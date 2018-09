Aun cuando el independiente alcalde de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya, fue contagiado intensamente con la picazón de la gubernatura después que la Asamblea Municipal Electoral entregara la constancia de mayoría a Javier González Mocken, nunca dejó de apoyar a su amigo de aventuras políticas y más, Armando Cabada Alvídrez.Ahora sabemos que la principal cabeza de abogados expertos en materia electoral defensores de Cabada en sus dos impugnaciones, tanto en el Tribunal Estatal Electoral como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala Guadalajara, fue precisamente aportación del pura sangre; así le dicen también sus amigos en Parral a “El Caballo”; lo goza, por supuesto.“En sus ratos libres”, el Secretario del Ayuntamiento de la capital del mundo, Francisco Sánchez Villegas, analizó toda la documentación; motivó, documentó y se fue directo al corazón del inicial triunfo morenista. Los datos llegaron de todas partes, hasta de los garganta profunda en Morena…Todas las recomendaciones hechas por el barbado Sánchez a los abogados oficiales de Armando, Emilio Hernández y Alberto Guzmán, fueron atendidas en ambas instancias, la estatal y la federal.Así que ahora Lozoya no tendrá dificultades para seguir de frente apoyando a Cabada hacia la gubernatura, una vez alcanzada la ratificación en la Sala Superior del TEPJF en la Ciudad de México, si es que sigue la última instancia la impugnación de Morena. Anoche por lo pronto Armando disfrutó haber obtenido la constancia de mayoría en la asamblea municipal.Mínimo, Sánchez irá de gecretario general de Gobierno y Lozoya en Obras Públicas, si alcanzan a imponerse en el 2021.***Desde el martes por la tarde no ha parado la fiesta en el Tribunal Estatal Electoral. Salvo el magistrado Adrián Jáquez Flores que aventó un fumado voto “razonado” en contra del dictamen que revirtió el triunfo de González Mocken, el resto sufrió metralla verbal con adjetivos incluso subidos de tono. Lo menos que les gritaron fue vendidos.“El derecho y las matemáticas le dieron un revés impresionante a Morena”, dijeron a esta columna fuentes del Tribunal, al conocer la resolución de la Sala Regional en Guadalajara.Los calificativos amenazaron con manchar para siempre en esta y cualquier otra vida los buenos nombres y las reputaciones de sus señorías los magistrados Víctor Yuri Zapata Leos, Julio César Merino, José “Pepe” Ramírez Salcedo, y muy particularmente de César Wong Meraz, el ponente que propuso y obtuvo cuatro de los cinco votos en su favor para revertir el triunfo de Mocken y otorgarlo a Cabada.Hubo manos pesadas de Morena que empujaron la presión contras los magistrados estatales pero ninguna con el peso suficiente para modificar especialmente los números en la captura de cifras.Los magistrados celebran, no así los integrantes de la Asamblea Municipal e Instituto Estatal Electoral que tienen investigación en contra de la Fiscalía General del Estado y de la federal para delitos electorales por aquellos que el Tribunal Estatal consideró una alteración de cifras; en francas palabras, fraude electoral.***Apenas empiezan los problemas para Morena. A nivel nacional y claro también en Chihuahua, pero son los locales los que llenan espacios en los principales medios informativos.Juan Carlos Loera de la Rosa cayó redondito en las artes seductoras del gobernador Corral quien, cuando se lo propone con aviesos fines, puede resultar hasta simpático.Pudo envolver así al representante plenipotenciario de Andrés Manuel con un par de frases suaves y recordando sus humildes orígenes. No sabe Loera en la que se metió al aceptar la zanahoria de Corral.Por otro lado, y en otro frente, el líder estatal de Morena, Martín Chaparro, se ve cada vez más alejado del juarense diputado federal y próximo virrey federal, y cada vez más cerca de Cruz Pérez Cuellar, quien ya tiene el colmillo más retorcido que un mamut africano, y se comerá vivo a Loera en eso de la grilla interna del partido.Y por si fuera poco todo lo anterior, el señor Federico Solano haciendo grilla barata y de auténtico chairo contra Loera. Definitivo, las tribus morenistas cocinan ya el enfrentamiento del siglo dicho en la víspera: Morena vs Morena.***Quien crea que Javier Corral apoya la candidatura de Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del PAN, –del mismo nombre—, tan sólo porque representa los más puros principios y doctrina panista, no conoce bien al gobernador.Gómez Morín, encabezando a un grupo importante de seguidores, le declaró su apoyo total a López Obrador durante su campaña a la Presidencia, ese es pues el motivo del repentino e inexplicable apoyo de Corral al nieto del fundador blanquiazul.Algunos le llamarán olfato político o hasta intuición, para otros será simplemente el más ramplón de los oportunismos.***Ni la burla perdona ese señor gobernador. Ayer aventó un tuit informando que tuvo una “provechosa reunión de intercambio y propuestas para la nueva era de la economía mexicana” con la próxima secretaria de Economía, Graciela Márquez Collín.“Nos coordinamos para la descentralización de la Subsecretaría de Minería en Chihuahua”.Decimos que es una burla porque la económica es una materia a la que tampoco ha puesto diligencia y atención el mandatario estatal.La economía en la entidad permanece igual que rubros como la seguridad, obra pública, desarrollo urbano, etc., puros negativos.***La secretaria de Obras Públicas, Norma Ramírez Baca, debió irse cuando mucho un mes después de tomar protesta en su cargo. Dicen los especialistas del comportamiento humano, no demostró actitud ni aptitud desde los primeros 30 días de trabajo.Es de las funcionarias del gabinete de Javier Corral subrayadas en la lista a ser despedidas. Salieron ya el de Salud, Ernesto Ávila; la de Desarrollo Urbano y Ecología, Cecilia Olague y el representante del Gobierno de Chihuahua en México, Roberto Ramos Molina.Todos de ramos distintos pero bajo la característica común de bajísima productividad laboral, una indestructible concha de tortuga prehistórica frente a las críticas y un cinismo atroz en el caso particular de Ávila Valdez, que maniobró cientos de millones de pesos en el ámbito evidente de la deshonestidad mientras decenas de miles de chihuahuenses sufren hasta por omeprazol en los servicios de salud.Norma Ramírez debió ser la primera en la lista de despidos. Particularmente la estructura gubernamental en Ciudad Juárez la rechaza porque no logra comunicación con ella ni para conseguir un bote de pintura.En cualquier momento puede Corral oficializar esa “renuncia” a un cargo que Ramírez en los hechos no ha ocupado.