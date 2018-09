En febrero de 2013 entró en vigor en nuestro país la Ley General de Víctimas, legislación que vino a darle eficacia formal al tercer párrafo del artículo primero constitucional reformado en el 2011, el cual establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.Es importante precisar que la ley antes mencionada viene a reconocer y garantizar no sólo los derechos de las víctimas del delito, sino también a las víctimas de violaciones de derechos humanos.En Chihuahua entró en vigor el 13 de junio de 2016 la Ley de Víctimas para el estado de Chihuahua, cumpliendo así esta entidad con su obligación de realizar la modificación legislativa y presupuestal conforme a lo dispuesto en los artículos transitorios de la Ley General de Víctimas, siendo de las ultimas entidades federativas que expidieron su ley.Ahora bien, el tema de la reparación a las víctimas que contempla la ley es de suma importancia que se conozca, ya que cuando hablamos de la reparación es usual que lo vinculemos con una reparación en sentido económico, al cual la víctima tiene derecho por lo sucedido, sin embargo, es importante señalar que la ley precisa que la reparación integral no sólo implica lo económico, sino que comprende también como parte de esa reparación las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición; medidas que deberán decretarse a favor de la víctima atendiendo las circunstancias y características del caso, pues las necesidades pueden ser distintas.Como integrante de la Comisión de Atención a Víctimas del estado, he tenido la oportunidad de escuchar a las víctimas en su dolor e impotencia; tal es el caso de las víctimas de Villas de Salvárcar, el cual es conocido por la comunidad juarense, que nos dejó atónitos e inmersos en un dolor profundo, y no se diga a las familias de las víctimas que poco a poco han ido lidiando la enorme herida que subsiste por la pérdida de su seres queridos. Y precisamente, lo que ha faltado es una justa reparación integral, pues a ocho años de aquel acontecimiento, aún no se han atendido todas las necesidades específicas de las víctimas, sin embargo, sí debemos resaltar los avances apresurados del gobierno para lograr que las víctimas sean reparadas de manera integral. Uno de esos primeros pasos fue la creación del “Memorial 30 de enero Villas de Salvárcar”, que como medida de satisfacción, permitió conmemorar, el honor, la dignidad y humanidad de las víctimas.Las víctimas de lo ya comentado necesitan una justicia completa y no a medias, precisan que se sancione a todos los responsables, exigen conocer la verdad de los hechos, pero que también la sociedad la conozca, así como una pronta reparación integral, pues sólo así se logrará reconocer y reestablecer la dignidad de las víctimas.Así pues, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se ha preocupado y ocupado de generar para cada una de las víctimas una propuesta de intervención integral que atienda sus necesidades específicas, y el caso de las víctimas de Villas de Salvárcar no ha sido la excepción. En dicha propuesta pueden comprender medidas de rehabilitación como lo pueden ser la atención médica y psicológica, las medidas de compensación por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables consecuencia de la comisión de los delitos o de la violación de derechos humanos y claro, las medidas de no repetición que son aquellas que deben de adoptarse con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de actos de la misma naturaleza.Derivado de lo anterior, podemos observar que las medidas de reparación integral deben atender a las necesidades de cada víctima, puesto que cada una de ellas se puede sentir reparado de distinta manera aun y cuando la afectación sea la misma, así la reparación puede darse desde lo individual, familiar e inclusive comunitaria, por tanto, desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado buscamos que cada víctima sea reparada a través de una propuesta de intervención integral.