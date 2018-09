Todo parece indicar que el día de hoy domingo el Supremo Poder Judicial de la Federación en materia electoral decidirá en definitiva toda la serie de recursos e impugnaciones que las partes contendientes interpusieron contra los resultados del proceso electoral en torno a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, con lo cual estas elecciones quedarán definitivamente terminadas.Lo que se espera es que ese alto tribunal federal confirme el sentido de los dos fallos anteriores dando el triunfo definitivo al actual alcalde Armando Cabada Alvídrez con base en que anteriormente esa justa electoral ha pasado por dos escrutinios de alta especialidad por lo que las resoluciones previas están muy revisadas y vueltas a revisar y toda sentencia tiene a su favor la presunción de ser justa.Lo que sigue para los juarenses es recobrar la tranquilidad y el sosiego necesarios para abocarnos de lleno al trabajo fecundo y creador porque nada se gana con ocuparnos de tanta grilla improductiva. “Trabajo, trabajo y más trabajo, trabajo fecundo y creador”, nos decía el expresidente Ruiz Cortines, es el futuro.Por eso el actual presidente electo Armando Cabada Alvídrez ha hecho un llamado a la concordia porque solamente en la paz social que ella propicia es posible concentrarnos en las actividades productivas tan necesarias para generar la riqueza y para impulsar el progreso social y de nuestras familias. La paz no sólo es la ausencia de guerra, es la creación de las condiciones de armonía y convivencia armónica que nos permiten desarrollar toda la potencialidad productiva que requiere nuestra comunidad. Es estéril seguir embarcados en esas actitudes guerrilleras de café que sólo nos hacen perder el tiempo y envenenar nuestros lastimados ánimos. Para muchos, nuestros quehaceres naturales y productivos están descuidados por dedicarnos a tanta grilla y es impostergable abocarnos a arreglar y retomar nuestros asuntos. Dentro de tres años habrá oportunidad de participar en otras elecciones pero mientras tanto a trabajar que nadie nos va a mantener ni a proveer a nuestras familias.Ha causado buena impresión que el presidente electo prometa a toda la ciudadanía, a los que votaron por él y a los que no, que gobernará igualmente para todos y que esté haciendo un llamado general a la unidad y a la concordia. Desgraciadamente en la pasada campaña electoral algunos grupos se desbocaron en insultos abusando de la facilidad técnicamente de anonimato que les dan las redes sociales y se profirieron ataques horribles que lastimaron mucho. Es deseable que eso no vuelva a suceder porque no tiene caso envenenar nuestro ambiente social con tanta infamia. Después de las campañas todos tendremos que vivir juntos en esta ciudad que es nuestra casa común y no tiene caso enrarecer el ambiente en que nos desenvolvemos al igual que todas nuestras familias y amistades. De por sí ya tenemos demasiada violencia y criminalidad como para todavía obscurecernos el hábitat con las malas razones. Lo bueno sería dar vuelta a la página y atender el exhorto de nuestro presidente municipal actuando para recobrar la paz y la armonía.Quien volvió a recuperar la calma fue el licenciado Víctor Edgar Villegas Baray, presidente de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, porque el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la ciudad de Guadalajara lo exoneró de toda responsabilidad o mala fe supuestamente cometida en su fallo inicial cuando entregó la constancia de mayoría al licenciado Javier González Mocken.Y es que nadie puede dormir sabiendo que existe en su contra una carpeta de investigación criminal que lo puede llevar a la cárcel. No existió dolo ni mala fe, todo fue producto natural de actuaciones inherentes a una función que implican la aplicación de criterios o la toma de decisiones que pueden disgustar a las partes contrincantes. Sobre todo a los perdedores. Esta precisión fue buena para el licenciado Villegas Baray y para todo el pueblo de Ciudad Juárez que necesita tener confianza en sus autoridades.Quienes también necesitan retomar la calma son todos los políticos profesionales que se integraron al nutrido grupo de seguidores de la candidatura del licenciado Javier González Mocken con la esperanza de remediar la situación en que se encuentra el pueblo y de paso su economía personal. El gabinete ya estaba formado en su totalidad y al efecto nos enteramos de algunos nombres de aspirantes a nuevos ricos y poderosos entre los que destacan el licenciado Maurilio Fuentes que ocuparía la cartera de oficial mayor. El terrateniente Leonardo del Villar cuidaría de sus intereses y de los del pueblo en la Dirección de Asentamientos Humanos donde no quedaría nada sin fraccionar hasta Samalayuca por