir al respetable sugiriendo que habría sorpresas en la sentencia de la Sala Superior.Los magistrados fueron contundentes al ratificar el triunfo del independiente, particularmente al corroborar la decisión de sus pares de Guadalajara que decidieron eliminar las casillas “cachirules”, todas aquellas en las que ciudadanos ajenos a la sección electoral se apersonaron para convertirse en funcionarios, formar las mesas directivas y contar los votos.No permitió el TEPJF la trampa, ratificaron que Cabada es el ganador. Que se agarren miembros de la Asamblea Municipal e Instituto Estatal Electoral. Es su tumba. Quisieron dar por ganador a Mocken con trampa.***Escoltado como siempre, Javier Corral Jurado sonreía en la fila de arranque de la carrera de 10 km. No eran las 9 de la mañana de ayer cuando en Facebook el gobernador transmitía en vivo. Ni una sola palabra dirigió a la familia del alcalde electo de Gómez Farías, tampoco hubo empatía con los cuatro policías caídos en Bocoyna.Si una cosa hay que reconocerle al señor gobernador Javier Corral Jurado es la magistral sincronía con la que evidencia que mientras en Chihuahua hay masacres, atentados políticos, protestas en las calles y un largo etcétera, a él le importan (en orden descendente) sus gatos, el golf, el PAN, viajar a la Ciudad de México, correr, capturar a César Duarte y sus perros.Son cada vez más quienes le dedican palabras poco amistosas al mandatario, que insiste en mostrar la gran vida que se da entre sus gatos, el golf, el PAN y sus viajes a la Ciudad de México.“Debería de estar con las familias de los elementos estatales caídos, Sr. Gobernador”, “Eres una basura corral, no necesitamos que te exhibas en un shorcito, necesitamos que mejores la seguridad”, “Mientras tanto. El estado bañado en sangre. La sierra ardiendo y el gobernador con sus carreritas. Que alguien le diga q ya son 2 años a q hora va a empezar a trabajar???”, “Usted es una burla para los chihuahuenses gobernador vacacionista”, “Hay ándate a toda madre mientras el estado se hace mierda…”, son solamente algunos de los comentarios vertidos ante la publicación en la que el góber muestra su llegada a la meta.***Del mismo pie cojeó el diputado federal por Juárez (Morena) Ulises García cuando la noche del sábado compartió su visita a una tradicional “pulcata” del sur de la Ciudad de México.No entiende todavía los tiempos y procesos legislativos; por la tarde el propio legislador compartió que estaba leyendo el panfleto “Guía básica de la Cámara de Diputados”.Luego, al joven legislador se le ocurrió que era buena idea subir la foto con sus cuates.‘Un pulquito en Xochimilco’, brindaba el diputado, cero mención a su compañero Blas Godínez.Nada mal le haría tomar apuntes de las cátedras dictadas por Porfirio Muñoz Ledo, que para nada es ajeno al pulque, pero conoce de discreciones.***Colmillo retorcido por delante, Cruz Pérez Cuéllar fue contundente en pedir la renuncia del gobernador ante el atentado contra el alcalde electo de Gómez Farías, Blas Juan Godínez Ortega.No tuvo eco el llamado del examigo de Corral entre sus correligionarios. Se limitaron diputados federales y locales a pedir que, por favorcito, se pusieran las autoridades a gobernar y a investigar.A lo más que llegaron los legisladores locales de Morena fue a pedir al fiscal César Augusto Peniche que compareciera en el Congreso, sin precisar cuándo.Bastante tibios andan en Morena para protestar por el ataque a Godínez que, además de conseguirles una Presidencia Municipal más, aceptó las siglas del partido, dotándole de credibilidad en la región.Tal tibieza del partido de AMLO se ha traducido en que se confirme al PAN como la bancada con voz cantante en el Congreso del Estado.No solamente han conseguido los panistas la presidencia de la mesa directiva, también se preparan para el agandalle en la titularidad de las comisiones más importantes: Presupuesto y Hacienda Pública, Obras, primera y segunda de Gobernación, Seguridad Pública y Fiscalización.Se replica el panorama en la Secretaría de Administración, donde el panista Jorge Issa es quien determina quién, cómo y para qué se gastan los dineros del Legislativo, mientras los de Morena no se han dado cuenta todavía de que por número pueden construir una mayoría que se erija en verdadera oposición al Ejecutivo.El camino libre a un Issa que cojea de la pata podrida.***Bajita la mano, el deliciense Issa ha ido tomando control de cuanta decisión importante ha de tomarse en el Congreso del Estado.Cuenta para ello con la venia del gobernador y de toda la bancada panista, tanto de la anterior como de la actual, que busca conservarlo como secretario académico a pesar el escándalo que se armó cuando se hizo público que llegando al puesto había metido a su sobrina a trabajar en el Legislativo.Cuando llegue la próxima evaluación del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Issa deberá explicarle a los legisladores, en teoría sus jefes, por qué el Congreso pasará de ser una de las instituciones mejor evaluadas a tener señalamientos por las múltiples omisiones en el cumplimiento de obligaciones de transparencia.Y es que además de no brindar y actualizar la información sobre sueldos, compensaciones, erogaciones, avance en metas y demás, el doc Issa decidió eliminar los datos de 2016 y 2017 que se encontraban en la página del Congreso.Nos confían informadísimas personas que lo que busca ocultar Issa González es la contratación exprés de más de 100 empleados eventuales que entraron por orden del administrador legislativo.Falta saber qué pensarán de esos oscuros manejos los panistas Blanca Gámez y Jorge Soto, que se han erigido en paladines de la transparencia… en las mulas del compadre.***En noviembre de 2017, la Coordinación de Comunicación Social hacía eco del pavoneo del gobernador que anunciaba haber roto su propio récord de 50 minutos 34 segundos para la carrera de 10 kilómetros celebrada en Ciudad Juárez.Diez meses después, con el estado ensangrentado, sin obra pública y más endeudado que antes, Javier Corral hizo un tiempo de 50 minutos 46 segundos en la carrera de ayer organizada por la Cruz Roja.No podrá el gobernador decir que el reloj de la carrera trató de golpetearlo políticamente, de hacerle una burda manipulación, o que es un cínico, vulgar y grosero medidor de tiempo; es simplemente la realidad que le muestra al góber que tanto tiempo dedicado a correr –quitado de la responsabilidad de gobernar-, no está saliendo redituable.De pilón, en el green le va igual de mal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.