Se juran amor eterno en el Shangri

Casi 24 horas después de celebrar el segundo aniversario luctuoso de su excelencia Juanga, todos los regidores y el independiente alcalde Armando Cabada Alvídrez ratificaron su amor eterno en una provechosa comida de arroz frito, pato, crujiente chicharrón de pollo y otros accesorios adictivos de la cocina china.El encuentro celebrado en el Shangri La es harto significativo para las actuales circunstancias. Estuvieron todos los regidores; muy sonrientes entre ellos los panistas Hiram Contreras Herrera y Eduardo Fernández Sigala. Después de la comida se fueron felices a la alcaldía para llevar a cabo la sesión ordinaria del Cabildo.No fue nomás una comida en un lugar nice y de buen sazón. Bien pudieron los regidores haberse disculpado y no asistir puesto que continúa en tribunales pendiente el dictamen sobre el resultado electoral del 1 de julio.Cabada y Javier González Mocken litigan en Guadalajara el triunfo que en primera instancia fue entregado al candidato de Morena pero luego fue revertido en segunda instancia a favor del independiente.Los regidores presentes en la comida no se detuvieron en gastos reconociendo el trabajo del presidente municipal y haciendo hincapié en que continuarán trabajando institucionalmente a su lado.Bien por la salud política del Ayuntamiento pero estamos a escasos días de saber si el mismo equipo continúa o desde Guadalajara llegan otras noticias.Por lo pronto Cabada demuestra respaldo de los regidores...***Desde el bono maldito que Ernesto Ávila Valdez recibió junto con otros funcionarios antes siquiera de concluir el tercer mes de actividades del nuevo régimen estatal, Javier Corral debió descubrir las orejas al lobo y tomar las enérgicas medidas conducentes.Los multimillonarios actos de corrupción que después de ese bono cometió Ávila al frente de la Secretaría de Salud ahora los carga también el gobernador del estado por omisión o por complicidad.Enfrentó el militar retirado más escándalos en casi dos años al frente del Sector Salud chihuahuense que la administración duartista a lo largo de los seis años.Manipuló el ahora exfuncionario licitaciones en medicamentos y obras por cientos de millones de pesos, entregó proveeduría directa por más de mil millones aunque con observaciones de la Secretaría de la Función Pública y cometió múltiples irregularidades más en perjuicio de cientos de miles de chihuahuenses usuarios de los servicios de salud en la entidad.No había de todo ello alguien más enterado que su patrón Javier Corral, no únicamente por las auditorías correspondientes, sino porque todo ha sido publicado en los medios informativos.Es innegable que Ávila recibió protección del gobernador, acaso por complicidad, repetimos, o porque es consuegro del exgobernador Francisco Barrio Terrazas, padrino de Corral; o pudieron ser ambas razones.Ayer fue renunciado Ávila. Era insostenible. En su lugar entra un médico respetable como Jesús Enrique Grajeda Herrera, exrector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, también muy cercano a Barrio. Le restan dos años y medio para tratar de barrer la casa y ponerla en orden. Necesitará el dinero que se llevaron Ávila y sus socios para ajustar los gastos pendientes por cientos de millones.***El senador juarense por Morena Cruz Pérez Cuéllar hizo una travesura de mucho simbolismo el martes durante la instalación de las nuevas legislaturas del Congreso de la Unión.Tuvo como invitados especiales el también exdirigente del PAN en el estado y candidato morenista a gobernador para el 2021 al saliente senador priista Patricio Martínez García, a su muchacho Patricio Martínez Aguirre; presumió también al tricolor excandidato a gobernador Enrique Serrano y a los empresarios de esta frontera, Tomás Zaragoza y Octavio Fuentes...En el plano familiar estuvo Pérez Cuéllar flanqueado por su muy priista suegro Jaime Enríquez Ordóñez y por su también travieso hermano Alejandro Pérez Cuéllar.Va tomando forma el equipo. Salvo Alejandro y don Jimmy, el resto no dan paso sin huarache. Cruz llegó a Morena de menos a más. Aún durante los minutos previos a su registro oficial como candidato tuvo férrea oposición de los que se decían en Chihuahua dueños de ese partido.Haber conseguido la nominación, y después una Senaduría que muchos apostaban sería para José Reyes Baeza, le produjo a Cruz respaldos como los ahora vistos. De ahí que los presuma muy risueño en las imágenes que presentamos en versión digital.***No se sabe si para bien o para mal, lo cierto es que Chihuahua perdió tres espacios en el nuevo Congreso federal.Lilia Aguilar, que iba en el tercer lugar de la lista del Partido del Trabajo, se quedó fuera. Su lugar lo ocupó uno de los cachirules de Morena.Carmen Almeida se quedó con las ganas, ya que Tatiana Clouthier, de la que es suplente, optó por protestar el cargo.La legisladora ya estaba entre la lista de subsecretarios(as) de Gobernación en el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pero declinó casualmente tras la integración a ese equipo de Manuel Bartlett.Ella buscó personalmente atajar los rumores sobre esa decisión. Escribió un tuit: “Ante especulaciones, inventos e incluso frotadas de mano aclaro: asumo cargo diputación por así ser lo mejor para la Patria y a mi familia; no hay telenovelas por escribir y si cariño y trabajo de la mano con Andrés Manuel López Obrador”.Por supuesto no es explicación suficiente. El nombramiento de subsecretaria no era rumor, era un hecho.Finalmente, la perredista Hortensia Aragón también se quedó con las ganas de llegar al Senado. El espacio fue ocupado, quién lo diría, por un hombre, por cuestiones de género. Mal.***Las dos panistas más influyentes de la actualidad provienen del mismo grupo político aunque con ligas bastante visibles también en el Dhiac: la “familia feliz”, adjudicada a Francisco Barrio entre 1992-1998.El destino y la competencias llevaron a ambas mujeres por sendas diferentes. Rocío Reza sigue arropada por el grupo barrista aunque ahora bajo la batuta de Javier Corral y la alcaldesa Campos fortaleció sus antiguas relaciones con la dhiacada.Las dos ha sido diputadas federales y locales, delegadas federales. Maru es la primera alcaldesa de Chihuahua y Rocío será la segunda presidenta del PAN en el estado cinco décadas después de Florentina Villalobos.El 2021 puede separarlas aún más. Campos Galván ha puesto toda su concentración en la gubernatura... y Reza también.***Hasta el último minuto de ayer Palacio de Gobierno intentó echarse a la bolsa a Morena en la nueva Legislatura estatal que arranca justo hoy por la tarde.Toda la semana operó el dirigente estatal del PAN, Fernando Álvarez, para ganar la importante nueva fuerza de Morena para no verse en la necesidad de negociar caro con el PRI y los demás partidos chicos.Los morenos han estado muy divididos. El superdelegado federal Juan Carlos Loera es el más entusiasta aliado del gobernador Corral pero varios diputados no están de acuerdo en arrancar cargando la mala imagen y pésima calificación ante los chihuahuenses que tiene el gobernador panista.Las sorpresas son posibles, pero los panistas terminaron el jueves sin el apoyo mayoritario de Morena. ¿Quién ganó el 1 de julio?, se preguntaban anoche los opositores al PAN: ¿Morena o Corral?