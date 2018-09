Tienen un homicidio en casa por aclarar

El homicidio el pasado domingo 2 de septiembre del ingeniero Jesús Moncada Cobos en Anáhuac (municipio de Cuauhtémoc) no sólo trae una buena bronca para la Fiscalía General del Estado por no dar con los responsables, sino también hacia el interior de Morena, partido al que pertenecía el fallecido.Para nadie en aquella región son desconocidos los graves problemas que tenía Moncada Cobos con el presidente electo de Cuauhtémoc, Carlos Tena, a quien le reclamaba en público y en privado que no metiera las manos al proceso para la elección de presidente seccional de Anáhuac.Dos días antes del artero crimen, una regidora cercana a Moncada, también fue víctima de una agresión por un sujeto encapuchado que la atacó luego de una reunión en la que se discutió precisamente la incursión del alcalde electo en el proceso seccional.Se esperaba que para el jueves, familiares y amigos de Moncada aprovecharan la visita del gobernador del estado, Javier Corral Jurado, en las tierras manzaneras para hacerle un reclamo por la falta de resultados en este y otros crímenes en la región.Pero el gobernador anda entretenido jugando a las vencidas contra la Federación por Alejandro Gutiérrez, alias “La Coneja”. Para eso y su golf de ensueño tiene todo el tiempo del mundo, para el resto nada.En ese contexto y en aquella región manzanera siguen pendientes las respuestas a la desaparición del empresario, José Ricardo Caraveo Vallina. El jueves hizo una semana de aquel hecho que ha estremecido a la clase empresarial de Cuauhtémoc y la ciudad de Chihuahua.***De nuevo la pesadilla y de nuevo la improvisación. Escalofriante, terrible, la forma en que grupos de la delincuencia organizada han arrinconado a las corporaciones policiacas en la región serrana, entre ellos a los agentes de la Fiscalía General de Estado. Cuatro ejecutados ahora, dos de ellos calcinados, varios heridos.De nuevo el Gobierno fue tomado por sorpresa como ha sido desde que tomó las riendas Javier Corral Jurado. Más de 20 son las bajas en la corporación estatal a lo largo de los dos años del régimen.Igualito que lo ha hecho desde el principio, en esta ocasión el gobernador ordenó el despliegue de todos sus policías en la zona de Bocoyna, lugar de la emboscada. Sin plan, sin estrategia y hasta sin viáticos ni para completar dos comidas diarias.El centenar de agentes de las “fuerzas estatales” recién egresados de la academia fueron colocados en fila india a la entrada de esta frontera como muestra de “poderío” contra las pandillas que han ocasionado centenas de muertes en Juárez; fueron llevados también a Bocoyna.Casi unos adolescentes los muchachos carecen de lo elemental, de lo que les sobra a puños a sus jefes, Javier Corral, Óscar Aparicio Avendaño, dinero para comida, ropa y cualquier colchoneta para medio conciliar el sueño. Fueron sacados corriendo de sus buhardillas que llaman cuartel y trasladados a “luchar contra los asesinos de nuestros compañeros”. Al boletín de siempre cuando ocurre este tipo de situaciones, Aparicio nomás le cambia fecha y lugares: “no nos doblegarán”.A dos años del régimen corralista no existe ningún plan para contrarrestar los efectos de la criminalidad en todo el estado que golpea por igual al ciudadano común que a los policías.Antes lo dijimos y hoy lo podemos repetir con mayor contundencia, Corral no da pie con bola en materia de seguridad pública quizá porque su prioridad no es esa... ni muchas otras.***El nuevo secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda Herrera, por lo pronto ha salido poquito igual que su antecesor, Ernesto Ávila Valdez, en eso de la falta de autoridad para manejar la institución.Ha metido el galeno freno de mano a los procesos de certificación que venían desarrollándose contra viento y marea en los distintos hospitales del Sector Salud chihuahuense.Lógicamente algunos aspectos sufrirían retraso por el relevo, uno de ellos fue la suspensión definitiva de la licitación del Banco de Sangre (hasta nuevo aviso) y otros muchos aspectos relacionados con dinero. Este es por alrededor de 500 millones de pesos.Sin embargo, temas como la certificación no tienen razón alguna para ser detenidos. Es la imagen del Sector Salud chihuahuense ante los ojos de país y del mundo. Es la calidad y la cantidad en la prestación de todo tipo de servicios.Sabemos que las cosas andan de mal hacia muy mal pero no al grado de impedir que sigan adelante los procesos de evaluación que ya se venían dando con el incompetente Ávila.Suponíamos que Grajeda no era ningún maniado. Tenemos algunos antecedentes positivos de él como rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) pero allá se mandaba solo; acá no, debe esperar en filas de hasta días para que su patrón Corral le otorgue luz verde prácticamente en todas las decisiones. Es posible que hoy se trate de eso con las certificaciones detenidas.***A unos pasos de El Diario sostuvieron el jueves un largo encuentro dos personajes antes unidos por las siglas partidistas, hoy sólo por el afecto personal y acaso por algún interés de ejercicio gubernamental.Platicaron durante más de una hora el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, al que suponíamos cada vez más alejado de esa posición puesto que su último encargo fue sacar sin problemas la sucesión en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y la expanista Clara Torres.Ella operó durante el pasado proceso electoral para los intereses de Morena. Desde tiempo atrás venía cerca de Tatiana Clouthier, de Alfonso “Poncho” Romo y por lo tanto de Andrés Manuel López Obrador.El interés de Clara ha estado desde hace buen tiempo en las guarderías. Ahí ha concentrado gran parte de su esfuerzo. No dudamos que ese haya sido el tema principal, pero tampoco descartamos algún intercambio de carácter partidario que posiblemente tuvo que ver con Javier González Mocken, Armando Cabada, etc., pero claro, es mera especulación. Ya engarzaremos los hechos futuros para conocer la verdad. Que quede asentado.