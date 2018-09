Cambia de funcionarios pero no de conducta

Anunciará hoy el gobernador Javier Corral cambios en su gabinete. No se trata de sesudos enroques; el mandatario abre y tapa hoyos en algunas de las más sensibles áreas de la administración pública, luego que las circunstancias lo hayan obligado a dar el golpe de timón.Tras la salida de Ernesto Ávila como secretario de Salud era cuestión de poco tiempo para que se revisara la cartera de Educación, a donde según nuestras fuentes, llegarán Carlos González –exfuncionario–, o Ernesto Morán –exaspirante a la Rectoría de la UACJ–, para sustituir al empresario juarense Pablo Cuarón.También habrá cambios en la Representación del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México, de donde saldrá Roberto Ramos.Se va igualmente del gabinete corralista Cecilia Olague, hasta ahora mandamás en la Secretaría de Desarrollo Urbano, por completo gris tirando a negro su desempeño; y a la Secretaría de Desarrollo Municipal llega, ni más ni menos que Ramón Galindo, exaspirante a la alcaldía de Juárez y hasta inicios de año representante del gobernador en la frontera.De última hora, aseguran que a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas llegará Rodolfo Bermejo, el director del Ichife que permanece sujeto a proceso por acoso sexual.***El 1 de septiembre de 2018 quedará enmarcado como un día histórico en la política de este país: un Congreso de la Unión de mayoría de izquierda recibe el último informe de Gobierno del presidente que dejó a su partido en la lona; como jefe del Legislativo coordina los trabajos Porfirio Muñoz Ledo, el octagenario expriista, experredista, que ha sido postulado por tres partidos políticos más a diferentes cargos y funcionario en tres diferentes sexenios.Llamó el ahora integrante de Morena a la calma cuando sus compañeros de bancada hicieron el pase de lista a los 43 de Ayotzinapa, interrumpiendo con ello el discurso de la sobrina del expresidente Carlos Salinas, Claudia Ruiz Massieu.Pedía Ruiz Massieu ser una oposición real al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.Aplausos, reclamos, gritos… el parlamentarismo mexicano que parece, en efecto, transformado.Mientras sucedía aquello en la capital del país, el mismo día en Chihuahua tanto el gobernador Corral como el presidente del TSJ, Pablo Héctor González Villalobos, desairaban el inicio de sesiones de la Legislatura.Prefirieron ambos representantes de sus respectivos poderes no acudir a una Legislatura también histórica: todos los representantes de Juárez pertenecen a un partido inexistente hace seis años; la bancada del PRI tiene apenas 4 representantes, solo uno de ellos ganó el escaño con votos; el PAN no ganó un solo distrito fronterizo y estuvo a nada de perder Delicias; partidos dominantes convertidos en bisagra y que venderán a precio de oro cada uno de sus votos –valiosos como nunca antes–. Imposible un mejor escenario para la real politik, seguro muchas lecciones por aprender para varios autoritarios.***La larga telenovela protagonizada por Armando Cabada y Javier González Mocken en busca de la alcaldía juarense llegará esta semana a su fin.Será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que determine a quién corresponde el manejo del jugoso presupuesto de Juárez por los próximos tres años; el premio también la carga de la inseguridad, el narco, la pobreza y el abandono añejísimo que, sin embargo, no medran el ánimo de los aspirantes.Cuando ambos suspirantes se sentaron frente a los magistrados de Guadalajara para contarles con pelos y señales cómo estuvo el fraude que ambos acusan en su contra, hubo cuando menos dos detalles que aportan a la quijotesca realidad postelectoral.González Mocken llegó con la artillería pesada de la mano de Santiago Nieto, el exfiscal de temas electorales que saliera de su puesto por la puerta de atrás luego de un pleitazo con el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Buscaron los de Morena que Nieto representara la fuerza de los argumentos vertidos en su causa.Lo ganado con él se perdió con el barroco grupo de “ciudadanos” que tuvieron también oportunidad de reunirse con los magistrados.Encabezados por Carlos Gutiérrez Casas, los “ciudadanos” –así, con comillas–, se pusieron a contarle a los magistrados cómo habían llegado por medios propios a Guadalajara, cómo les causaba repelús la idea de ser gobernados y hasta compararon, literalmente, la audiencia con los juicios de Núremberg.Perdida semejante oportunidad para los “ciudadanos”, vergüenza ajena la que pasaron los magistrados que esperaban oír razones jurídicas y no la historia de cómo regresarían a Juárez “de a ride” los simpatizantes de González Mocken.***“Con todos menos contigo”, le dedicaba el recién nombrado diputado Jesús “Chuy” Velázquez a sus compañeros del PRI.En tremenda fiesta en una granja de Aldama, Velázquez agradeció a sus electores, a su familia, a la banda, a los invitados, casi hasta al clima por su benevolencia… a todos menos a los priistas, ni a sus compañeros diputados electos ni al Comité Directivo Estatal.Cuentan los bien enterados que anda coqueteando Chuy mucho con un partido que empieza con Mo y termina con rena, lo que dejaría a la bancada tricolor con apenas tres legisladores.Sea que permanezca o no con el tricolor, lo cierto es que el grupo parlamentario de ese partido queda no solamente disminuido en número, sino en presencia política.Omar Bazán tendrá complicado para lograr los consensos necesarios con el PAN, no quedar mal con Morena, aglutinar los cuatro votos de su partido y al mismo tiempo ser voz crítica y opositora ante el gobernador. Los anteriores, todos, fueron logros de Isela Torres, que dejó los zapatos muy grandes para llenar.A Velázquez no tardan en caerle los jefes de los expedientes X, se sirvió con la cuchara grande en la Coordinadora de la Tarahumara durante el duartismo. Si no es miembro insigne de los testigos protegidos del nuevo amanecer, al menos es buen prospecto. Al corralismo le encantan los diputados (as) pajaritos.***Mientras esté el gobernador anunciando los cambios en el gabinete estarán buscando los abogados de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez la libertad de su cliente, con una Fiscalía General del Estado dispuesta a todo con tal de mantenerlo en prisión.No les han importado a los funcionarios estatales sendas sanciones económicas recetadas por el Poder Judicial de la Federación por los desacatos a la entrega de La Coneja.Si no cuidaron las formas los priistas para hacer las megatransas del sexenio pasado, tampoco harán los panistas lo propio para que se cumpla el Estado de Derecho y poner en libertad a Gutiérrez.Mientras sitian unos el Cereso de Aquiles Serdán y piden los otros ayuda de las fuerzas federales, en Corralandia preparan alguna nueva actividad electorera para, por enésima vez, recorrer el país y olvidarse de gobernar.