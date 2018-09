Ciudad de México.- ¿Qué desenlaces inesperados puede deparar a un gobierno que concitó el temor a una restauración autoritaria con el regreso del PRI y concluye vapuleado en las urnas? Ahí el último informe del presidente Peña Nieto. Llegó al poder con una promesa de modernización y el rescate de la negociación para una política eficaz, pero también -como otras veces- concluye en decepción, sin respuestas y su obra en vilo. No obstante, la trama de la historia sexenal deja dos lecciones positivas, una democracia consolidada como procedimiento para castigar los resultados de un gobierno, y la otra, que la república no se puede inventar cada sexenio.Con el eslogan del “nuevo PRI”, el mandatario recuperó la Presidencia al cabo de dos alternancias del PAN, que tras la crisis financiera global de 2008 precipitó al país en una barrena de inseguridad, desempleo y pauperización de la clase media. La nostalgia de mejores épocas de crecimiento lo favorecieron, a pesar del estigma de corrupción y abusos de la marca. La creencia en la capacidad negociadora del PRI, no obstante sus excesos, ayudó a darle una nueva oportunidad. El candidato “telegénico” (empático en televisión) y con dotes para comunicar puso su parte, aunque hoy ni siquiera le sirva para rescatar su imagen con una intensa campaña de publicidad. Su credibilidad se desmoronó no por la economía o las vicisitudes de sus reformas, sino, más básico, por la falta de respuesta política a los problemas y la inconsecuencia de su administración. La soberbia y seducción del poder, dirían algunos priistas.Peña Nieto llega a su Sexto Informe de Gobierno con el peor nivel de popularidad desde que se mide la aprobación presidencial, la otra cara de la luna de cuando presentara al día siguiente de tomar posesión en el Castillo de Chapultepec el proyecto que “cambiaría el rostro” al país. El Pacto por México, con las dirigencias del PRI, PAN y PRD, materializó la percepción del regreso de la política y produjo una imagen de éxito en sus primeros años de gobierno hasta el “Mexican Moment”. Como otras veces, se trató de un acuerdo cupular y, por sí solo, insuficiente para asegurar su implementación como si las reformas legales se hicieran realidad por ósmosis. En efecto, el paso se convirtió en disolución de sustancias separadas por una membrana semipermeable que es la forma tecnocrática y vertical de ejercer el poder a través del reparto de rentas y componendas corporativas con sindicatos de maestros, petroleros, gobernadores y con sus socios políticos. La gobernabilidad de la dádiva, sin rendición de cuentas.En ausencia de resultados que se tradujeran en el despegue económico prometido (5 por ciento al final del sexenio), el gobierno incrementó el gasto y la deuda a cargo de la rentabilidad de la promesa de reformas. El excedente del gasto en el sexenio superó 1.4 billones de pesos, mucho más de lo aprobado cada año en el Congreso, pero la Ley de Responsabilidades Hacendaria no prevé consecuencias. También deja la deuda más alta de la historia y su nivel compromete el espacio fiscal de la próxima administración.Y más lesivo aun para su gobierno, tampoco hubo consecuencias por escándalos como la adquisición de la Casa Blanca, con un crédito de un contratista gubernamental, y otros casos de corrupción de constructoras consentidas como OHL, Higa u Odebrecht que salpicaron a su administración. El sueño “modernizador”, sin embargo, se esfumó en Ayotzinapa y la insatisfacción por el silencio y la manipulación de la justicia a la crisis de derechos humanos que emergió del basurero de Cocula. El gobierno no pudo explicar la investigación y su politización recrudeció la crisis de seguridad que dejó más de 200 mil muertos.La inacción marcó la segunda mitad de su sexenio. En retrospectiva, podría decirse que el grito destructivo de la desesperación que socavó su credibilidad, y que finalmente se encauzó en las urnas, exigió siempre una seria respuesta política que nunca llegó. O peor, que la soberbia es la peor de las respuestas políticas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.