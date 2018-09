Ganaron pero pelean ahora entre ellos

Cada cabeza es un mundo... sobre todo en Morena. La presidenta nacional de ese partido, Yeidckol Polevnsky, ha dicho que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez es un rehén político de Javier Corral... “Para mí, no (es) defender a nadie, (es) demostrar el nivel de prepotencia de un gobernador que no respeta la división de poderes”.Nada casual la respuesta casi automática del representante del nuevo régimen federal en Chihuahua, actual diputado federal, exenlace estatal de Morena en la entidad, Juan Carlos Loera de la Rosa:“El caso de Alejandro Gutiérrez es un atentado a la justicia en el estado de Chihuahua, una vil patraña al estilo del viejo y monolítico régimen autoritario. Se tiene que revisar con toda acuciosidad la actuación de la PGR”.Dos posiciones diametralmente opuestas sobre ese mismo caso del que permanece agarrado como clavo ardiendo el gobernador, Javier Corral, buscando legitimar su “Operación Justicia Chihuahua” y el estribillo aburridor de meter en el mismo saco al presidente, Enrique Peña Nieto; a Luis Videgaray; por supuesto, también al exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, sobre quien pesan todavía órdenes de aprehensión.Las posiciones de Yeidckol y Loera de la Rosa adquieren mayor relevancia que la mediática porque en el Congreso del Estado y en la guerra por la alcaldía de Juárez, se repite la disidencia al interior de Morena entre quienes han aceptado negociar en lo oscurito y no tan en lo oscuro con Javier Corral y los que se han opuesto a perseguir la zanahoria.Ya sabemos de qué lado anda Loera. Ha optado por la alianza con Corral. Muy su estrategia. Opera con su pariente Gustavo “El Pichú” de la Rosa, del que indudablemente pronto tendremos noticias porque será el Federico Solano del Congreso. Otros diputados de Morena son simplemente antipanistas y anticorralistas.Ayer el nombre de Loera también fue sujeto de discordia. Justo Lozano lo acusó de traicionar la causa por la alcaldía que enarbola Javier Gonzalez Mocken.El exalcalde y candidato en lucha jurisdiccional por la Presidencia Municipal salió rápidamente al quite, se deslindó de Solano y ofrendó su “irrestricto apoyo” a Loera de la Rosa “por su solidaridad y apoyo de siempre a mi persona y a nuestro proyecto político común”.González Mocken es un político prudente, es cierto, pero en ocasiones como esta, a Solano se le salió la fama de los niños y los borrachos que “siempre dicen la verdad”, y dijo aquello que se repitió durante la campaña electoral, hubo mucho apoyo de Loera y su equipo para varios proyectos pero no el suficiente para el de Mocken. Esa es la verdad que por prudencia no puede exhibir quien fuera alcalde electo por algunas semanas.***El 20 de septiembre sesiona el Consejo Universitario de la Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para elegir a las cerezas del abetunado pastel tras el vibrante proceso que colocó en la Rectoría de la poderosa casa de estudios al maestro Juan Ignacio Camargo Nassar.Serán electos los directores de los cuatro institutos que concentran a la totalidad de la comunidad estudiantil y académica de UACJ. Después del rector son estos los cargos de mayor relevancia.Los consejos técnicos elegirán ternas. De ahí pasarán al órgano que definirá a los titulares, el Consejo Universitario con sus 44 votos. En caso de empate entra al quite el ciudadano rector, aún don Ricardo Duarte. Entregará hasta octubre la estafeta al orgullo de su magistral operación política, Camargo Nassar.Nos aseguran que Ramón Galindo y la vicegobernadora en Juárez, Leticia Corral Jurado, le siguen soplando a los rescoldos de la elección de rector en la que fueron derrotados por muy pocos votos.Pretenden encender de nuevo las brasas para convertir en director de Ciencias Biomédicas al Doc. Eduardo “Lalo” Pérez Eguía. A ellos no les alcanza para lograr ese propósito. Personalmente Javier Corral debe pedir a Juan Ignacio la peonada. Difícil la pida y más difícil aún que se la concedieran.Ese instituto ya lo tiene muy trabajado el Doc, Salvador David Nava; Arquitectura y Diseño (IADA), Guadalupe Gaytán; las ingenierías (IIT), Francisco Hernández Paz; y dos pelean rudo Ciencias Sociales y Administrativas: Alonso Morales y “El Coco” Reyes Castro de UACJ, el maestro Hernán de Monserrat.Si hay negocias fuera de la UACJ los nombres pueden cambiar... Lo sabremos cuando todavía flote en el ambiente olor a pólvora de la independencia.***Los diputados locales de Morena –y senadores, alcaldes, etc.,- recibieron costales de votos ciudadanos con sólo colocar su nombre y foto al lado de Andrés Manuel López Obrador.Esos sufragios fueron tomados a puños y besos por los señores y señoras legisladoras. ¡Ah! pero han hecho oídos sordos a las exigencias de austeridad predicadas por el jefe tabasqueño.Los diputados le hacen al Cantinflas o a la Chimoltrufia para responder su negativa a disminuir los sueldos en el Congreso del Estado. Eso no es sacrificable; quizá la dignidad a Palacio de Gobierno en algún momento dado (ya lo hicieron al acatar la consigna de votar por un panista para la presidencia del órgano legislativo), pero la nómina no será tocada ni con el vuelo de una mosca.Entre esos diputados hemos descubierto a uno que no solamente recibirá los aproximadamente 100 mil mensuales del Congreso, sino también cerca de la mitad de esa cantidad como PTC en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Benjamín Carrera tiene categoría de profesor de tiempo completo en la universidad y por lo tanto en promedio 50 mil del águila mensuales. Por supuesto, no ha deslindado una actividad de la otra. A ver cuál es la posición del área administrativa de UACJ y la propia Ley Orgánica del Congreso.Una cosa es innegable, para el caso Chihuahua murió en campaña electoral el discurso por la austeridad... Hasta ahora. López Obrador prometió que dejaría su sueldo en 108 mil pesos pero que haría de la austeridad una “política de Estado”; es decir, la podadora impactará en toda la vida pública del país: congresos, organismos autónomos, judiciales, descentralizados, etc.***Hay algunos indicios de que la nueva adquisición de Javier Corral en su gabinete será el exdirigente estatal priista, exdiputado, exalcalde y ahora expriista, Marco Adán Quezada.Los astros están alineados entre Marco, el senador Miguel Ángel Osorio; el exgobernador, José Reyes Baeza y el dirigente del PAN municipal en Juárez, Sergio Madero Villanueva, quien cerraría la pinza en la silla del blanquiazul en el estado.Esa presidencia del PAN en la entidad es buscada afanosamente por la excandidata a senadora Rocío Reza, pero si el descaro entre el corralismo y Marco es mucho, no sorprenderá el traslado de Madero a Chihuahua.