el sur y Casas Grandes por el poniente.Por su parte el señor Jorge González Lechuga se haría cargo de la comandancia de Tránsito donde muchos ya le decían “a sus órdenes, jefe”. César Omar Muñoz estaba amarrado con todo y remaches a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal donde volverían algunas glorias del pasado. Fernando Sánchez Cortez se estrenaría como director de Comercio municipal que ha sido un puesto largamente acariciado. Por su talante omnipresente Miguel Lucero Palma ya estaba amarrado como jefe de asesores del presidente municipal y el licenciado José Ramón Molinar estaba designado para ocupar la Secretaría del Ayuntamiento.Por su experiencia previa en el gobierno de César Duarte, el licenciado Jesús Eduardo Mariscal Ojeda sería el titular de la cartera de Educación municipal donde se encargaría de que ningún niño deje de estudiar y el licenciado Carlos Lomelí Ramson sería el nuevo jefe del Departamento Jurídico que resolvería todos los entuertos contra el Municipio. Aunque muchos creían que el licenciado Federico Solano ocuparía un lugar relevante en la hipotética administración del licenciado González Mocken, lo cierto es que debido a su carácter y a algunas desavenencias de última hora lo mandarían a ser el rey de su hogar donde la pasaría muy a gusto los próximos tres años.Por eso de que el nepotismo es mal visto en nuestra sociedad, el licenciado Héctor González Mocken, hermano del virtual alcalde, sería una especie de ministro sin cartera con carácter plenipotenciario que desempeñaría un papel de enlace con el presidente para arreglar cualquier asunto de interés. ¿Suena padre, no? Pero quien desempeñaría un puesto dorado sería el señor Miguel Horta que ocuparía la cartera de administrador de la ciudad y para que las relaciones con los medios de comunicación se encuentren en su mejor nivel sería designado el señor Valles Lee como director de Comunicación Social y cuya principal cualidad es que pocos lo conocen por lo que no tendría problemas ni muchas presiones.Esos son algunos de los nombres que se manejan en los mentideros políticos de los cafés más importantes de nuestra ciudad de lo que hubiera sido el gabinete del licenciado Javier González Mocken, pero desafortunadamente las cosas han cambiado y lástima, Margarito! Las ansias de servicio público tendrán que esperar otros tres años. Lo que sigue es que este grupo tan singular se mantenga unido calentando la banca mientras se presenta la siguiente oportunidad. No se apuren, si veinte años no es nada, tres años es menos que nada.Tal parece que las fechas se acomodan solas, la segunda administración del señor Armando Cabada Alvídrez dura tres años y en tres años habrá nuevamente elecciones en el estado de Chihuahua y en ellas se habrán de disputar de nueva cuenta una gran cantidad de puestos de elección popular entre los que tendremos principalmente el de gobernador, presidencias municipales, diputaciones locales y federales, sindicaturas y otros. Vendrá una buena oportunidad para políticos que quieran desde ahora hacer méritos cívicos para aspirar a representar al pueblo en esos cotos de poder.Para nadie es un secreto que los aspirantes naturales a suceder al licenciado Javier Corral en la gubernatura del estado son el licenciado Cruz Pérez Cuéllar, como abanderado del partido Morena, la actual presidente municipal de Chihuahua capital señora Maru Campos y el presidente electo de Ciudad Juárez señor Armando Cabada Alvídrez. De esos tres el que tiene más posibilidades de ganar la gubernatura es el reelecto presidente de Ciudad Juárez Armando Cabada, sencillamente porque en nuestra frontera reside el 40 por ciento del poder votante del estado, pero además nuestra comunidad ejerce influencia política en la decisión de los habitantes de la región de Casas Grandes, Janos, Ojinaga y Villa Ahumada con lo cual su poder votante se incrementa significativamente hasta un 60 por ciento.Así las cosas, ¿qué caso tendría haber luchado tanto por la Presidencia Municipal de Juárez si no se aspira a ser gobernador? El plan político a tres años es lógicamente hacer un magnifico papel en la Presidencia Municipal para convencer al electorado y acumular capital político para dentro de tres años. Por eso nuestro actual alcalde se apresta a redoblar sus esfuerzos en la Presidencia y para ello se habla insistentemente en que reforzará su equipo de trabajo a fin de eficiente su labor al frente de la comuna y así se rumora que se darán algunos ajustes de funcionarios que ya no funcionan tan bien como debieran. En breve se conocerá quienes son los que se van a las regaderas pero por ahora se barajan algunos nombres entre los que destacan Alejandro Loaeza, Carlos Corona, José Luis Leyva, Irma Medrano, Pablo Arana y Margarita Peña. Ese es un adelanto pero habrá más que seguramente se conocerán esta semana.